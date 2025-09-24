Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет

Вьетнам — страна, которая ломает стереотипы. Многие представляют себе джунгли, следы войны и французские виллы в упадке. Но реальность оказывается совсем другой: современные города, небоскрёбы, развитая туристическая инфраструктура и при этом — древняя культура с её традициями, храмами и необычной кухней. Именно это сочетание делает поездку во Вьетнам такой особенной.
Россиянам для пребывания до 15 дней виза не нужна. В ближайшее время власти обещают увеличить срок до 45 дней. Прививки и тесты на въезде не требуют, но маски в общественных местах обязательны. Лучше заранее оформить медицинскую страховку.
Прямых рейсов пока нет. Удобнее всего лететь с пересадкой в Дубае.
Главный мегаполис страны и её экономический центр. В центре — шумные улицы, бары и хостелы, вокруг — современные отели и рестораны.
Здесь находится Landmark81 — один из самых высоких небоскрёбов мира. Среди культурных объектов стоит посетить Музей Вьетнамской войны, Собор Нотр-Дам де сайгон, Главпочтамт, "Дворец Воссоединения" и пешеходные улицы. Атмосфера города — смесь истории и неона, толпы туристов и аутентичных рынков.
Партизанские подземные ходы времён войны. Сегодня это музей, где можно увидеть, как жили бойцы, и даже пройтись по узким тоннелям.
Туристическая поездка на лодках с дегустацией фруктов и прогулками по деревням. Контраст — тростниковые заросли и современные мосты над ними.
Горный курорт на высоте 1500 метров. Европейская архитектура, озёра и винодельни. Здесь популярен музей-отель "Сумасшедший дом" — фантастический проект архитектора с русскими корнями. Далат известен также своими кофейнями и выращиванием кофе.
Популярный курорт, долгое время считавшийся "русским" Вьетнамом. Есть пляжи, дешёвые отели и меню на русском языке. Атмосфера больше напоминает Сочи, чем экзотику, но зато всё привычно и комфортно.
Современный город с пляжами, барами и парком аттракционов. Отличное место, чтобы увидеть жизнь среднего класса. Рядом — перевал Хайван с потрясающими панорамами.
Очаровательный городок с каналами, фонариками и ремесленными лавками. Сохранил архитектуру с китайским и японским влиянием. Вечером улицы превращаются в ярмарку света и музыки.
|Город
|Особенность
|Для кого подойдёт
|Нячанг
|Курорт с привычной инфраструктурой и русским сервисом
|Тем, кто хочет комфорт без сюрпризов
|Дананг
|Современный город с пляжами и развлечениями
|Для молодых путешественников
|Далат
|Горный курорт, европейская архитектура
|Для романтиков и любителей кофе
|Хойан
|Атмосфера старого Вьетнама
|Для ценителей истории и уюта
|Плюсы
|Минусы
|Доступные цены на жильё и еду
|Нет прямых рейсов
|Богатая история и культура
|Туристические места бывают перегружены
|Красивая природа и пляжи
|Жара и влажность могут утомлять
|Развитая инфраструктура
|Много мотоциклов и шумного трафика
|Аутентичные традиции и кухня
|Английский язык знают не все
Нужна ли виза во Вьетнам?
До 15 дней граждане РФ могут находиться без визы. В будущем срок хотят увеличить.
Когда лучше ехать?
С ноября по апрель — сухой сезон, комфортный для пляжного отдыха. Летом жарче и влажнее.
Что привезти в качестве сувенира?
Кофе, керамику, резные изделия из дерева и традиционный фильтр для кофе — фин.
Миф: Вьетнам — только про пляжи.
Правда: страна предлагает горные курорты, мегаполисы и культурные центры.
Миф: здесь всё очень бедно и устарело.
Правда: современные дороги, аэропорты и небоскрёбы удивят даже искушённого путешественника.
Миф: местная кухня слишком экзотична для европейцев.
Правда: блюда просты, вкусны и часто привычны — суп фо, кофе, свежие фрукты.
