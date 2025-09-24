Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таиланд идёт ва-банк: культовый пляж защищают от толп технологиями будущего

5:01
Туризм

Залив Майя Бэй снова принимает туристов, но теперь их встречает не только бирюзовая вода и белый песок, а ещё и высокие технологии. С 15 октября 2025 года здесь заработает система распознавания лиц, которая станет частью масштабного проекта Таиланда по контролю посещаемости морских национальных парков.

Майя Бэй
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майя Бэй

Как работает новая система

Вход в бухту будет проходить по электронным билетам, связанным с системой биометрической идентификации. Камеры улавливают лицо туриста и в режиме реального времени сверяют данные с базой. Так можно сразу проверить действительность билета, определить возраст (ребёнок или взрослый) и гражданство (местный житель или иностранец), что напрямую влияет на стоимость посещения.

Главная цель — не просто ускорить поток отдыхающих, но и сделать учёт доходов прозрачным. Для Таиланда это принципиально важно: ранее в сфере туризма нередко отмечали проблемы с "теневыми" схемами.

Причины жёстких мер

Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Лех стала культовым местом после выхода фильма "Пляж" в 2000 году. Миллионы туристов приезжали сюда ежегодно, и пляж оказался буквально "раздавлен" собственной популярностью. Подводные экосистемы пострадали: кораллы гибли, исчезали рыбы.

Власти не раз закрывали бухту, в последний раз — более чем на три года, в период пандемии. После восстановления в 2022 году доступ в залив строго регулируется: ограничено число посетителей и время пребывания на пляже. Теперь к этим мерам добавляется биометрический контроль.

Советы шаг за шагом: как попасть в Майя Бэй

  1. Купить электронный билет на сайте национального парка.

  2. Сохранить QR-код на смартфоне.

  3. При входе просто пройти через турникет с камерой.

  4. Не забыть взять солнцезащитный крем и лёгкий рюкзак — время пребывания ограничено.

Такой процесс значительно проще, чем прежние очереди у касс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытаться попасть в залив без билета.

  • Последствие: отказ в доступе и возможный штраф.

  • Альтернатива: оформить электронный билет заранее онлайн.

  • Ошибка: планировать длительное пребывание на пляже.

  • Последствие: нарушение правил, конфликты с охраной.

  • Альтернатива: организовать короткую экскурсию и совместить с посещением соседних островов.

А что если…

…система даст сбой? Власти уверяют, что предусмотрены резервные методы проверки, включая ручной контроль по паспорту и QR-коду. Таким образом, туристы не останутся "запертыми" из-за технической ошибки.

Плюсы и минусы биометрии в туризме

Плюсы Минусы
Ускорение процесса входа Опасения по поводу конфиденциальности
Исключение мошенничества Возможные сбои техники
Прозрачность доходов Зависимость от интернета и электроэнергии
Удобство для туристов Опасения у тех, кто не любит "цифровой контроль"

FAQ

Как выбрать лучший способ попасть в Майя Бэй?
Оптимально — заранее оформить билет онлайн и выбрать утренние экскурсии: меньше людей, мягче солнце.

Сколько стоит билет?
Цена зависит от гражданства и возраста. Иностранцы платят дороже, дети дешевле.

Что лучше: самостоятельный визит или тур?
Тур с гидом удобнее: организаторы берут на себя транспорт и соблюдение правил, тогда как индивидуальный визит требует больше подготовки.

Мифы и правда

  • Миф: "в бухту можно попасть в любое время дня и ночи".
    Правда: вход строго ограничен по часам, чтобы не перегружать экосистему.

  • Миф: "система распознавания лиц нарушает приватность".
    Правда: данные используются исключительно для проверки билетов и не хранятся дольше необходимого срока.

  • Миф: "Майя Бэй закрыта навсегда".
    Правда: бухта открыта, но с жёсткими ограничениями.

Интересные факты

  • Съёмки фильма "Пляж" вызвали скандал: продюсеров обвиняли в разрушении природы ради красивых кадров.
  • За один день в "пиковые" годы бухту посещали до 5 тысяч туристов. Сейчас допустимый лимит — всего 375 человек одновременно.

Исторический контекст

  1. 2000 год — фильм "Пляж" делает бухту всемирно известной.

  2. 2018 год — первое серьёзное закрытие на длительный срок для восстановления природы.

  3. 2022 год — повторное открытие с лимитами и новыми правилами.

  4. 2025 год — внедрение системы распознавания лиц как пилотного проекта в национальных парках.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
