Золотое кольцо тускнеет: Ярославская область лишилась главного двигателя туризма

В Ярославской области закрыли учреждение, которое еще недавно считалось одним из ключевых инструментов развития туризма. ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"", подведомственное региональному министерству, прекращает существование. Об этом сообщил сервис Rusprofile, а позже подтвердил и. о. министра туризма области Дмитрий Добрынин на заседании комитета облдумы.
"Совсем недавно у нас было подведомственное учреждение, которое было ликвидировано. Там было 10 человек. Подвед ликвидирован, но нового подведа у нас нет. В связи с этим определенный объём работы пришлось перераспределять среди действующих сотрудников министерства", — сказал и. о. министра туризма Ярославской области Дмитрий Добрынин.
По словам чиновника, штат министерства сегодня насчитывает 18 человек. Формально оно укомплектовано полностью, однако нагрузка заметно выросла.
Учреждение появилось в январе 2024 года и быстро стало заметным игроком на туристическом поле региона. Его сотрудники выполняли задачи, которые напрямую влияли на привлекательность Ярославской области для путешественников:
Ликвидация центра означает, что эти направления теперь распределены между штатными сотрудниками министерства.
А что если Ярославская область объединит туристические усилия с соседними регионами? Совместные проекты с Костромой, Иваново и Владимиром могут усилить "Золотое кольцо" и сделать его ещё привлекательнее. Такое сотрудничество позволит разделить нагрузку и привлечь федеральное финансирование.
Как теперь будут развиваться туристические проекты в области?
Министерство туризма продолжит их вести, часть функций может быть передана подрядчикам.
Сколько сотрудников работает в министерстве?
По словам Дмитрия Добрынина, в штате 18 человек.
Что будет с туристическим порталом региона?
Его развитие продолжается, но теперь за него отвечает непосредственно министерство.
Уточнения
Яросла́вская о́бласть — субъект Российской Федерации. Область занимает 61-е место по территории и 39-е — по количеству жителей. Административный центр — город Ярославль.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.