Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саркози пал: бывший президент Франции получил тюремный срок
Корабль-монстр у берегов Красного моря: пережил исторический момент — Египет снова удивил туристов
Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях
Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы
Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы
Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив
Больше никаких бумажных проблем: инновация, которая меняет привычки всего мира
Зубы разной формы и размером с котёнка: американские студенты раскопали нового хищника мелового периода

Голова в облаках, живот на земле: фиеста шаров и итальянской кухни

3:09
Туризм

С 26 по 28 сентября Пьяченца превратится в настоящую столицу воздушного спорта. Второй Кубок воздушных шаров ВВС обещает не только зрелищные гонки аэростатов, но и насыщенную программу для всей семьи.

Воздушные шары
Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Воздушные шары

На три дня территория бывшего военного аэродрома Сан-Дамиано станет цветным полем, где поднимутся десятки воздушных шаров, а на земле развернётся настоящий праздник вкусов, музыки и развлечений.

Гонка за облаками

Кубок воздушных шаров — это спортивное состязание, где пилоты демонстрируют мастерство точного управления. В соревнованиях участвуют два типа аэростатов: газовые и воздушные шары с подогревом.

Газовые отличаются большей дальностью полёта: в их корзинах два пилота и специальные балласты, вес которых равен массе экипажа. Тёплые аэростаты поднимаются за счёт горячего воздуха, управляются командой из двух человек — пилота и штурмана.

В Пьяченце зрители увидят 30 аэростатов: 15 газовых и 15 "тёплых". Для газовых шаров запланирован один большой свободный полёт, а для аэростатов с подогревом — три утренних и два дневных старта, при условии благоприятной погоды.

Небесное шоу и развлечения для всех

Помимо самих гонок, программа включает авиашоу с участием самолётов, мастер-классы для детей, выступления артистов, тренажёры для симуляции полётов и экскурсии в первый в Италии "летающий музей", открытый специально к прошлогоднему Кубку.

Гости смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать себя в полёте: доступны "привязные" подъемы на аэростате, которые позволяют безопасно ощутить магию высоты.

Итальянские изыски под открытым небом

Одновременно с Кубком воздушных шаров пройдет гастрономический фестиваль Fiera dei Sapori d'Italia. Здесь будут работать десятки стендов с традиционными блюдами из разных регионов страны.

В меню — пармские тортеллини с кремом из Parmigiano Reggiano, римская аматричиана, паста с генуэзским песто, сицилийские канноли, тирольский штрудель, оливы "асколане" и многое другое.

Расписание работы гастрозоны:

  • Пятница, 26 сентября — с 11:00 до 21:30

  • Суббота, 27 сентября — с 11:00 до 21:30

  • Воскресенье, 28 сентября — с 11:00 до 18:00

Три дня для всей семьи

Кубок воздушных шаров в Пьяченце — это редкий случай, когда спорт, гастрономия и семейные развлечения объединяются в одном событии. Зрителей ждут зрелищные старты аэростатов, встречи с пилотами, вкуснейшие блюда и атмосфера праздника.

Те, кто побывает здесь, смогут сказать: три дня в Пьяченце — это путешествие не только в небо, но и в самое сердце Италии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Новый фаворит экспорта: Су-35 превращается в звезду мирового неба
Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы
Сильные антиоксиданты несут риск: эти специи требуют осторожности
Чудовище из Африки: птица, у которой под крыльями растут чужие лапы
Умыться перед разговором: как грузинский депутат унизил Зеленского
Большой взрыв или большая ошибка? Учёные признаются в сомнениях о начале Вселенной
Путеводный свет для туриста: эти маяки превратились из ориентиров в символы притяжения
Русский след заранее: военкор предрек опасную провокацию в Европе
Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу
Лужайка уходит в зиму: 5 дел, без которых весной вместо травы будет мох и лужи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.