Беларусь сделала неожиданный выбор: новый туристический символ удивил всех

Туризм

Белоруссия сделала неожиданный шаг в продвижении туризма: в качестве символа страны выбрали цветок картофеля. Решение приняло Национальное агентство по туризму, подготовившее новый брендбук для унификации визуального стиля и укрепления имиджа республики на международной арене.

Минск, Белоруссия
Фото: commons.wikimedia.org by Zedlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минск, Белоруссия

В агентстве подчёркивают: картофель давно стал неофициальным символом страны и важной частью гастрономической культуры. Но именно его цветок до этого почти не использовался в туристической айдентике. Такой образ позволяет показать новое видение привычного и подчеркнуть уникальность национальной идентичности.

"Неожиданным, но оправданным решением стало использование цветка картофеля в качестве ключевого графического образа", — сообщили в пресс-службе агентства.

Новый брендбук: зачем он нужен

Документ охватывает 13 направлений туризма: от активного и гастрономического до культурно-исторического. Для каждого сегмента разработаны фирменные иконки, которые помогают выделить особенности и делают визуальные материалы более понятными.

Главная задача брендбука — создать комплексную систему визуальной идентификации. Это не просто логотип и цвета, а целая платформа, которая должна объединить все формы представления Белоруссии как туристического направления.

Туризм в стратегических планах

В Национальном агентстве по туризму напоминают: организация занимается и крупными международными событиями, и сертификацией услуг, и ведением реестров. Для такой широкой работы необходим единый стиль, который будет узнаваем и внутри страны, и за её пределами.

"Создание брендбука Национального агентства по туризму — это важный шаг к формированию сильного и узнаваемого туристического бренда Беларуси", — подчеркнули в ведомстве.

По мнению специалистов, новый подход позволит сделать республику более заметной на мировом туристическом рынке, а также привлечь внимание к её культурным, природным и гастрономическим особенностям.

Сравнение: классические и новые символы Белоруссии

Символ Использование Значение
Аист Часто в сувенирах и логотипах Образ семьи и уюта
Зубр Природный символ, ассоциируется с Беловежской пущей Сила и самобытность
Картофель Упоминается в кухне, в народной культуре Привычный национальный продукт
Цветок картофеля Новый туристический знак Оригинальный, малоиспользуемый образ

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы
Уникальный и неожиданный символ Может вызвать ироничную реакцию у части аудитории
Привязан к национальной культуре Ассоциируется скорее с продуктом питания, чем с путешествиями
Отличает Белоруссию среди конкурентов Требует дополнительных усилий для раскрытия образа
Возможность использовать в разных стилях Риск непонимания на международном уровне

FAQ

Почему именно картофель?
Он давно стал частью национальной гастрономии и воспринимается как "второй хлеб".

Что символизирует цветок?
Красоту в привычном, необычность в обыденном.

Будет ли символ использоваться только в логотипах?
Нет, брендбук охватывает всю визуальную идентику — от навигации на туристических объектах до рекламных материалов.

Мифы и правда

  • Миф: символом страны выбрали сам картофель.
    Правда: речь идёт именно о цветке — более лёгком и эстетичном образе.

  • Миф: новое решение заменит старые символы, например зубра.
    Правда: это дополнение, а не отмена традиционных образов.

  • Миф: цветок картофеля не имеет отношения к туризму.
    Правда: он отражает национальную идентичность и гастрономическую культуру, что напрямую связано с интересом туристов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
