Круиз без проблем: что точно нельзя брать с собой на лайнер

4:11
Туризм

Круиз на лайнере обещает незабываемые впечатления: десятки городов за одну поездку, палубные бассейны, рестораны и концерты. Но если на берегу мы чувствуем привычную свободу, то на борту действуют жёсткие правила. Их цель — безопасность и комфорт всех пассажиров. Некоторые запреты очевидны, а другие удивят даже опытных путешественников.

Круизный лайнер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Круизный лайнер

Заранее узнав о них, вы избежите неприятностей в порту и спокойно насладитесь отпуском.

Запрещённые предметы и действия

  • Электроприборы. Дорожные отпариватели, утюжки и другие устройства с нагревом находятся под запретом: пожар на корабле — одна из самых больших опасностей.
  • Наручники и подобные аксессуары. Их относят к категории средств самообороны, и они не допускаются на борт.
  • Дроны. Некоторые компании разрешают ввоз, но с хранением у экипажа. Disney и Virgin Voyages запрещают их полностью.
  • Музыкальные инструменты. Гитары, скрипки и барабаны часто не допускаются, чтобы не мешать другим пассажирам.
  • Еда из дома. Домашняя выпечка и приготовленные блюда обычно запрещены — по санитарным нормам.
  • Радионяни. Устройства могут создавать помехи радиосвязи, что в море крайне опасно.
  • Камуфляжная одежда. В ряде стран Карибского бассейна она незаконна для гражданских лиц.
  • Воздушные шары и украшения. Опасны с точки зрения пожарной безопасности и экологии.

Кроме того, действует ряд негласных правил: нельзя занимать шезлонги полотенцами на весь день, возводить перегородки в каютах или игнорировать дресс-код в ресторанах.

Советы шаг за шагом

  1. Перед бронированием круиза изучите список запрещённых предметов на сайте оператора.
  2. Планируйте гардероб с учётом дресс-кода: от пляжной одежды днём до вечернего наряда на ужин.
  3. Для глажки одежды используйте прачечные и услуги персонала на борту.
  4. Если хотите фотографировать с воздуха — уточните политику компании по дронам.
  5. Помните: на борту есть всё необходимое — от аптек до магазинов, нет смысла везти лишнее.

А что если…

А что если вы планируете романтический праздник и хотите украсить каюту? Лучше заранее уточнить правила. Некоторые компании предлагают специальные пакеты с оформлением номера: цветы, шампанское, ленточки. Это удобнее и безопаснее, чем пытаться пронести шары или украшения.

FAQ

Можно ли взять с собой дрон?
Зависит от компании: Disney запрещает, Royal Caribbean разрешает хранить в каюте.

Есть ли дресс-код в ресторанах?
Да, в некоторых заведениях не пускают в шортах и шлёпанцах.

Что делать, если нужна глажка одежды?
Обратиться в прачечную или воспользоваться услугами персонала.

Мифы и правда

  • Миф: можно занять шезлонг полотенцем.
    Правда: через 30 минут вещи уберут.
  • Миф: правила — это формальность.
    Правда: большинство ограничений связано с безопасностью.
  • Миф: круиз — полная свобода.
    Правда: лайнер — это особое пространство с собственным уставом.

Интересные факты

  • В некоторых странах Карибов за ношение камуфляжа могут оштрафовать или арестовать.
  • Первые "круизы в никуда" отменили в США в 2016 году из-за миграционных правил.
  • В компании Royal Caribbean насчитывается более 20 разных типов ресторанов с отдельными дресс-кодами.

Исторический контекст

  • XX век: появление массовых круизов и минимальные правила на борту.
  • 2010-е годы: рост популярности дронов и новых ограничений.
  • 2016 год: запрет "круизов в никуда" в США.
  • Сегодня: список правил продолжает расширяться в зависимости от технологий и запросов общества.

Уточнения

Круи́з (англ. cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Наиболее популярные направления для круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Рынок подержанных машин разрывает страну: вот где покупают новинки, а где верят лишь в старое
