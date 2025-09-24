Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет

4:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вьетнам — страна, которая ломает стереотипы. Многие представляют себе джунгли, следы войны и французские виллы в упадке. Но реальность оказывается совсем другой: современные города, небоскрёбы, развитая туристическая инфраструктура и при этом — древняя культура с её традициями, храмами и необычной кухней. Именно это сочетание делает поездку во Вьетнам такой особенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Hai Dao, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хошимин (Сайгон)

Как добраться

Россиянам для пребывания до 15 дней виза не нужна. В ближайшее время власти обещают увеличить срок до 45 дней. Прививки и тесты на въезде не требуют, но маски в общественных местах обязательны. Лучше заранее оформить медицинскую страховку.

Прямых рейсов пока нет. Удобнее всего лететь с пересадкой в Дубае.

Что посмотреть

Хошимин (Сайгон)

Главный мегаполис страны и её экономический центр. В центре — шумные улицы, бары и хостелы, вокруг — современные отели и рестораны.

Здесь находится Landmark81 — один из самых высоких небоскрёбов мира. Среди культурных объектов стоит посетить Музей Вьетнамской войны, Собор Нотр-Дам де сайгон, Главпочтамт, "Дворец Воссоединения" и пешеходные улицы. Атмосфера города — смесь истории и неона, толпы туристов и аутентичных рынков.

Туннели Кучи

Партизанские подземные ходы времён войны. Сегодня это музей, где можно увидеть, как жили бойцы, и даже пройтись по узким тоннелям.

Дельта Меконга

Туристическая поездка на лодках с дегустацией фруктов и прогулками по деревням. Контраст — тростниковые заросли и современные мосты над ними.

Далат

Горный курорт на высоте 1500 метров. Европейская архитектура, озёра и винодельни. Здесь популярен музей-отель "Сумасшедший дом" — фантастический проект архитектора с русскими корнями. Далат известен также своими кофейнями и выращиванием кофе.

Нячанг

Популярный курорт, долгое время считавшийся "русским" Вьетнамом. Есть пляжи, дешёвые отели и меню на русском языке. Атмосфера больше напоминает Сочи, чем экзотику, но зато всё привычно и комфортно.

Дананг

Современный город с пляжами, барами и парком аттракционов. Отличное место, чтобы увидеть жизнь среднего класса. Рядом — перевал Хайван с потрясающими панорамами.

Хойан

Очаровательный городок с каналами, фонариками и ремесленными лавками. Сохранил архитектуру с китайским и японским влиянием. Вечером улицы превращаются в ярмарку света и музыки.

Сравнение курортов

Город Особенность Для кого подойдёт Нячанг Курорт с привычной инфраструктурой и русским сервисом Тем, кто хочет комфорт без сюрпризов Дананг Современный город с пляжами и развлечениями Для молодых путешественников Далат Горный курорт, европейская архитектура Для романтиков и любителей кофе Хойан Атмосфера старого Вьетнама Для ценителей истории и уюта

Плюсы и минусы поездки во Вьетнам

Плюсы Минусы Доступные цены на жильё и еду Нет прямых рейсов Богатая история и культура Туристические места бывают перегружены Красивая природа и пляжи Жара и влажность могут утомлять Развитая инфраструктура Много мотоциклов и шумного трафика Аутентичные традиции и кухня Английский язык знают не все

FAQ

Нужна ли виза во Вьетнам?

До 15 дней граждане РФ могут находиться без визы. В будущем срок хотят увеличить.

Когда лучше ехать?

С ноября по апрель — сухой сезон, комфортный для пляжного отдыха. Летом жарче и влажнее.

Что привезти в качестве сувенира?

Кофе, керамику, резные изделия из дерева и традиционный фильтр для кофе — фин.

Мифы и правда

Миф: Вьетнам — только про пляжи.

Правда: страна предлагает горные курорты, мегаполисы и культурные центры.

Миф: здесь всё очень бедно и устарело.

Правда: современные дороги, аэропорты и небоскрёбы удивят даже искушённого путешественника.

Миф: местная кухня слишком экзотична для европейцев.

Правда: блюда просты, вкусны и часто привычны — суп фо, кофе, свежие фрукты.