Капсульный гардероб для полета: почему эта комбинация из 4 элементов идеальна для аэропорта

Комфорт и стиль в дороге — не взаимоисключающие понятия. Многие путешественники уверены: правильный образ в аэропорту помогает чувствовать себя собраннее и даже повышает шанс на апгрейд класса.
Психологи отмечают, что аккуратный внешний вид действительно влияет на восприятие пассажира персоналом авиакомпании. Поэтому всё больше туристов формируют "капсульный гардероб для перелётов" — удобный и универсальный.
По словам эксперта по путешествиям, идеальный набор для полёта можно собрать из вещей, которые уже есть в шкафу:
"Формула такова: черные брюки + белая футболка + удобные кроссовки + куртка-бомбер", — заявила эксперт по путешествиям Кайла Беккер.
Эта комбинация выглядит стильно и остаётся максимально практичной в дороге.
А что если рейс затянется или придётся провести ночь в аэропорту? В этом случае удобная одежда становится спасением. Универсальные брюки и бомбер подойдут как для сна в кресле, так и для прогулки по терминалу.
Можно ли лететь в джинсах?
Можно, но лучше выбирать модели из мягкого денима с эластаном, а не жёсткие.
Что лучше: кроссовки или лоферы?
Кроссовки практичнее, так как их легко снимать на досмотре и удобно носить долго.
Сколько стоит собрать такой комплект?
Базовые вещи легко найти в масс-маркете: полный комплект обойдётся от 100 до 150 евро.
Уточнения
Капсульный гардероб - термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика "Wardrobe" в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный".
