Агротуризм выстрелит в 20 раз: как деревни превращаются в главные точки притяжения отдыхающих

Агротуризм в России постепенно превращается в одно из самых перспективных направлений внутреннего отдыха. Всё больше жителей крупных городов стремятся вырваться из привычной среды и погрузиться в атмосферу деревни: попробовать фермерские продукты, поучаствовать в уходе за животными и ощутить жизнь в гармонии с природой.

Рост интереса к сельскому туризму

По оценке Россельхозбанка, число туристов, выбирающих поездки в российские деревни и фермерские хозяйства, к 2035 году может достичь 7 миллионов человек. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил всего около 400 тысяч. То есть за одно десятилетие сегмент способен вырасти почти в 20 раз.

"Мы оцениваем потенциал как примерно 7 млн туристов, которые будут посещать наши сельские территории уже к 2035 году", — сказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Банк активно поддерживает это направление: помогает аграриям принимать гостей, запускает обучающие программы и предлагает цифровые сервисы для продвижения.

Почему агротуризм важен

Развитие сельского туризма даёт сразу несколько эффектов:

помогает городским жителям познакомиться с настоящим фермерским трудом;

стимулирует спрос на местные продукты питания;

создаёт дополнительный доход для сельских семей;

способствует сохранению традиций и ремёсел.

Для многих фермеров приём туристов становится новым источником заработка, а для гостей — возможностью увидеть, как выращиваются продукты, оказавшиеся на столе.

Сравнение: классический туризм и агротуризм

Параметр Классический туризм Агротуризм Локация Города, курорты, отели Деревни, фермы, хозяйства Активности Экскурсии, пляж, рестораны Работа на ферме, дегустации, уход за животными Цель Отдых и развлечения Опыт, познание, экология Участники Туристы разных категорий Семьи, дети, эко-активные путешественники Влияние Рост городского сервиса Поддержка села и фермеров

Советы шаг за шагом: как попробовать агротуризм

Выберите хозяйство через платформу. Сервис "Свое за городом" от Россельхозбанка объединяет десятки предложений по всей стране. Определите формат поездки. Можно отправиться на один день, на выходные или провести отпуск на ферме. Уточните программу. Дегустация сыра, доение коров, сбор урожая, кулинарные мастер-классы — выбирайте то, что интересно вашей семье. Подготовьтесь. Возьмите удобную одежду и обувь, учитывайте, что отдых на ферме отличается от городской прогулки. Сфокусируйтесь на впечатлениях. Здесь главное — участие и опыт, а не уровень "люкса".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать в хозяйство без предварительной договорённости. Последствие: фермер может оказаться не готов к приёму гостей. Альтернатива: бронировать поездку через платформы или напрямую заранее.

Ошибка: ожидать городского комфорта. Последствие: разочарование от простых условий проживания. Альтернатива: выбирать хозяйства с чётко указанными условиями размещения.

Ошибка: игнорировать активное участие. Последствие: поездка превращается в обычную прогулку. Альтернатива: включиться в процесс — попробовать ухаживать за животными или участвовать в кулинарных занятиях.

А что если агротуризм станет массовым?

Если прогноз банка сбудется и 7 миллионов человек к 2035 году выберут деревню для отдыха, это приведёт к заметным переменам: появятся новые рабочие места на селе, повысится уровень доходов фермеров, а внутренний туризм станет более разнообразным. При этом важно, чтобы рост не повредил экологии и сохранил аутентичность деревенской жизни.

Плюсы и минусы агротуризма

Плюсы Минусы Экологичный и познавательный отдых Ограниченный комфорт Поддержка фермеров и сёл Зависимость от сезона Уникальные впечатления и навыки Длительная дорога в хозяйства Подходит для семей с детьми Не всем интересно участие в сельских работах Доступная цена Требует адаптации к сельскому быту

FAQ

Как выбрать подходящее хозяйство?

Смотрите отзывы, программу и фотографии. Платформа "Свое за городом" помогает фильтровать варианты по интересам.

Сколько стоит поездка на ферму?

Короткий тур может обойтись от 2-3 тысяч рублей на семью, а недельный отдых — от 20 тысяч. Всё зависит от региона и формата.

Подходит ли агротуризм для детей?

Да, большинство программ ориентированы на семейные группы. Детям особенно интересно общение с животными и участие в простых работах.

Мифы и правда

Миф: агротуризм — это скучно.

Правда: программы включают мастер-классы, экскурсии, гастрономические туры и активный отдых.

Миф: на ферме нет условий для проживания.

Правда: многие хозяйства предлагают уютные дома, бани и даже СПА-зоны.

Миф: это только для жителей деревни.

Правда: именно горожане составляют основную аудиторию агротуризма.