Я такого не ожидал: Индия поразила блогера

Туризм

Российский тревел-блогер Денис Забелин начал своё путешествие по Индии, но столкнулся с неожиданными трудностями, которые заставили его задуматься об отъезде уже в первый день. 

Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индия

Несмотря на то, что аэропорт Дели был назван лучшим в Азии в прошлом году, прибытие блогера разочаровало его. Заявленное превосходство оказалось далёким от реальности. Неприятные запахи и вид нищеты, мусора и хаоса, окружавшие аэропорт, произвели на него угнетающее впечатление, сообщает "Лента.ру".

За пределами аэропорта Забелин увидел переполненные мусорные полигоны, а также хаотичное движение транспорта, создающее плотный и тяжелый для дыхания воздух.

Несмотря на чистоту внутри известных достопримечательностей, окружающая обстановка вызывает шок: дети без обуви играют на свалках, коровы бродят среди отходов, а канализационные люки остаются открытыми, представляя опасность для прохожих.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
