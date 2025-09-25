Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:51
Туризм

Для многих путешественников Греция — это, прежде всего, острова. Белые домики, церкви с голубыми куполами, морской ветер и тёплое солнце давно стали визитной карточкой страны. Но при огромном выборе направлений встаёт вопрос: какие острова действительно заслуживают внимания, а какие могут оставить чувство разочарования?

острова Греции
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Vordestraße, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
острова Греции

Писатель и путешественник, посетивший за последние годы 27 греческих островов, выделил три места, которые стали для него настоящими фаворитами. При этом он честно признался: два популярных острова не оправдали ожиданий.

Три лучших острова по версии путешественника

Милос

Остров сразу производит сильное впечатление. Здесь встречаются вулканические породы и белоснежные утёсы, а пляж Саракинико известен своим "лунным" пейзажем. Молочно-белые скалы контрастируют с бирюзовым морем, и от этого зрелища трудно оторвать взгляд.

Милос идеально подходит для любителей уединённых приключений: многие пляжи доступны только на лодке. Кроме того, сохранилась колоритная рыбацкая деревушка с традиционным образом жизни и местным колоритом.

Сими

Этот небольшой остров отличается спокойной атмосферой. Здесь нет толп, как на Санторини или Миконосе. Центральная гавань выглядит живописно, а прогулка по лестнице Кали Страта, которая поднимается на сотни ступеней, открывает потрясающий вид на море и дома, разбросанные по склонам.

Сими идеально подходит для однодневных поездок: туристы арендуют лодки или пользуются водным такси, чтобы добраться до уединённых бухт и пляжей.

Скиатос

Остров, который "соединяет всё в одном": красивые пляжи, греческая кухня, бурная ночная жизнь и уютные бары. Туристы могут посетить кинотеатр под открытым небом, где показывают фрагменты фильма Mamma Mia!, снятого именно здесь. Атмосфера праздника гармонично сочетается с возможностью уединённого отдыха.

Два острова, которые разочаровали

Миконос

Остров с мировой славой и легендарными клубами. Однако, по словам путешественника, опыт здесь "слишком дорогой" — и в прямом, и в переносном смысле. Цены высокие, туристов слишком много, а атмосфера гламура со временем теряет очарование. Автор советует рассматривать Миконос скорее как краткую остановку во время яхтенного тура, а не как место для долгого отдыха.

Родос

Хотя здесь прекрасные пляжи и древний город, впечатление скорее "нормальное", чем уникальное. Старый центр перегружен туристическими магазинами, а в целом остров воспринимается как отправная точка для других маршрутов, но не как самостоятельное направление для длительного отдыха.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, что для вас главное: тишина, природа или вечеринки.
  2. Для романтической поездки выбирайте Милос или Сими.
  3. Если хочется сочетания развлечений и уединения — подойдёт Скиатос.
  4. Избегайте Миконоса, если не готовы к высоким ценам и толпам.
  5. Родос лучше включить в комбинированный маршрут, а не выделять весь отпуск.

А что если…

А что если совместить разные острова в одном путешествии? Тогда можно получить лучшее из обоих миров: уединение на Милосе и яркие вечера на Скиатосе. Такой маршрут становится всё более популярным у туристов, арендующих яхты или пользующихся паромами.

FAQ

Какой остров лучше выбрать для романтической поездки?
Милос или Сими — оба подходят для спокойного и уединённого отдыха.

Где самая активная ночная жизнь?
На Миконосе и Скиатосе, но на первом это будет дороже.

Сколько стоит отдых?
Миконос и Родос дороже, Милос и Сими дешевле, Скиатос — золотая середина.

Мифы и правда

  • Миф: Санторини и Миконос — лучшие острова Греции.
    Правда: менее известные острова вроде Милоса или Сими могут подарить больше эмоций.
  • Миф: все острова одинаковые.
    Правда: каждый имеет свой характер и атмосферу.
  • Миф: Родос обязателен для посещения.
    Правда: он хорош как часть маршрута, но не всегда для долгого отпуска.

3 интересных факта

  1. На Скиатосе снимали фильм Mamma Mia! — и там до сих пор проводят специальные показы.
  2. Пляж Саракинико на Милосе считается "лунным пейзажем" Греции.
  3. Лестница Кали Страта на Сими насчитывает сотни ступеней и открывает уникальные виды.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица и крупнейший город — Афины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
