Вараны, бары на крышах и китайский квартал: каким ещё встречает гостей Бангкок

Сердце Таиланда — это не только культовые храмы и оживлённые рынки. Бангкок, или, как его ласково называют местные жители — Крунг Тхеп, полон удивительных открытий на каждом шагу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бангкок

От круглосуточных магазинов сети 7-Eleven, которые встречаются повсеместно, до величественных ящеров в парках и панорамных баров, расположенных на головокружительной высоте.

Тайский массаж

После напряжённого дня нет ничего лучше, чем массаж — еще одна неотъемлемая часть местной культуры. В Бангкоке массажные салоны встречаются повсюду, от бюджетных, где делают массаж ног, до роскошных спа-центров в небоскребах, где над вами только небо.

Тайский массаж — это не развлечение для туристов, а часть повседневной жизни. Возможно, Бангкок заслуживает того, чтобы быть внесённым в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Для них он не Бангкок

И, пожалуй, самое удивительное — тайцы не называют свой главный город "Бангкок". Для них это Крунг Тхеп Маха Накхон — Город ангелов. "Бангкок" — лишь название небольшого поселения у реки, где росли оливки. Кажется, у города две идентичности: одна для местных, другая для приезжих.

Когда заходит солнце, Крунг Тхеп превращается в один большой светящийся зал. Небоскрёбы озаряются огнями, а бары на крышах открывают свои террасы. Наслаждайтесь видом на оживленные улицы с высоты, потягивая напиток под приятным ветерком. Каждый бар неповторим: от минималистичных и спокойных до мест с пульсирующей музыкой.

С высоты можно увидеть и Яоварат — китайский квартал Бангкока, один из старейших и самых оживлённых в мире. Даже спустя двести лет он поражает своей энергией, ароматами китайских супов и яркими фонариками.

Вараны, пробки

Бангкок удивляет и другой стороной. В городских парках свободно разгуливают вараны — некоторые достигают двух, а то и трех метров в длину. Город живет в гармонии с этими "драконами", как и с миллионами водителей, стоящих в пробках.

Дорожное движение здесь — легенда, Бангкок заслуженно носит титул города с худшими пробками в мире. Средняя скорость в центре — одиннадцать километров в час.