Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах

Туризм

Ситуация с ключами от номеров, которые пассажиры достают из бюстгальтеров, вызвала возмущение у некоторых пользователей соцсетей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan T., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Другие поддержали идею карманов в бюстгальтерах. Технологически подкованные пользователи предложили круизным компаниям альтернативу — браслеты с NFC в дополнение к картам.

Поведение на круизных лайнерах часто становится предметом споров в социальных сетях. В прошлом году блогер раскритиковала практику резервирования шезлонгов около бассейна полотенцами.

Будь то спрятанные в бюстгальтерах пропуска или занятые шезлонги, самое неприятное в круизах — это не океанские волны, а дурные манеры других пассажиров.