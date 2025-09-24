Беларусь сделала неожиданный выбор: новый туристический символ удивил всех

Белоруссия сделала неожиданный шаг в продвижении туризма: в качестве символа страны выбрали цветок картофеля. Решение приняло Национальное агентство по туризму, подготовившее новый брендбук для унификации визуального стиля и укрепления имиджа республики на международной арене.
В агентстве подчёркивают: картофель давно стал неофициальным символом страны и важной частью гастрономической культуры. Но именно его цветок до этого почти не использовался в туристической айдентике. Такой образ позволяет показать новое видение привычного и подчеркнуть уникальность национальной идентичности.
"Неожиданным, но оправданным решением стало использование цветка картофеля в качестве ключевого графического образа", — сообщили в пресс-службе агентства.
Документ охватывает 13 направлений туризма: от активного и гастрономического до культурно-исторического. Для каждого сегмента разработаны фирменные иконки, которые помогают выделить особенности и делают визуальные материалы более понятными.
Главная задача брендбука — создать комплексную систему визуальной идентификации. Это не просто логотип и цвета, а целая платформа, которая должна объединить все формы представления Белоруссии как туристического направления.
В Национальном агентстве по туризму напоминают: организация занимается и крупными международными событиями, и сертификацией услуг, и ведением реестров. Для такой широкой работы необходим единый стиль, который будет узнаваем и внутри страны, и за её пределами.
"Создание брендбука Национального агентства по туризму — это важный шаг к формированию сильного и узнаваемого туристического бренда Беларуси", — подчеркнули в ведомстве.
По мнению специалистов, новый подход позволит сделать республику более заметной на мировом туристическом рынке, а также привлечь внимание к её культурным, природным и гастрономическим особенностям.
|Символ
|Использование
|Значение
|Аист
|Часто в сувенирах и логотипах
|Образ семьи и уюта
|Зубр
|Природный символ, ассоциируется с Беловежской пущей
|Сила и самобытность
|Картофель
|Упоминается в кухне, в народной культуре
|Привычный национальный продукт
|Цветок картофеля
|Новый туристический знак
|Оригинальный, малоиспользуемый образ
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный и неожиданный символ
|Может вызвать ироничную реакцию у части аудитории
|Привязан к национальной культуре
|Ассоциируется скорее с продуктом питания, чем с путешествиями
|Отличает Белоруссию среди конкурентов
|Требует дополнительных усилий для раскрытия образа
|Возможность использовать в разных стилях
|Риск непонимания на международном уровне
Почему именно картофель?
Он давно стал частью национальной гастрономии и воспринимается как "второй хлеб".
Что символизирует цветок?
Красоту в привычном, необычность в обыденном.
Будет ли символ использоваться только в логотипах?
Нет, брендбук охватывает всю визуальную идентику — от навигации на туристических объектах до рекламных материалов.
Миф: символом страны выбрали сам картофель.
Правда: речь идёт именно о цветке — более лёгком и эстетичном образе.
Миф: новое решение заменит старые символы, например зубра.
Правда: это дополнение, а не отмена традиционных образов.
Миф: цветок картофеля не имеет отношения к туризму.
Правда: он отражает национальную идентичность и гастрономическую культуру, что напрямую связано с интересом туристов.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.