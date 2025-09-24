За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии

В городе Больцано, расположенном в северной части Италии, с 2026 года вводится ежедневный сбор в размере 1,50 евро для владельцев собак, посещающих город.

Эта мера является частью более широкой и вызывающей споры стратегии по усилению контроля за собаками в этом живописном месте, служащем отправной точкой для Доломитовых Альп.

Введение налога

Местные жители, владеющие собаками, также не останутся в стороне: для них вводится ежегодный налог в размере 100 евро за каждое животное.

Целью данной инициативы является покрытие затрат на поддержание чистоты городских улиц, а также финансирование строительства новых парковых зон, предназначенных исключительно для выгула собак. Впрочем, пока не подтверждена информация о возможном запрете посещения обычных городских парков для четвероногих питомцев.

Штрафы

Введение этого налога последовало за другим неоднозначным решением — необходимостью оплаты регистрации ДНК собак. Это позволит идентифицировать владельцев, не убирающих за своими питомцами, по оставленным экскрементам и выписывать соответствующие штрафы. На данный момент, владельцам, не соблюдающим чистоту, грозит штраф до 600 евро за каждое нарушение.