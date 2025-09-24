Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов

В Москве у здания посольства Японии 24 сентября образовались длинные очереди. Желающие отправиться на восток готовы ждать по 5–7 часов, чтобы подать документы на визу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аэропорт

Рост интереса объясняют сразу несколькими факторами: начался сезон цветения клёнов, а также появился шанс приобрести в Японии популярные игрушки, ставшие трендом у детей. Несмотря на то, что цены на туры остаются высокими, поток туристов не уменьшается.

Средняя стоимость поездки в Страну восходящего солнца сегодня составляет около 180 тысяч рублей. Однако для многих россиян эта сумма не стала препятствием.

Сравнение: туризм в Японию и соседние страны

Направление Средняя стоимость тура Особенность Япония 180 тыс. руб. Сезон клёнов, культурные маршруты Южная Корея 130 тыс. руб. Городской отдых и шопинг Китай 100 тыс. руб. Исторические туры, доступнее по цене

А что если не успеть в очередь

Сейчас спрос настолько высок, что записаться на ближайшие даты сложно. В таком случае туристы выбирают визовые центры в других городах или переключаются на соседние направления — Корею и Китай, где оформление документов проходит быстрее, сообщает "Царьград".

Плюсы и минусы поездки в Японию

Плюсы Минусы Уникальная культура и природа Высокая цена путёвок Сезон клёнов и фестивали Долгое ожидание визы Возможность шопинга Ограниченные авиарейсы Восточная гастрономия Языковой барьер

FAQ

Почему именно сейчас вырос спрос?

Начался сезон клёнов — аналог японской сакуры осенью, популярный у туристов.

Сколько стоит тур?

Средняя цена — около 180 тысяч рублей на человека.

Как долго ждать в очереди?

Сейчас время ожидания у посольства достигает 5–7 часов.

Мифы и правда

Миф: туры в Японию стали дешевле.

Правда: цены остаются на уровне 180 тыс. руб., но спрос не падает.

Миф: визу можно получить за один день.

Правда: процесс занимает несколько дней, а очередь только увеличивает время.

Миф: интерес к Японии связан только с аниме.

Правда: главные причины — природа, культурные маршруты и шопинг.