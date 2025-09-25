Голова в облаках, живот на земле: фиеста шаров и итальянской кухни

С 26 по 28 сентября Пьяченца превратится в настоящую столицу воздушного спорта. Второй Кубок воздушных шаров ВВС обещает не только зрелищные гонки аэростатов, но и насыщенную программу для всей семьи.

На три дня территория бывшего военного аэродрома Сан-Дамиано станет цветным полем, где поднимутся десятки воздушных шаров, а на земле развернётся настоящий праздник вкусов, музыки и развлечений.

Гонка за облаками

Кубок воздушных шаров — это спортивное состязание, где пилоты демонстрируют мастерство точного управления. В соревнованиях участвуют два типа аэростатов: газовые и воздушные шары с подогревом.

Газовые отличаются большей дальностью полёта: в их корзинах два пилота и специальные балласты, вес которых равен массе экипажа. Тёплые аэростаты поднимаются за счёт горячего воздуха, управляются командой из двух человек — пилота и штурмана.

В Пьяченце зрители увидят 30 аэростатов: 15 газовых и 15 "тёплых". Для газовых шаров запланирован один большой свободный полёт, а для аэростатов с подогревом — три утренних и два дневных старта, при условии благоприятной погоды.

Небесное шоу и развлечения для всех

Помимо самих гонок, программа включает авиашоу с участием самолётов, мастер-классы для детей, выступления артистов, тренажёры для симуляции полётов и экскурсии в первый в Италии "летающий музей", открытый специально к прошлогоднему Кубку.

Гости смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать себя в полёте: доступны "привязные" подъемы на аэростате, которые позволяют безопасно ощутить магию высоты.

Итальянские изыски под открытым небом

Одновременно с Кубком воздушных шаров пройдет гастрономический фестиваль Fiera dei Sapori d'Italia. Здесь будут работать десятки стендов с традиционными блюдами из разных регионов страны.

В меню — пармские тортеллини с кремом из Parmigiano Reggiano, римская аматричиана, паста с генуэзским песто, сицилийские канноли, тирольский штрудель, оливы "асколане" и многое другое.

Расписание работы гастрозоны:

Пятница, 26 сентября — с 11:00 до 21:30

Суббота, 27 сентября — с 11:00 до 21:30

Воскресенье, 28 сентября — с 11:00 до 18:00

Три дня для всей семьи

Кубок воздушных шаров в Пьяченце — это редкий случай, когда спорт, гастрономия и семейные развлечения объединяются в одном событии. Зрителей ждут зрелищные старты аэростатов, встречи с пилотами, вкуснейшие блюда и атмосфера праздника.

Те, кто побывает здесь, смогут сказать: три дня в Пьяченце — это путешествие не только в небо, но и в самое сердце Италии.