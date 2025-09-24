Личный альбом путешествий исчезнет: эта страна первой переходит на биометрию вместо штампов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Для многих путешественников штамп в паспорте — это не просто отметка о пересечении границы, а маленький сувенир, символизирующий приключения и новые открытия. Коллекция печатей на страницах паспорта рассказывает личную историю поездок не хуже фотографий. Но эта традиция уходит в прошлое: Хорватия и вслед за ней весь Европейский союз готовятся к полной замене штампов системой EES.

человек в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек в аэропорту

Хорватия первой

С 12 октября 2025 года Республика Хорватия начнёт внедрять систему Entry/Exit System (EES). Она коснётся всех, кто въезжает в страну из-за пределов ЕС. Туристы, прилетающие в Дубровник, Пулу или на пляжи Далмации, уже не увидят заветной чернильной отметки на страницах паспорта.

До 10 апреля 2026 года EES станет обязательной во всех странах Евросоюза. Таким образом, Хорватия станет первой ласточкой, но далеко не последней: постепенно вся Европа перейдёт на единый цифровой формат контроля.

Что такое EES и как оно работает

Новая система заменит привычные штампы биометрической идентификацией. У туристов будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Данные сохраняются в общей базе, что позволяет:

  • исключить ошибки при идентификации;
  • уменьшить количество незаконных пересечений границы;
  • повысить безопасность, снизив риск террористических атак;
  • бороться с торговлей людьми.

Процедура будет проходить через специальные киоски самообслуживания или при помощи сотрудников паспортного контроля.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверьте, требуется ли вам регистрация в EES.
  2. Используйте приложение Frontex "Путешествие в Европу", чтобы заранее загрузить фото и отпечатки.
  3. При пересечении границы приготовьтесь к первой длительной процедуре: сотрудники снимут биометрию.
  4. Храните паспорт в порядке: хотя штампов не будет, документ остаётся основным подтверждением личности.
  5. Планируйте больше времени на прохождение границы в первые месяцы работы системы.

А что если…

А что если в будущем весь мир откажется от штампов? Тогда паспорт станет чистым документом без чернильных отметок, а личные истории путешествий будут храниться только в цифровых базах. Для романтиков это грустно, но для систем безопасности — необходимый шаг.

FAQ

Когда система заработает в Хорватии?
С 12 октября 2025 года.

Когда она станет обязательной для всего ЕС?
К 10 апреля 2026 года.

Что понадобится туристу?
Паспорт, фото и отпечатки пальцев для биометрии.

Можно ли заранее подготовиться?
Да, через приложение Frontex "Путешествие в Европу".

Мифы и правда

  • Миф: паспорта отменят.
    Правда: документ остаётся, меняется только метод контроля.
  • Миф: теперь путешествие станет дольше.
    Правда: в первый раз дольше, потом быстрее и удобнее.
  • Миф: EES заменит визы.
    Правда: визовые требования остаются прежними.

Интересные факты

  • В ряде стран Азии и Ближнего Востока штампы уже заменили QR-кодами и цифровыми системами.
  • Первые печати в паспортах появились в начале XX века для регулирования миграции.
  • Для многих туристов коллекция штампов — семейная традиция, которую теперь придётся заменить цифровыми решениями.

Исторический контекст

  • XX век: появление паспортов и первых штампов.
  • 1990-е: рост туристических потоков, ускорение контроля.
  • 2010-е: первые проекты цифровой идентификации.
  • 2025-2026 годы: внедрение EES во всём ЕС, отказ от печатей.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб.

Биоме́трия или (от др.-греч. βίος "жизнь" и μετρέω - измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку. Термин биометрия в области физической и информационной безопасности стал использоваться в 1980-х гг.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
