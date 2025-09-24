Морские ворота Порту: как Матозиньюш стал раем для гурманов и любителей солнца

Португалия известна как страна с самыми доступными ценами на жизнь в Западной Европе. Помимо Лиссабона и Порту, здесь есть десятки прибрежных городов, каждый из которых хранит свои истории. Один из них — Матозиньюш. Этот город называют "морскими воротами Порту", а туристический блог Seaside with Emily метко окрестил его "португальским раем для любителей морепродуктов".
Здесь рыболовецкая культура переплетается с современной архитектурой, легендами и пляжным отдыхом. Утро начинается с свежего улова на рынке, днём туристы гуляют по золотым пляжам или катаются на доске, а вечером наслаждаются блюдами из морепродуктов в уютных ресторанах.
Местная история уходит вглубь веков: город был важным центром рыболовства и солеварения. И сегодня рыбаки доставляют улов на рынок Меркаду-де-Матозиньюш, расположенный в модернистском здании 1952 года.
Фасад украшен керамическими панелями с изображениями рыбаков и женщин с корзинами. Это отражение морской идентичности города. Легенды тоже занимают особое место: берег Матозиньюша связан с преданием о "Рыцаре в раковинах", встретившем лодку с телом апостола Иакова и чудесным образом покрывшемся раковинами.
А что если совместить отдых в Матозиньюше с гастротуризмом? Многие путешественники приезжают ради океана, но именно кухня делает город особенным. Жареная сардина, кальмары на гриле, суп из морепродуктов и знаменитые блюда из трески (bacalhau) — всё это можно попробовать в ресторанах на набережной.
Как добраться из Порту?
На автобусе № 500 от вокзала Сан-Бенту или на машине за 15 минут.
Сколько стоит проживание?
Большинство отелей предлагают номера менее чем за 200 долларов за ночь, есть уютные городские гостиницы по доступным ценам.
Что попробовать в ресторанах?
Жареную сардину, кальмаров, блюда из трески и свежие устрицы.
Уточнения
Матози́ньюш (порт. Matosinhos ) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Порту, который входит в Северный регион.
