25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира

Авиапутешествия становятся всё более масштабными и продолжительными. Современные самолёты позволяют соединять города, расположенные буквально на разных концах планеты. Новый шаг в этой области делает China Eastern Airlines, которая с 4 декабря 2025 года запускает самый длинный в мире "прямой" рейс — между Шанхаем и Буэнос-Айресом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет в небе

Рекордный маршрут

Рейс MU745 вылетит из аэропорта Пудун (Шанхай) и достигнет аргентинской столицы за 25 часов 55 минут. Обратный рейс MU746 займёт ещё больше времени — около 29 часов.

Хотя компания называет маршрут прямым, в нём предусмотрена двухчасовая остановка в Окленде (Новая Зеландия). Именно здесь Boeing 777-300 будет дозаправляться. Пассажиры, купившие билеты до Окленда, смогут выйти, а остальные останутся на борту.

China Eastern подчёркивает: это будет первый в мире коммерческий маршрут, соединяющий "антиподальные" города — то есть находящиеся строго на противоположных концах Земли.

Цены и частота

Рейс будет выполняться дважды в неделю в каждом направлении. Стоимость билета:

от 1400 евро в экономклассе;

от 5000 евро в бизнес-классе.

Таким образом, цена отражает не только расстояние, но и уникальность маршрута: перелёт фактически охватывает половину окружности планеты.

Советы шаг за шагом для пассажиров

Выбирайте места заранее. Для сверхдлинных перелётов лучше выбирать места у прохода. Позаботьтесь о питании. Несмотря на сервис, полезно взять орехи, сухофрукты или батончики. Используйте компрессионные чулки. Они снижают риск отёков и тромбозов. Разделите время на сегменты. Планируйте сон, просмотр фильмов и работу по часам. Не перегружайте ручную кладь. При 29 часах полёта каждые лишние килограммы мешают.

А что если…

А что если подобные сверхдлинные маршруты станут нормой? Тогда авиакомпании смогут напрямую соединять города, минуя пересадки. Но одновременно возрастут требования к комфорту, питанию и здоровью пассажиров.

FAQ

Какой сейчас самый длинный беспосадочный рейс?

Рейс SQ23 Singapore Airlines: Нью-Йорк — Сингапур, 18ч50м.

Почему в маршруте Shanghai — Buenos Aires есть остановка?

Для дозаправки в Окленде. Без неё лайнер не сможет преодолеть 20 000 км.

Сколько раз в неделю будет выполняться рейс?

Дважды в каждую сторону.

Мифы и правда

Миф: прямой рейс всегда означает беспосадочный.

Правда: прямой маршрут может включать остановку без смены самолёта.

Миф: чем дольше рейс, тем дороже билет.

Правда: цена зависит и от конкуренции, и от спроса.

Миф: такие перелёты опаснее обычных.

Правда: современные лайнеры рассчитаны на сверхдлительные маршруты.

3 интересных факта

Расстояние Шанхай — Буэнос-Айрес почти равно половине окружности Земли. Boeing 777-300 способен перевозить до 396 пассажиров на таких маршрутах. Первые проекты "сверхдлинных перелётов" появились ещё в 1930-х, но реализовались лишь с развитием реактивной авиации.

Исторический контекст

1930-е: первые рекорды дальности перелётов — почтовые маршруты через океан.

1989: Qantas выполнила экспериментальный рейс Лондон — Сидней (20ч).

2020-е: эпоха регулярных сверхдлинных коммерческих маршрутов.

Уточнения

China Eastern Airlines (кит. 中国东方航空股份有限公司) — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.

