Не только Гауди: что скрывает от туристов тихий пригород Барселоны

Испания давно известна как одно из самых популярных направлений для путешествий: здесь прекрасные пляжи, вкусная кухня и относительно невысокая стоимость жизни. Несмотря на меры по ограничению массового туризма, страну ежегодно посещают миллионы гостей.

И если Барселона уже знакома вам своими достопримечательностями и шумной атмосферой, стоит обратить внимание на более спокойные прибрежные городки неподалёку. Один из таких — Эль-Масноу, уютный курорт в Каталонии.

Эль-Масноу: альтернатива Барселоне

Городок расположен всего в 20 км от Барселоны, между Монтгатом и Премия-де-Мар. Здесь царит атмосфера неспешного отдыха: песчаные пляжи, ухоженные улочки и приветливые жители. Благодаря близости к мегаполису, сюда легко добраться поездом, автобусом или на автомобиле.

Эль-Масноу ценят за:

комфортные пляжи, подходящие для семейного отдыха,

архитектуру в стиле модерн,

развитую инфраструктуру, включая яхтенную пристань,

спокойный ритм жизни.

Особого внимания заслуживают Дом Эулалии Матас с террасами из кованого железа и керамическим декором и Дом Каль Сеньор, украшенный красно-белой плиткой, напоминающей кирпич.

Пляжи Эль-Масноу

Главные достопримечательности города — его пляжи.

Platja del Masnou

Протянулся на 1,1 км и расположен рядом с мариной. Здесь есть парковка, детская площадка и все удобства для пляжного отдыха. Золотистый песок, спокойное море и наличие спасателей с июня по сентябрь делают его удобным для семей с детьми.

Platja d'Ocata

Отмечен Голубым флагом за чистоту и безопасность. Это более оживлённое место, где проходят пляжные волейбольные и регбийные матчи, концерты и культурные мероприятия. Здесь также разрешён выгул собак в специальных зонах (летом с июня по сентябрь).

Вкусы побережья

Побережье Эль-Масноу известно своими чирингито — небольшими барами прямо на пляже, где подают блюда средиземноморской кухни. В районе пристани также есть рестораны, предлагающие свежие морепродукты и местные вина.

Порт Масноу — ещё одна точка притяжения. Считается одной из самых ухоженных гаваней провинции Барселона и сочетает современные яхты с традиционным рыбацким причалом.

Уголок здоровья

Концепция blue health ("голубое здоровье") предполагает, что отдых у воды улучшает физическое и психическое состояние. Вблизи Эль-Масноу расположен эко-курорт Mas Salagros, первый в Испании отель с 100% устойчивой концепцией.

Здесь можно:

заниматься йогой, медитацией или пилатесом;

отправиться на ночные прогулки по лесу в сопровождении ботаников;

изучить сад с сезонными продуктами и попробовать блюда из местных ингредиентов;

посетить винные дегустации;

насладиться спа-процедурами с гидротерапией и массажем.

Курорт расположен в здании XV века и отмечен международным сертификатом Beyond Green, подтверждающим его приверженность принципам экологичного туризма.

А что если…

А что если совместить отдых в Барселоне с поездкой в Эль-Масноу? Такой маршрут позволит увидеть шедевры Гауди, насладиться ночной жизнью мегаполиса и при этом провести пару дней в спокойной прибрежной атмосфере.

FAQ

Как добраться до Эль-Масноу?

Проще всего прилететь в Барселону, а оттуда — на поезде, автобусе или машине.

Подходит ли курорт для детей?

Да, особенно Platja del Masnou с его удобствами и спокойной водой.

Что можно посетить рядом?

Кроме пляжей — эко-курорт Mas Salagros и архитектурные памятники в стиле модерн.

Мифы и правда

Миф: все хорошие пляжи находятся только на Балеарских островах.

Правда: побережье Каталонии не менее привлекательно.

Правда: Эль-Масноу — пример курорта для спокойного отдыха.

Правда: Mas Salagros сочетает комфорт, SPA и устойчивый подход.

3 интересных факта

В Эль-Масноу проживает около 23 тысяч жителей, и город сохраняет атмосферу маленького курорта. На Platja d'Ocata разрешён выгул собак летом — редкость для испанских пляжей. Эко-курорт Mas Salagros построен на основе здания XV века.

Уточнения

Эль-Масноу (кат. El Masnou) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме.

