Не все так плохо: как избежать разочарования на зимнем побережье Амальфи

Италия ассоциируется у многих с пастой, пиццей и морским бризом, но зима способна изменить привычный облик страны. Если одни регионы, вроде альпийской Саппады или Кортины-д'Ампеццо, зимой превращаются в сказку, то другим холодное время года идёт не на пользу. Одним из таких мест называют знаменитое побережье Амальфи.

Ежегодно сюда приезжают около пяти миллионов туристов. Летом эта часть Кампании сияет красками, но с ноября по март картина меняется. И путешественники, и эксперты предупреждают: зимой здесь стоит быть готовым к ограничениям.

"Побережье Амальфи обычно посещают летом. Под типичным летом я подразумеваю, что эти места особенно красивы, когда залиты солнечным светом. Но если идёт дождь или погода пасмурная, мне кажется, это может сильно раздражать", — написал пользователь сети.

Как меняется побережье зимой

Зимой Амальфитанское побережье не теряет очарования, но привычный формат отдыха нарушается. Средняя температура в декабре — около +11°C, солнце светит чуть больше половины времени. Для сравнения: в июле воздух прогревается до +29°C, а солнце радует почти 90% времени.

Вдобавок море становится бурным. С ноября по март общественные паромы отменяют рейсы, а яхты и катера почти не выходят в море. Значит, классические прогулки вдоль побережья, ради которых сюда едут летом, становятся невозможными.

Многие кафе и отели в маленьких городках закрываются до весны. Туристам остаются более крупные центры вроде Сорренто, где жизнь не замирает. Но выбор ресторанов и жилья зимой гораздо меньше.

Проверьте, какие отели и рестораны работают в выбранном городе. Планируйте поездку через крупные центры — Неаполь или Сорренто. Ориентируйтесь на гастротуризм: лимонные ликёры, свежая паста, морепродукты. Возьмите тёплую одежду и непромокаемую обувь — погода переменчива. Используйте наземный транспорт: автобусы и такси заменят паромы.

А что если приехать сюда именно ради зимнего уединения? В это время года улицы почти пусты, а цены на жильё ниже. Для тех, кто ищет романтику, прогулка по тихим улочкам без туристической толпы может оказаться не менее впечатляющей, чем летние виды.

Можно ли купаться зимой на Амальфи?

Температура воды низкая, пляжный отдых невозможен.

Какие города лучше выбрать?

Сорренто и Амальфи остаются активными зимой, деревни часто "засыпают".

Что делать зимой на побережье?

Посещать достопримечательности, пробовать местную кухню, наслаждаться атмосферой без толп туристов.

Миф: зимой побережье полностью закрыто.

Правда: работают крупные города и часть отелей.

Миф: зимой нет красоты.

Правда: виды остаются живописными, но другие по настроению.

Миф: цены одинаковы круглый год.

Правда: в низкий сезон жильё и билеты дешевле.

Амальфитанское побережье включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лимонные рощи региона дают сырьё для знаменитого ликёра лимончелло.

Сорренто называют "городом певцов" — здесь жил Торквато Тассо.

Древний Рим: побережье служило местом отдыха знати.

Средние века: Амальфи был важным морским центром.

XIX век: открытие курортного туризма.

XX-XXI века: превращение в одно из самых популярных мест Европы.

Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики. Находится на Амальфийском побережье, являющемся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

