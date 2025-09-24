Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Капсульный гардероб для полета: почему эта комбинация из 4 элементов идеальна для аэропорта

3:19
Туризм

Комфорт и стиль в дороге — не взаимоисключающие понятия. Многие путешественники уверены: правильный образ в аэропорту помогает чувствовать себя собраннее и даже повышает шанс на апгрейд класса.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Психологи отмечают, что аккуратный внешний вид действительно влияет на восприятие пассажира персоналом авиакомпании. Поэтому всё больше туристов формируют "капсульный гардероб для перелётов" — удобный и универсальный.

Формула удачного образа

По словам эксперта по путешествиям, идеальный набор для полёта можно собрать из вещей, которые уже есть в шкафу:

  • чёрные брюки,
  • белая футболка,
  • удобные кроссовки,
  • куртка-бомбер или блейзер.

"Формула такова: черные брюки + белая футболка + удобные кроссовки + куртка-бомбер", — заявила эксперт по путешествиям Кайла Беккер.

Эта комбинация выглядит стильно и остаётся максимально практичной в дороге.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте обувь: она должна легко сниматься при досмотре и не издавать неприятных запахов.
  2. Откажитесь от леггинсов: они ассоциируются со спортивной одеждой и могут быть небезопасны в случае ЧП.
  3. Берите вещи, которые не мнутся: хлопок с примесью синтетики — лучший выбор.
  4. Под белую футболку надевайте бельё телесного оттенка.
  5. Куртка или блейзер должны быть свободными, чтобы удобно было носить ручную кладь.

А что если…

А что если рейс затянется или придётся провести ночь в аэропорту? В этом случае удобная одежда становится спасением. Универсальные брюки и бомбер подойдут как для сна в кресле, так и для прогулки по терминалу.

FAQ

Можно ли лететь в джинсах?
Можно, но лучше выбирать модели из мягкого денима с эластаном, а не жёсткие.

Что лучше: кроссовки или лоферы?
Кроссовки практичнее, так как их легко снимать на досмотре и удобно носить долго.

Сколько стоит собрать такой комплект?
Базовые вещи легко найти в масс-маркете: полный комплект обойдётся от 100 до 150 евро.

Мифы и правда

  • Миф: только дорогие бренды создают "правильный" аэропорт-лук.
    Правда: капсульный образ можно составить из вещей среднего сегмента.
  • Миф: для комфорта лучше надеть спортивный костюм.
    Правда: минималистичный комплект выглядит элегантнее и ничуть не менее удобен.
  • Миф: пиджак не подходит для полётов.
    Правда: свободный блейзер или бомбер прекрасно работает в качестве верхнего слоя.

3 интересных факта

  1. Авиакомпании отмечают, что чаще апгрейд получают пассажиры в опрятной одежде.
  2. Белая футболка стала символом "аэропорт-стиля" ещё в 90-х благодаря голливудским актёрам.
  3. В некоторых странах пассажиров в домашней одежде могут не пустить в бизнес-залы.

Исторический контекст

  • 1950-е: эпоха, когда пассажиры летали только в костюмах и платьях.
  • 1990-е: появление концепции "аэропорт-шика" в СМИ.
  • 2020-е: тренд на минимализм и капсульный гардероб для путешествий.

Уточнения

Капсульный гардероб - термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика "Wardrobe" в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
