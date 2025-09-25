Не только Гауди: что скрывает от туристов тихий пригород Барселоны

Испания давно известна как одно из самых популярных направлений для путешествий: здесь прекрасные пляжи, вкусная кухня и относительно невысокая стоимость жизни. Несмотря на меры по ограничению массового туризма, страну ежегодно посещают миллионы гостей.
И если Барселона уже знакома вам своими достопримечательностями и шумной атмосферой, стоит обратить внимание на более спокойные прибрежные городки неподалёку. Один из таких — Эль-Масноу, уютный курорт в Каталонии.
Городок расположен всего в 20 км от Барселоны, между Монтгатом и Премия-де-Мар. Здесь царит атмосфера неспешного отдыха: песчаные пляжи, ухоженные улочки и приветливые жители. Благодаря близости к мегаполису, сюда легко добраться поездом, автобусом или на автомобиле.
Эль-Масноу ценят за:
Особого внимания заслуживают Дом Эулалии Матас с террасами из кованого железа и керамическим декором и Дом Каль Сеньор, украшенный красно-белой плиткой, напоминающей кирпич.
Главные достопримечательности города — его пляжи.
Platja del Masnou
Протянулся на 1,1 км и расположен рядом с мариной. Здесь есть парковка, детская площадка и все удобства для пляжного отдыха. Золотистый песок, спокойное море и наличие спасателей с июня по сентябрь делают его удобным для семей с детьми.
Platja d'Ocata
Отмечен Голубым флагом за чистоту и безопасность. Это более оживлённое место, где проходят пляжные волейбольные и регбийные матчи, концерты и культурные мероприятия. Здесь также разрешён выгул собак в специальных зонах (летом с июня по сентябрь).
Побережье Эль-Масноу известно своими чирингито — небольшими барами прямо на пляже, где подают блюда средиземноморской кухни. В районе пристани также есть рестораны, предлагающие свежие морепродукты и местные вина.
Порт Масноу — ещё одна точка притяжения. Считается одной из самых ухоженных гаваней провинции Барселона и сочетает современные яхты с традиционным рыбацким причалом.
Концепция blue health ("голубое здоровье") предполагает, что отдых у воды улучшает физическое и психическое состояние. Вблизи Эль-Масноу расположен эко-курорт Mas Salagros, первый в Испании отель с 100% устойчивой концепцией.
Курорт расположен в здании XV века и отмечен международным сертификатом Beyond Green, подтверждающим его приверженность принципам экологичного туризма.
А что если совместить отдых в Барселоне с поездкой в Эль-Масноу? Такой маршрут позволит увидеть шедевры Гауди, насладиться ночной жизнью мегаполиса и при этом провести пару дней в спокойной прибрежной атмосфере.
Как добраться до Эль-Масноу?
Проще всего прилететь в Барселону, а оттуда — на поезде, автобусе или машине.
Подходит ли курорт для детей?
Да, особенно Platja del Masnou с его удобствами и спокойной водой.
Что можно посетить рядом?
Кроме пляжей — эко-курорт Mas Salagros и архитектурные памятники в стиле модерн.
