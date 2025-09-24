Семья ночевала в машине из-за нового каприза отеля: вся соль в одной пропавшей карте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Отец семейства выразил негодование тем, что ему, его семье пришлось ночевать в автомобиле из-за того, что администрация нового отеля отказала в подтверждении бронирования. Причиной отказа стало отсутствие у мужчины физической кредитной карты.

"Единственная проблема в том, что я потерял свою кредитку", — заявил разочарованный постоялец изданию One Mile at a Time.

"Мой маленький ребёнок и жена провели жаркую ночь в Лас-Вегасе в машине, пока я безуспешно пытался решить проблему через официальные каналы", — посетовал участник программы Marriott Bonvoy Titanium Elite.

Примечательно, что Marriott активно рекламирует "цифровую регистрацию", как способ избежать очередей на ресепшене. Однако, когда отчаявшийся отец попытался воспользоваться этой опцией, обещанное удобство обернулось проблемой.

Гость обвинил Marriott в обманчивой рекламе.

"Когда компания продолжает продвигать определенную функцию как преимущество, зная, что она не будет работать, это уже не вопрос внутренней политики, а вопрос недобросовестной торговой практики", — заявил он, добавив, что это является нарушением закона о защите прав потребителей.

Он уточнил, что не требует от Marriott полного отказа от цифровой регистрации, а лишь просит быть честными: обновить список удобств и указать, что гостям по-прежнему нужна физическая карта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
