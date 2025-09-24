Личный альбом путешествий исчезнет: эта страна первой переходит на биометрию вместо штампов

Для многих путешественников штамп в паспорте — это не просто отметка о пересечении границы, а маленький сувенир, символизирующий приключения и новые открытия. Коллекция печатей на страницах паспорта рассказывает личную историю поездок не хуже фотографий. Но эта традиция уходит в прошлое: Хорватия и вслед за ней весь Европейский союз готовятся к полной замене штампов системой EES.
С 12 октября 2025 года Республика Хорватия начнёт внедрять систему Entry/Exit System (EES). Она коснётся всех, кто въезжает в страну из-за пределов ЕС. Туристы, прилетающие в Дубровник, Пулу или на пляжи Далмации, уже не увидят заветной чернильной отметки на страницах паспорта.
До 10 апреля 2026 года EES станет обязательной во всех странах Евросоюза. Таким образом, Хорватия станет первой ласточкой, но далеко не последней: постепенно вся Европа перейдёт на единый цифровой формат контроля.
Новая система заменит привычные штампы биометрической идентификацией. У туристов будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Данные сохраняются в общей базе, что позволяет:
Процедура будет проходить через специальные киоски самообслуживания или при помощи сотрудников паспортного контроля.
А что если в будущем весь мир откажется от штампов? Тогда паспорт станет чистым документом без чернильных отметок, а личные истории путешествий будут храниться только в цифровых базах. Для романтиков это грустно, но для систем безопасности — необходимый шаг.
Когда система заработает в Хорватии?
С 12 октября 2025 года.
Когда она станет обязательной для всего ЕС?
К 10 апреля 2026 года.
Что понадобится туристу?
Паспорт, фото и отпечатки пальцев для биометрии.
Можно ли заранее подготовиться?
Да, через приложение Frontex "Путешествие в Европу".
Уточнения
Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб.
Биоме́трия или (от др.-греч. βίος "жизнь" и μετρέω - измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку. Термин биометрия в области физической и информационной безопасности стал использоваться в 1980-х гг.
