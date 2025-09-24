Пять ворот Петербурга: где встречается революция, роскошь и современность

Санкт-Петербург по праву называют городом вокзалов: здесь их пять, и каждый имеет свою историю, атмосферу и особенности. Интересно, что по числу станций Северная столица делит четвёртое место в мире с Берлином, Веной, Римом и другими мегаполисами. Когда-то вокзалов было ещё больше, но именно эти пять стали главными воротами города.
Здесь началась история железных дорог нашей страны. В 1837 году отсюда отправился первый поезд в Царское Село. Сначала станция называлась Царскосельской, позже — Детскосельской, а современное имя появилось в 1935 году, когда дорога дошла до Витебска.
Каменное здание в стиле модерн построили в 1904 году. Витебский вокзал почти не изменился за годы реконструкций и по-прежнему сохраняет торжественный облик: просторные залы, изящная мраморная лестница, украшения фасадов. Сегодня отсюда отправляются поезда в Калининград, Беларусь и южные страны, но значительная часть путей используется для электричек.
Эта станция открылась в 1851 году, когда появилась железнодорожная ветка Москва — Санкт-Петербург. Архитектор Константин Тон создал здание в стиле русско-византийской архитектуры с башней и часами. Почти одновременно в Москве построили Ленинградский вокзал — фактически его близнеца.
Название менялось не раз: Николаевский, Октябрьский и, наконец, Московский. В 1931 году отсюда впервые отправилась легендарная "Красная стрела". Постоянно растущий поток пассажиров требовал расширений, поэтому вокзал хранит в себе сразу несколько архитектурных эпох: от залов с арочными потолками до современного минимализма.
Самый молодой вокзал города появился в 2003 году. Его архитектура отражает дух времени: массивные бетонные колонны, стеклянные фасады и купольный свод. Вечером здание эффектно подсвечивается изнутри.
Главная особенность Ладожского вокзала — сквозной принцип работы: он может принимать транзитные составы. Пассажиров разделили по уровням: пригородные электрички отправляются с нижнего, а дальние маршруты — с верхнего. Отсюда идут поезда на Север, Урал и в Сибирь.
Эта станция открылась в 1857 году и сначала обслуживала поездки царской семьи в Петергоф. Левое крыло было предназначено для императорских нужд, правое — для остальных пассажиров.
Сначала дорогу называли Петергофской, позже — Балтийской. В 1933 году вокзал реконструировали, сделав залы просторнее. Сегодня Балтийский вокзал остаётся главным по пригородным перевозкам: отсюда уходят "Ласточки" в Псков и электрички по области. Рядом работает Музей железных дорог России.
В 1870 году построили дорогу до Гельсингфорса (нынешнего Хельсинки). Финляндский вокзал стал важной частью этой линии. Именно сюда прибыл Ленин в 1917 году, чтобы затем выступить с броневика на площади.
Во время блокады Ленинграда это была единственная станция, которая ночью принимала составы, несмотря на бомбардировки. Здание сильно пострадало, но было восстановлено и в 50-е годы приобрело современный облик. Центральный зал площадью тысяча квадратных метров и шпиль высотой 30 метров делают его одним из самых узнаваемых в городе.
Если вы впервые отправляетесь с незнакомого вокзала, приезжайте заранее — это поможет спокойно пройти досмотр и найти нужный путь. Стоит помнить, что многие вокзалы Санкт-Петербурга являются памятниками архитектуры. Так, Балтийский вокзал соседствует с музеем железных дорог, а Витебский нередко становится декорацией для фильмов.
|Вокзал
|Год открытия
|Основные направления
|Особенность
|Витебский
|1837
|Калининград, Беларусь
|Старейший вокзал России
|Московский
|1851
|Москва, юг России
|Один из самых загруженных
|Ладожский
|2003
|Север, Урал, Сибирь
|Современный транзитный
|Балтийский
|1857
|Псков, область
|Лидер по пригородным рейсам
|Финляндский
|1870
|Выборг, Хельсинки
|Исторический и символичный
Миф: все вокзалы Петербурга перегружены и одинаково неудобны.
Правда: только Московский вокзал действительно входит в число самых загруженных в стране, остальные же работают гораздо спокойнее и часто более комфортны.
Миф: Ладожский вокзал лишён исторической ценности.
Правда: несмотря на молодость, его считают примером современной архитектуры и технологичности.
Миф: Витебский вокзал используется только для электричек.
Правда: отсюда отправляются и поезда дальнего следования — в Калининград и за границу.
