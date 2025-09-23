Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах

Ситуация с ключами от номеров, которые пассажиры достают из бюстгальтеров, вызвала возмущение у некоторых пользователей соцсетей.
Другие поддержали идею карманов в бюстгальтерах. Технологически подкованные пользователи предложили круизным компаниям альтернативу — браслеты с NFC в дополнение к картам.
Поведение на круизных лайнерах часто становится предметом споров в социальных сетях. В прошлом году блогер раскритиковала практику резервирования шезлонгов около бассейна полотенцами.
Будь то спрятанные в бюстгальтерах пропуска или занятые шезлонги, самое неприятное в круизах — это не океанские волны, а дурные манеры других пассажиров.
