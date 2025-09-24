Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия перестаёт быть главным рынком для Грузии? Что происходит с винным экспортом
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Хризантемы обижаются на осеннюю обрезку: когда руки лучше убрать от секатора
Женский презерватив меняет правила близости: он защищает там, где мужчина отказывается
Волшебство свежего бензина: что скрывается за внезапной прытью машины
Яйца динозавров из Цинлуншаня: китайские находки опровергают старые методы изучения окаменелостей
Знаменитости обожают это кардио: аэробные упражнения, которые эффективнее бега
Я в ужасе: Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями
Осенний лес на вашем столе: напоминаем 4 способа сохранить грибы свежими до самой весны

Этот лайфхак от стюардесс может спасти жизнь: секрет безопасной позы в самолёте

3:59
Туризм

Многие пассажиры замечали: во время взлёта или посадки бортпроводники сидят, словно поджав руки под себя. На первый взгляд это кажется странным, но на деле такая поза — часть проверенного протокола безопасности. Она повышает шансы членов экипажа и пассажиров пережить экстренную посадку или крушение с минимальными травмами.

Стюардесса
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стюардесса

"Положение "эмбриона" — это хорошо зарекомендовавший себя протокол безопасности, который десятилетиями изучался и использовался авиационными экспертами для повышения шансов выжить в авиакатастрофе с минимальным количеством травм", — сказала стюардесса Барби.

Почему поза имеет значение

Барби объяснила, что при крушении многое зависит от скорости лайнера, наличия предупреждения у экипажа, ремней безопасности и даже мелочей — например, есть ли в салоне незакреплённые предметы. Тем не менее правильное положение тела играет огромную роль.

"Когда пассажир или бортпроводник находятся в правильном положении во время запланированной аварийной посадки, которая приводит к крушению, риск травм позвоночника, головы и шеи значительно снижается", — отметила стюардесса Барби Смит.

Именно поэтому стюардессы на своих местах демонстрируют дисциплину и готовность к экстренной ситуации — их поза должна стать примером для пассажиров.

Советы шаг за шагом: как правильно принять позу

  1. Плотно пристегните ремень безопасности.
  2. Поставьте стопы на пол прямо под коленями.
  3. Наклонитесь вперёд, прижав подбородок к груди.
  4. Если достаёте до коленей — положите голову на них.
  5. Если кресло впереди далеко, сложите руки и положите их на затылок, прижав локти к бокам.
  6. Ожидайте команд экипажа и сохраняйте неподвижность.

А что если…

А что если в салоне не удаётся полностью принять позу? Например, крупным людям или беременным женщинам иногда сложно наклониться. Для них разработаны специальные варианты: можно слегка согнуть корпус, максимально прижать голову к груди и использовать руки для защиты лица и затылка. Главное — снизить подвижность тела и зафиксировать основные зоны риска.

FAQ

Как понять, когда нужно принять позу "эмбриона"?
Бортпроводники дают сигнал и показывают пассажирам, когда требуется занять положение.

Подходит ли поза для детей?
Да, но детям рекомендуют дополнительно фиксировать голову руками взрослых или использовать специальные ремни.

Можно ли принимать позу заранее на протяжении полёта?
Нет необходимости. Это положение нужно только в случае угрозы аварийной посадки.

Мифы и правда

  • Миф: поза не имеет значения, всё решает удача.
    Правда: статистика показывает — правильное положение снижает риск травм.
  • Миф: кресла самолётов слишком хрупкие.
    Правда: они спроектированы так, чтобы поглощать энергию удара.
  • Миф: экипаж всегда сам решает, как сидеть.
    Правда: поза "эмбриона" — обязательный протокол для стюардесс.

Интересные факты

  • В инструкциях по безопасности разных авиакомпаний схема позы изображается немного по-разному, но принцип одинаков.
  • Исследования NASA подтверждали эффективность этой позиции ещё в 1960-е годы.
  • В ряде стран на тренировках пассажирам даже показывают, как правильно принять "эмбрион".

Исторический контекст

  • 1950-е: первые исследования поз для выживания при авиакатастрофах.
  • 1960-е: НАСА и авиационные институты закрепили позу как оптимальную.
  • 1980-е: поза стала обязательной в международных инструкциях.
  • Сегодня: она входит в стандартный пакет команд экипажа перед аварийной посадкой.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Мир. Новости мира
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Домашние животные
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Грядка из огурцов станет золотым прииском: один сентябрьский приём превращает почву в чернозём
iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех
Невинные ошибки при температуре могут стоить здоровья: самые опасные из них
Климатический ключ: как потепление открыло путь к древним миграциям из Африки
Фитнес на ладони: какие приложения реально прокачают тело, а какие — только нервы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Даунсайз под капотом: почему даже премиум-авто теперь катаются на полторашках
Половинка лимона экономит целую зарплату: лайфхак, который стирает запахи и жир
Осень на тарелке: топ-5 блюд, которые согревают россиян лучше любого пледа
Зимний отпуск под угрозой: 5 направлений, куда лучше не ехать в это время года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.