Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков

Мачу-Пикчу, одно из самых известных наследий инков и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, вновь открыт для туристов после серии протестов местных жителей. В течение нескольких дней доступ к крепости был ограничен: общины перекрывали дорогу к железной дороге, ведущей к Агуас-Кальентес, главному узлу на пути к археологическому комплексу.
Местные жители выступили против автобусной компании, которая более 30 лет владела концессией на перевозку туристов. По мнению протестующих, компания получала непропорционально высокие доходы и оказывала чрезмерное влияние на жизнь региона.
В результате акции несколько тысяч туристов оказались в ловушке: более 2300 человек были эвакуированы с территории объекта либо самостоятельно добрались до поездов.
"Мобилизация закончилась. Собрались жители Лимы, где также родилось больше согласия", — сообщил представитель общин Оскар Луке.
После переговоров стороны пришли к временному решению. Компании Consettur Machupicchu и Sumaq San Antonio de Toronto согласились в течение четырёх месяцев совместно обеспечивать транспортный доступ к объекту. По завершении этого периода будет объявлен новый тендер.
А что если протесты повторятся? Для туристов это означает новые задержки и риски отмены поездок. Для властей — необходимость реформировать систему концессий и сделать её более прозрачной, чтобы местные жители получали ощутимую выгоду от туризма.
Сколько туристов посещает Мачу-Пикчу?
В среднем около 4500 человек ежедневно.
Можно ли добраться без автобуса?
Да, но путь займёт несколько часов пешком и потребует физической подготовки.
Почему протестуют местные жители?
Из-за недовольства условиями концессии и распределением доходов от туризма.
Уточнения
Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа — "старая гора") — древний город Империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. В 2007 году был удостоен звания Нового чуда света.
