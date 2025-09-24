Я такого не ожидал: Индия поразила блогера

Российский тревел-блогер Денис Забелин начал своё путешествие по Индии, но столкнулся с неожиданными трудностями, которые заставили его задуматься об отъезде уже в первый день.
Несмотря на то, что аэропорт Дели был назван лучшим в Азии в прошлом году, прибытие блогера разочаровало его. Заявленное превосходство оказалось далёким от реальности. Неприятные запахи и вид нищеты, мусора и хаоса, окружавшие аэропорт, произвели на него угнетающее впечатление, сообщает "Лента.ру".
За пределами аэропорта Забелин увидел переполненные мусорные полигоны, а также хаотичное движение транспорта, создающее плотный и тяжелый для дыхания воздух.
Несмотря на чистоту внутри известных достопримечательностей, окружающая обстановка вызывает шок: дети без обуви играют на свалках, коровы бродят среди отходов, а канализационные люки остаются открытыми, представляя опасность для прохожих.
