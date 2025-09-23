Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Туризм

Astungkara Way представляет собой пешеходный маршрут протяжённостью 137 километров на Бали, предназначенный для поддержки развития туризма на уровне общин и восстановления сельского хозяйства.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by Cindi CGJ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бали

Путешественники могут выбирать отдельные участки или же совершить полное 10-дневное путешествие самостоятельно или в группе, проходя через рисовые террасы и леса, останавливаясь в гостях у местных фермеров, участвуя в ежедневных мероприятиях и наслаждаясь блюдами из свежих фермерских продуктов.

Этот проект обеспечивает получение дохода местными деревнями, а полученная прибыль направляется на поддержку экологически чистого рисоводства вдоль всего маршрута. Помимо создания рабочих мест, многие молодые индонезийцы, задействованные в этом предприятии, превратились в национальных послов, представляющих экологический туризм и устойчивое сельское хозяйство.

Четырехдневный трек "От Дерева до Водопада" охватывает 29 миль и стоит 6 100 000 индонезийских рупий (приблизительно 276 фунтов стерлингов), включая все расходы, пишет The Guardian.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
