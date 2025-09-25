Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:59
Туризм

Мачу-Пикчу, одно из самых известных наследий инков и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, вновь открыт для туристов после серии протестов местных жителей. В течение нескольких дней доступ к крепости был ограничен: общины перекрывали дорогу к железной дороге, ведущей к Агуас-Кальентес, главному узлу на пути к археологическому комплексу.

Гора Мачу Пикчу
Фото: commons.wikimedia.org by Ericahan.38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Мачу Пикчу

Причины конфликта

Местные жители выступили против автобусной компании, которая более 30 лет владела концессией на перевозку туристов. По мнению протестующих, компания получала непропорционально высокие доходы и оказывала чрезмерное влияние на жизнь региона.

В результате акции несколько тысяч туристов оказались в ловушке: более 2300 человек были эвакуированы с территории объекта либо самостоятельно добрались до поездов.

"Мобилизация закончилась. Собрались жители Лимы, где также родилось больше согласия", — сообщил представитель общин Оскар Луке.

Достигнутое соглашение

После переговоров стороны пришли к временному решению. Компании Consettur Machupicchu и Sumaq San Antonio de Toronto согласились в течение четырёх месяцев совместно обеспечивать транспортный доступ к объекту. По завершении этого периода будет объявлен новый тендер.

Историческая справка о Мачу-Пикчу

  • Построен в XV веке по приказу инкского правителя Пачакутека (1438-1470).
  • Расположен на высоте 2438 м над уровнем моря.
  • Повторно открыт миру в 1911 году американским исследователем Хайремом Бингхэмом.
  • С 1983 года внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверять актуальные новости о работе комплекса.
  2. При бронировании учитывать наличие транспортных билетов (поезд и автобус).
  3. Планировать посещение заранее — билеты в Мачу-Пикчу часто распродаются.
  4. Использовать услуги официальных перевозчиков, чтобы избежать проблем.
  5. Закладывать время на возможные задержки из-за погодных или социальных факторов.

А что если…

А что если протесты повторятся? Для туристов это означает новые задержки и риски отмены поездок. Для властей — необходимость реформировать систему концессий и сделать её более прозрачной, чтобы местные жители получали ощутимую выгоду от туризма.

FAQ

Сколько туристов посещает Мачу-Пикчу?
В среднем около 4500 человек ежедневно.

Можно ли добраться без автобуса?
Да, но путь займёт несколько часов пешком и потребует физической подготовки.

Почему протестуют местные жители?
Из-за недовольства условиями концессии и распределением доходов от туризма.

Мифы и правда

  • Миф: Мачу-Пикчу — "затерянный город".
    Правда: о его существовании знали местные жители, но мировая наука открыла его в 1911 году.
  • Миф: доступ всегда открыт.
    Правда: объект уже несколько раз закрывался из-за протестов и пандемии.
  • Миф: транспорт к Мачу-Пикчу всегда надёжен.
    Правда: перебои возможны из-за забастовок и природных факторов.

3 интересных факта

  1. Мачу-Пикчу называют "городом в облаках" благодаря его расположению.
  2. До пандемии в 2019 году его посетили около 1,5 миллиона туристов.
  3. В 2021 году перуанец официально стал "посетителем № 1 000 000" после восстановления туризма.

Уточнения

Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа — "старая гора") — древний город Империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. В 2007 году был удостоен звания Нового чуда света.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
