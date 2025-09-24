Этот лайфхак от стюардесс может спасти жизнь: секрет безопасной позы в самолёте

Многие пассажиры замечали: во время взлёта или посадки бортпроводники сидят, словно поджав руки под себя. На первый взгляд это кажется странным, но на деле такая поза — часть проверенного протокола безопасности. Она повышает шансы членов экипажа и пассажиров пережить экстренную посадку или крушение с минимальными травмами.
"Положение "эмбриона" — это хорошо зарекомендовавший себя протокол безопасности, который десятилетиями изучался и использовался авиационными экспертами для повышения шансов выжить в авиакатастрофе с минимальным количеством травм", — сказала стюардесса Барби.
Барби объяснила, что при крушении многое зависит от скорости лайнера, наличия предупреждения у экипажа, ремней безопасности и даже мелочей — например, есть ли в салоне незакреплённые предметы. Тем не менее правильное положение тела играет огромную роль.
"Когда пассажир или бортпроводник находятся в правильном положении во время запланированной аварийной посадки, которая приводит к крушению, риск травм позвоночника, головы и шеи значительно снижается", — отметила стюардесса Барби Смит.
Именно поэтому стюардессы на своих местах демонстрируют дисциплину и готовность к экстренной ситуации — их поза должна стать примером для пассажиров.
А что если в салоне не удаётся полностью принять позу? Например, крупным людям или беременным женщинам иногда сложно наклониться. Для них разработаны специальные варианты: можно слегка согнуть корпус, максимально прижать голову к груди и использовать руки для защиты лица и затылка. Главное — снизить подвижность тела и зафиксировать основные зоны риска.
Как понять, когда нужно принять позу "эмбриона"?
Бортпроводники дают сигнал и показывают пассажирам, когда требуется занять положение.
Подходит ли поза для детей?
Да, но детям рекомендуют дополнительно фиксировать голову руками взрослых или использовать специальные ремни.
Можно ли принимать позу заранее на протяжении полёта?
Нет необходимости. Это положение нужно только в случае угрозы аварийной посадки.
Уточнения
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.