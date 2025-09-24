Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов

В Москве у здания посольства Японии 24 сентября образовались длинные очереди. Желающие отправиться на восток готовы ждать по 5–7 часов, чтобы подать документы на визу.
Рост интереса объясняют сразу несколькими факторами: начался сезон цветения клёнов, а также появился шанс приобрести в Японии популярные игрушки, ставшие трендом у детей. Несмотря на то, что цены на туры остаются высокими, поток туристов не уменьшается.
Средняя стоимость поездки в Страну восходящего солнца сегодня составляет около 180 тысяч рублей. Однако для многих россиян эта сумма не стала препятствием.
|Направление
|Средняя стоимость тура
|Особенность
|Япония
|180 тыс. руб.
|Сезон клёнов, культурные маршруты
|Южная Корея
|130 тыс. руб.
|Городской отдых и шопинг
|Китай
|100 тыс. руб.
|Исторические туры, доступнее по цене
Сейчас спрос настолько высок, что записаться на ближайшие даты сложно. В таком случае туристы выбирают визовые центры в других городах или переключаются на соседние направления — Корею и Китай, где оформление документов проходит быстрее, сообщает "Царьград".
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная культура и природа
|Высокая цена путёвок
|Сезон клёнов и фестивали
|Долгое ожидание визы
|Возможность шопинга
|Ограниченные авиарейсы
|Восточная гастрономия
|Языковой барьер
Почему именно сейчас вырос спрос?
Начался сезон клёнов — аналог японской сакуры осенью, популярный у туристов.
Сколько стоит тур?
Средняя цена — около 180 тысяч рублей на человека.
Как долго ждать в очереди?
Сейчас время ожидания у посольства достигает 5–7 часов.
Миф: туры в Японию стали дешевле.
Правда: цены остаются на уровне 180 тыс. руб., но спрос не падает.
Миф: визу можно получить за один день.
Правда: процесс занимает несколько дней, а очередь только увеличивает время.
Миф: интерес к Японии связан только с аниме.
Правда: главные причины — природа, культурные маршруты и шопинг.
