Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов

Туризм

Когда мы думаем о полёте, чаще всего вспоминаем пилотов и бортпроводников. Но за кулисами работает целая система, без которой не обойтись, — авиадиспетчеры. Именно они координируют движение тысяч самолётов в небе, обеспечивая безопасные взлёты, посадки и маршруты.

безопасность полетов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
безопасность полетов

Над США одновременно может находиться около 5000 воздушных судов, и каждый из них находится под контролем диспетчеров. Несмотря на то что эти специалисты редко оказываются в центре внимания, именно они отвечают за безопасность полётов не меньше, чем экипаж самолёта.

Когда коммуникация даёт сбой

Летом 2025 года пилот Delta из-за грозы ожидал разрешения на вылет и поинтересовался у диспетчера, сколько придётся ждать.

"С этого момента и до полуночи", — прозвучал такой ответ.

Попытка уточнить ситуацию закончилась оскорблением: пилот назвал диспетчера идиотом. Самолёт улетел на шесть часов позже расписания.

В другом случае лайнер, направлявшийся на Корсику, вынужден был 18 минут кружить в небе: диспетчер заснул. Экипажу удалось посадить самолёт лишь после того, как наземные службы связались с диспетчерской.

Но вина не всегда лежит на диспетчерах. В отдельном эпизоде диспетчеру пришлось жёстко одёрнуть пилота Spirit Airlines, который слишком близко пролетел к президентскому самолёту.

"Будь внимательнее. Отвлекись от iPad", — потребовал диспетчер.

Нехватка специалистов и старое оборудование

Весной 2025 года в аэропорту Ньюарк Либерти из-за отключений электроэнергии диспетчеры 90 секунд не могли связаться с пилотами. Позже произошёл сбой радара, и диспетчеры ещё полторы минуты смотрели на пустые экраны. Катастрофы удалось избежать, но ситуация показала уязвимость системы.

По данным Национальной ассоциации авиадиспетчеров, в США сертифицированных специалистов примерно на 3500 меньше, чем нужно. Это означает: сотрудники работают дольше, рискуя перегрузкой и выгоранием.

Советы шаг за шагом для пассажиров

  1. Проверяйте новости аэропорта: крупные сбои или штормы почти всегда влияют на расписание.
  2. Следите за уведомлениями авиакомпании в приложении.
  3. Сохраняйте спокойствие при задержках: чаще всего они связаны с безопасностью.
  4. Планируйте стыковки с запасом времени.
  5. Если боитесь летать, заранее изучите техники дыхания и расслабления.

А что если…

А что если диспетчеров будет становиться ещё меньше? Это может увеличить задержки, но и подтолкнёт к внедрению ИИ и автоматизированных систем управления воздушным движением.

FAQ

Кто главнее — пилот или диспетчер?
Оба работают в связке: пилот управляет самолётом, диспетчер контролирует воздушное пространство.

Почему рейсы часто задерживают при грозе?
Чтобы снизить риск столкновений и учесть изменившиеся маршруты.

Сколько работает диспетчер за смену?
Обычно 8 часов, но из-за нехватки кадров часто дольше.

Мифы и правда

  • Миф: задержки происходят только из-за ошибок персонала.
    Правда: чаще всего виноваты погода или техника.
  • Миф: диспетчеры знают всех пилотов лично.
    Правда: они взаимодействуют с экипажами, которых видят впервые.
  • Миф: диспетчер может "усыпить" рейс.
    Правда: система предусматривает дублирование и резервных сотрудников.

3 интересных факта

  1. В небе США одновременно может быть больше самолётов, чем в любом другом регионе мира.
  2. Для сертификации авиадиспетчера требуется обучение не менее 2-3 лет.
  3. Каждое решение диспетчера фиксируется в журнале и может быть использовано при расследованиях.

Исторический контекст

  • 1920-е: первые диспетчерские службы в США.
  • 1950-е: появление радиолокационного контроля.
  • 2000-е: внедрение цифровых систем и GPS.
  • 2020-е: переход к ИИ-поддержке и автоматизации процессов.

Уточнения

Авиадиспе́тчер — авиационный специалист, осуществляющий диспетчерское обслуживание воздушного движения, полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Главной функцией авиадиспетчера является обеспечение безопасного, регулярного, упорядоченного и менее экономически затратного движения самолётов, вертолётов и других воздушных судов (далее ВС).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
