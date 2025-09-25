Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов

Когда мы думаем о полёте, чаще всего вспоминаем пилотов и бортпроводников. Но за кулисами работает целая система, без которой не обойтись, — авиадиспетчеры. Именно они координируют движение тысяч самолётов в небе, обеспечивая безопасные взлёты, посадки и маршруты.
Над США одновременно может находиться около 5000 воздушных судов, и каждый из них находится под контролем диспетчеров. Несмотря на то что эти специалисты редко оказываются в центре внимания, именно они отвечают за безопасность полётов не меньше, чем экипаж самолёта.
Летом 2025 года пилот Delta из-за грозы ожидал разрешения на вылет и поинтересовался у диспетчера, сколько придётся ждать.
"С этого момента и до полуночи", — прозвучал такой ответ.
Попытка уточнить ситуацию закончилась оскорблением: пилот назвал диспетчера идиотом. Самолёт улетел на шесть часов позже расписания.
В другом случае лайнер, направлявшийся на Корсику, вынужден был 18 минут кружить в небе: диспетчер заснул. Экипажу удалось посадить самолёт лишь после того, как наземные службы связались с диспетчерской.
Но вина не всегда лежит на диспетчерах. В отдельном эпизоде диспетчеру пришлось жёстко одёрнуть пилота Spirit Airlines, который слишком близко пролетел к президентскому самолёту.
"Будь внимательнее. Отвлекись от iPad", — потребовал диспетчер.
Весной 2025 года в аэропорту Ньюарк Либерти из-за отключений электроэнергии диспетчеры 90 секунд не могли связаться с пилотами. Позже произошёл сбой радара, и диспетчеры ещё полторы минуты смотрели на пустые экраны. Катастрофы удалось избежать, но ситуация показала уязвимость системы.
По данным Национальной ассоциации авиадиспетчеров, в США сертифицированных специалистов примерно на 3500 меньше, чем нужно. Это означает: сотрудники работают дольше, рискуя перегрузкой и выгоранием.
А что если диспетчеров будет становиться ещё меньше? Это может увеличить задержки, но и подтолкнёт к внедрению ИИ и автоматизированных систем управления воздушным движением.
Кто главнее — пилот или диспетчер?
Оба работают в связке: пилот управляет самолётом, диспетчер контролирует воздушное пространство.
Почему рейсы часто задерживают при грозе?
Чтобы снизить риск столкновений и учесть изменившиеся маршруты.
Сколько работает диспетчер за смену?
Обычно 8 часов, но из-за нехватки кадров часто дольше.
Уточнения
Авиадиспе́тчер — авиационный специалист, осуществляющий диспетчерское обслуживание воздушного движения, полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Главной функцией авиадиспетчера является обеспечение безопасного, регулярного, упорядоченного и менее экономически затратного движения самолётов, вертолётов и других воздушных судов (далее ВС).
