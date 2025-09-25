Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы что, не понимаем? Ширвиндт нашёл альтернативу неработающим в РФ мессенджерам
Машин на складах осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен
Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи
Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса
Кусты чахнут, цветы мельчают: пересадка в сентябре возвращает клумбам яркость — спасение от морозов
Деньги не спят: эта компания с рекордной прибылью возглавила список крупнейших в России
Вода, что крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом

Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия

4:17
Туризм

Мексика остаётся одним из самых востребованных направлений в мире: белые пляжи Карибского побережья, руины майя, колониальные города и гастрономическое разнообразие ежегодно привлекают миллионы туристов. Но вместе с ростом интереса появляются и вопросы безопасности.

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице
Фото: www.flickr.com by by Ted Van Pelt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице

Уровни безопасности в регионах Мексики

Степень риска путешествия в Мексике различается в зависимости от штата.

  • Самые безопасные зоны: Юкатан и Кампече. Здесь отмечается низкий уровень преступности, и они считаются оптимальными для туристов.
  • Зоны с умеренными рисками: Мехико, Оахака, Кинтана-Роо (Канкун). Рекомендуется повышенная осторожность.
  • Зоны повышенной опасности: Колима, Герреро, Синалоа, Мичоакан, Тамаулипас, Сакатекас. Здесь фиксируются наиболее серьёзные риски, поэтому поездки лучше избегать.

Советы для безопасного путешествия

  1. Планируйте поездки днём. На многих дорогах отсутствует освещение, поэтому ночные маршруты небезопасны.
  2. Пользуйтесь официальным транспортом. Такси лучше брать через приложения (Uber, Cabify) или на специальных стоянках.
  3. Делитесь своим маршрутом. Отправьте номер такси друзьям или включите GPS-отслеживание.
  4. Выбирайте автобусы высокого класса. Они следуют по платным трассам и отличаются повышенной безопасностью.
  5. Будьте корректны при встрече с контрольными пунктами. Вежливость помогает избежать ненужных конфликтов.

Бдительность и ситуационная осведомлённость

Даже в популярных туристических зонах важно сохранять внимание:

  • следите за напитками в барах и ресторанах;
  • избегайте разглашения личной информации посторонним;
  • ночью перемещайтесь только в компании.

Безопасное размещение

Выбирайте отели с круглосуточным ресепшеном, охраной и закрытой территорией. Многие курорты обеспечивают гостям высокий уровень безопасности — стоит оставаться преимущественно на их территории.

Медицинская подготовка

  1. Проверьте актуальные данные о клиниках и предупреждениях для путешественников.
  2. Оформите туристическую страховку, включающую медицинскую помощь и эвакуацию.
  3. Учтите: многие больницы требуют предоплату за лечение.
  4. Имейте при себе наличные для экстренных случаев.
  5. Перед ввозом лекарств уточните их легальность: некоторые препараты могут считаться контролируемыми.

План действий при ЧП

"Важно всегда знать, где находятся выходы, и иметь план, как быстро покинуть опасное место", — советуют специалисты по безопасности.

  • Всегда определяйте ближайший выход в гостинице, на концертах или массовых мероприятиях.
  • Имейте под рукой контакты полиции, больниц и консульств своей страны.
  • Учитывайте природные риски: землетрясения, штормы и цунами возможны без предупреждения.

А что если…

А что если вы оказались в удалённом районе без доступа к экстренным службам? Важно иметь запасной план: держать копии документов, знать, где ближайший город, и заранее продумать маршруты эвакуации.

FAQ

Какие регионы самые безопасные?
Юкатан и Кампече.

Можно ли ехать в Канкун?
Да, но рекомендуется осторожность: это зона со средним уровнем риска.

Что обязательно оформить перед поездкой?
Страховку и резервный план действий в случае ЧП.

Мифы и правда

  • Миф: вся Мексика небезопасна.
    Правда: уровень риска различается по регионам.
  • Миф: на курортах полностью безопасно.
    Правда: риски ниже, но меры предосторожности всё равно необходимы.
  • Миф: медицинская помощь всегда бесплатна.
    Правда: большинство клиник требует оплату до оказания услуг.

3 интересных факта

  1. Мексику ежегодно посещают более 40 млн туристов.
  2. Канкун стабильно входит в число самых популярных курортов мира.
  3. На Юкатане расположены одни из самых хорошо сохранившихся руин майя.

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой Столица и крупнейший город — Мехико. Это крупнейшая в мире по населению испаноязычная страна, хотя в Мексике говорят также на большом количестве местных языков, среди которых больше всего носителей имеют астекские.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию
Пловцы не зря носят одинаковые шапочки: знающий человек сразу отличит правильный выбор
Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия
Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного
Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью
Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку
Сентябрь не прощает летних ошибок: ваш уход обернётся ловушкой, если не сменить его по этим правилам
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.