Пять ворот Петербурга: где встречается революция, роскошь и современность

Санкт-Петербург по праву называют городом вокзалов: здесь их пять, и каждый имеет свою историю, атмосферу и особенности. Интересно, что по числу станций Северная столица делит четвёртое место в мире с Берлином, Веной, Римом и другими мегаполисами. Когда-то вокзалов было ещё больше, но именно эти пять стали главными воротами города.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Витебский вокзал, интерьер

Витебский вокзал — старейший в России

Здесь началась история железных дорог нашей страны. В 1837 году отсюда отправился первый поезд в Царское Село. Сначала станция называлась Царскосельской, позже — Детскосельской, а современное имя появилось в 1935 году, когда дорога дошла до Витебска.

Каменное здание в стиле модерн построили в 1904 году. Витебский вокзал почти не изменился за годы реконструкций и по-прежнему сохраняет торжественный облик: просторные залы, изящная мраморная лестница, украшения фасадов. Сегодня отсюда отправляются поезда в Калининград, Беларусь и южные страны, но значительная часть путей используется для электричек.

Московский вокзал — связь двух столиц

Эта станция открылась в 1851 году, когда появилась железнодорожная ветка Москва — Санкт-Петербург. Архитектор Константин Тон создал здание в стиле русско-византийской архитектуры с башней и часами. Почти одновременно в Москве построили Ленинградский вокзал — фактически его близнеца.

Название менялось не раз: Николаевский, Октябрьский и, наконец, Московский. В 1931 году отсюда впервые отправилась легендарная "Красная стрела". Постоянно растущий поток пассажиров требовал расширений, поэтому вокзал хранит в себе сразу несколько архитектурных эпох: от залов с арочными потолками до современного минимализма.

Ладожский вокзал — символ XXI века

Самый молодой вокзал города появился в 2003 году. Его архитектура отражает дух времени: массивные бетонные колонны, стеклянные фасады и купольный свод. Вечером здание эффектно подсвечивается изнутри.

Главная особенность Ладожского вокзала — сквозной принцип работы: он может принимать транзитные составы. Пассажиров разделили по уровням: пригородные электрички отправляются с нижнего, а дальние маршруты — с верхнего. Отсюда идут поезда на Север, Урал и в Сибирь.

Балтийский вокзал — дорога к морю

Эта станция открылась в 1857 году и сначала обслуживала поездки царской семьи в Петергоф. Левое крыло было предназначено для императорских нужд, правое — для остальных пассажиров.

Сначала дорогу называли Петергофской, позже — Балтийской. В 1933 году вокзал реконструировали, сделав залы просторнее. Сегодня Балтийский вокзал остаётся главным по пригородным перевозкам: отсюда уходят "Ласточки" в Псков и электрички по области. Рядом работает Музей железных дорог России.

Финляндский вокзал — память о революции и блокаде

В 1870 году построили дорогу до Гельсингфорса (нынешнего Хельсинки). Финляндский вокзал стал важной частью этой линии. Именно сюда прибыл Ленин в 1917 году, чтобы затем выступить с броневика на площади.

Во время блокады Ленинграда это была единственная станция, которая ночью принимала составы, несмотря на бомбардировки. Здание сильно пострадало, но было восстановлено и в 50-е годы приобрело современный облик. Центральный зал площадью тысяча квадратных метров и шпиль высотой 30 метров делают его одним из самых узнаваемых в городе.

Советы туристам

Если вы впервые отправляетесь с незнакомого вокзала, приезжайте заранее — это поможет спокойно пройти досмотр и найти нужный путь. Стоит помнить, что многие вокзалы Санкт-Петербурга являются памятниками архитектуры. Так, Балтийский вокзал соседствует с музеем железных дорог, а Витебский нередко становится декорацией для фильмов.

Сравнение вокзалов

Вокзал Год открытия Основные направления Особенность Витебский 1837 Калининград, Беларусь Старейший вокзал России Московский 1851 Москва, юг России Один из самых загруженных Ладожский 2003 Север, Урал, Сибирь Современный транзитный Балтийский 1857 Псков, область Лидер по пригородным рейсам Финляндский 1870 Выборг, Хельсинки Исторический и символичный

Мифы и правда

Миф: все вокзалы Петербурга перегружены и одинаково неудобны.

Правда: только Московский вокзал действительно входит в число самых загруженных в стране, остальные же работают гораздо спокойнее и часто более комфортны.

Миф: Ладожский вокзал лишён исторической ценности.

Правда: несмотря на молодость, его считают примером современной архитектуры и технологичности.

Миф: Витебский вокзал используется только для электричек.

Правда: отсюда отправляются и поезда дальнего следования — в Калининград и за границу.