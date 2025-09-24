25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира

Авиапутешествия становятся всё более масштабными и продолжительными. Современные самолёты позволяют соединять города, расположенные буквально на разных концах планеты. Новый шаг в этой области делает China Eastern Airlines, которая с 4 декабря 2025 года запускает самый длинный в мире "прямой" рейс — между Шанхаем и Буэнос-Айресом.
Рейс MU745 вылетит из аэропорта Пудун (Шанхай) и достигнет аргентинской столицы за 25 часов 55 минут. Обратный рейс MU746 займёт ещё больше времени — около 29 часов.
Хотя компания называет маршрут прямым, в нём предусмотрена двухчасовая остановка в Окленде (Новая Зеландия). Именно здесь Boeing 777-300 будет дозаправляться. Пассажиры, купившие билеты до Окленда, смогут выйти, а остальные останутся на борту.
China Eastern подчёркивает: это будет первый в мире коммерческий маршрут, соединяющий "антиподальные" города — то есть находящиеся строго на противоположных концах Земли.
Рейс будет выполняться дважды в неделю в каждом направлении. Стоимость билета:
Таким образом, цена отражает не только расстояние, но и уникальность маршрута: перелёт фактически охватывает половину окружности планеты.
А что если подобные сверхдлинные маршруты станут нормой? Тогда авиакомпании смогут напрямую соединять города, минуя пересадки. Но одновременно возрастут требования к комфорту, питанию и здоровью пассажиров.
Какой сейчас самый длинный беспосадочный рейс?
Рейс SQ23 Singapore Airlines: Нью-Йорк — Сингапур, 18ч50м.
Почему в маршруте Shanghai — Buenos Aires есть остановка?
Для дозаправки в Окленде. Без неё лайнер не сможет преодолеть 20 000 км.
Сколько раз в неделю будет выполняться рейс?
Дважды в каждую сторону.
Уточнения
China Eastern Airlines (кит. 中国东方航空股份有限公司) — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.