Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция дала сбой: эта часть тела человека до сих пор остаётся лишней и непонятной для науки
Участки под дачи мерою около 600 кв. сажень продаются ценою от 1 до 2 р… — писала газета Русское Слово 25 сентября 1908 года
Панель остаётся чистой неделями: дорогая комплектация меркнет без простого флакона автохимии
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью

25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира

4:10
Туризм

Авиапутешествия становятся всё более масштабными и продолжительными. Современные самолёты позволяют соединять города, расположенные буквально на разных концах планеты. Новый шаг в этой области делает China Eastern Airlines, которая с 4 декабря 2025 года запускает самый длинный в мире "прямой" рейс — между Шанхаем и Буэнос-Айресом.

самолет в небе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет в небе

Рекордный маршрут

Рейс MU745 вылетит из аэропорта Пудун (Шанхай) и достигнет аргентинской столицы за 25 часов 55 минут. Обратный рейс MU746 займёт ещё больше времени — около 29 часов.

Хотя компания называет маршрут прямым, в нём предусмотрена двухчасовая остановка в Окленде (Новая Зеландия). Именно здесь Boeing 777-300 будет дозаправляться. Пассажиры, купившие билеты до Окленда, смогут выйти, а остальные останутся на борту.

China Eastern подчёркивает: это будет первый в мире коммерческий маршрут, соединяющий "антиподальные" города — то есть находящиеся строго на противоположных концах Земли.

Цены и частота

Рейс будет выполняться дважды в неделю в каждом направлении. Стоимость билета:

  • от 1400 евро в экономклассе;
  • от 5000 евро в бизнес-классе.

Таким образом, цена отражает не только расстояние, но и уникальность маршрута: перелёт фактически охватывает половину окружности планеты.

Советы шаг за шагом для пассажиров

  1. Выбирайте места заранее. Для сверхдлинных перелётов лучше выбирать места у прохода.
  2. Позаботьтесь о питании. Несмотря на сервис, полезно взять орехи, сухофрукты или батончики.
  3. Используйте компрессионные чулки. Они снижают риск отёков и тромбозов.
  4. Разделите время на сегменты. Планируйте сон, просмотр фильмов и работу по часам.
  5. Не перегружайте ручную кладь. При 29 часах полёта каждые лишние килограммы мешают.

А что если…

А что если подобные сверхдлинные маршруты станут нормой? Тогда авиакомпании смогут напрямую соединять города, минуя пересадки. Но одновременно возрастут требования к комфорту, питанию и здоровью пассажиров.

FAQ

Какой сейчас самый длинный беспосадочный рейс?
Рейс SQ23 Singapore Airlines: Нью-Йорк — Сингапур, 18ч50м.

Почему в маршруте Shanghai — Buenos Aires есть остановка?
Для дозаправки в Окленде. Без неё лайнер не сможет преодолеть 20 000 км.

Сколько раз в неделю будет выполняться рейс?
Дважды в каждую сторону.

Мифы и правда

  • Миф: прямой рейс всегда означает беспосадочный.
    Правда: прямой маршрут может включать остановку без смены самолёта.
  • Миф: чем дольше рейс, тем дороже билет.
    Правда: цена зависит и от конкуренции, и от спроса.
  • Миф: такие перелёты опаснее обычных.
    Правда: современные лайнеры рассчитаны на сверхдлительные маршруты.

3 интересных факта

  1. Расстояние Шанхай — Буэнос-Айрес почти равно половине окружности Земли.
  2. Boeing 777-300 способен перевозить до 396 пассажиров на таких маршрутах.
  3. Первые проекты "сверхдлинных перелётов" появились ещё в 1930-х, но реализовались лишь с развитием реактивной авиации.

Исторический контекст

  • 1930-е: первые рекорды дальности перелётов — почтовые маршруты через океан.
  • 1989: Qantas выполнила экспериментальный рейс Лондон — Сидней (20ч).
  • 2020-е: эпоха регулярных сверхдлинных коммерческих маршрутов.

Уточнения

China Eastern Airlines (кит. 中国东方航空股份有限公司) — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.