Круиз без проблем: что точно нельзя брать с собой на лайнер

Круиз на лайнере обещает незабываемые впечатления: десятки городов за одну поездку, палубные бассейны, рестораны и концерты. Но если на берегу мы чувствуем привычную свободу, то на борту действуют жёсткие правила. Их цель — безопасность и комфорт всех пассажиров. Некоторые запреты очевидны, а другие удивят даже опытных путешественников.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Круизный лайнер

Заранее узнав о них, вы избежите неприятностей в порту и спокойно насладитесь отпуском.

Запрещённые предметы и действия

Электроприборы. Дорожные отпариватели, утюжки и другие устройства с нагревом находятся под запретом: пожар на корабле — одна из самых больших опасностей.

Наручники и подобные аксессуары. Их относят к категории средств самообороны, и они не допускаются на борт.

Дроны. Некоторые компании разрешают ввоз, но с хранением у экипажа. Disney и Virgin Voyages запрещают их полностью.

Музыкальные инструменты. Гитары, скрипки и барабаны часто не допускаются, чтобы не мешать другим пассажирам.

Еда из дома. Домашняя выпечка и приготовленные блюда обычно запрещены — по санитарным нормам.

Радионяни. Устройства могут создавать помехи радиосвязи, что в море крайне опасно.

Камуфляжная одежда. В ряде стран Карибского бассейна она незаконна для гражданских лиц.

Воздушные шары и украшения. Опасны с точки зрения пожарной безопасности и экологии.

Кроме того, действует ряд негласных правил: нельзя занимать шезлонги полотенцами на весь день, возводить перегородки в каютах или игнорировать дресс-код в ресторанах.

Советы шаг за шагом

Перед бронированием круиза изучите список запрещённых предметов на сайте оператора. Планируйте гардероб с учётом дресс-кода: от пляжной одежды днём до вечернего наряда на ужин. Для глажки одежды используйте прачечные и услуги персонала на борту. Если хотите фотографировать с воздуха — уточните политику компании по дронам. Помните: на борту есть всё необходимое — от аптек до магазинов, нет смысла везти лишнее.

А что если…

А что если вы планируете романтический праздник и хотите украсить каюту? Лучше заранее уточнить правила. Некоторые компании предлагают специальные пакеты с оформлением номера: цветы, шампанское, ленточки. Это удобнее и безопаснее, чем пытаться пронести шары или украшения.

FAQ

Можно ли взять с собой дрон?

Зависит от компании: Disney запрещает, Royal Caribbean разрешает хранить в каюте.

Есть ли дресс-код в ресторанах?

Да, в некоторых заведениях не пускают в шортах и шлёпанцах.

Что делать, если нужна глажка одежды?

Обратиться в прачечную или воспользоваться услугами персонала.

Мифы и правда

Миф: можно занять шезлонг полотенцем.

Правда: через 30 минут вещи уберут.

Правда: большинство ограничений связано с безопасностью.

Правда: лайнер — это особое пространство с собственным уставом.

Интересные факты

В некоторых странах Карибов за ношение камуфляжа могут оштрафовать или арестовать.

Первые "круизы в никуда" отменили в США в 2016 году из-за миграционных правил.

В компании Royal Caribbean насчитывается более 20 разных типов ресторанов с отдельными дресс-кодами.

Исторический контекст

XX век: появление массовых круизов и минимальные правила на борту.

2010-е годы: рост популярности дронов и новых ограничений.

2016 год: запрет "круизов в никуда" в США.

Сегодня: список правил продолжает расширяться в зависимости от технологий и запросов общества.

Уточнения

Круи́з (англ. cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Наиболее популярные направления для круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

