Золотое кольцо тускнеет: Ярославская область лишилась главного двигателя туризма

В Ярославской области закрыли учреждение, которое еще недавно считалось одним из ключевых инструментов развития туризма. ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"", подведомственное региональному министерству, прекращает существование. Об этом сообщил сервис Rusprofile, а позже подтвердил и. о. министра туризма области Дмитрий Добрынин на заседании комитета облдумы.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Шелапутин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ростов, Ярославская область

Причины и комментарии

"Совсем недавно у нас было подведомственное учреждение, которое было ликвидировано. Там было 10 человек. Подвед ликвидирован, но нового подведа у нас нет. В связи с этим определенный объём работы пришлось перераспределять среди действующих сотрудников министерства", — сказал и. о. министра туризма Ярославской области Дмитрий Добрынин.

По словам чиновника, штат министерства сегодня насчитывает 18 человек. Формально оно укомплектовано полностью, однако нагрузка заметно выросла.

Чем занимался центр

Учреждение появилось в январе 2024 года и быстро стало заметным игроком на туристическом поле региона. Его сотрудники выполняли задачи, которые напрямую влияли на привлекательность Ярославской области для путешественников:

организация и проведение конференций;

закупка и распространение туристических карт;

участие в проектах вроде "Гастрокэмп" — разработка регионального гастрономического меню;

наполнение туристического портала области, задуманного как маркетплейс.

Ликвидация центра означает, что эти направления теперь распределены между штатными сотрудниками министерства.

Советы шаг за шагом: как сохранить эффективность туризма без подведа

Использовать аутсорсинг — привлекать маркетинговые агентства и ИТ-компании для портала и карт. Наладить сотрудничество с вузами: студенты туризма могут помогать в проектах. Привлекать предпринимателей к совместным инициативам — рестораны, отели, экскурсионные бюро. Создать волонтерский корпус, который будет помогать в проведении мероприятий. Перевести часть задач в цифровой формат: онлайн-конференции, электронные карты, чат-боты.

А что если…

А что если Ярославская область объединит туристические усилия с соседними регионами? Совместные проекты с Костромой, Иваново и Владимиром могут усилить "Золотое кольцо" и сделать его ещё привлекательнее. Такое сотрудничество позволит разделить нагрузку и привлечь федеральное финансирование.

FAQ

Как теперь будут развиваться туристические проекты в области?

Министерство туризма продолжит их вести, часть функций может быть передана подрядчикам.

Сколько сотрудников работает в министерстве?

По словам Дмитрия Добрынина, в штате 18 человек.

Что будет с туристическим порталом региона?

Его развитие продолжается, но теперь за него отвечает непосредственно министерство.

Мифы и правда

Миф: ликвидация центра означает отказ от туризма.

Правда: проекты сохраняются, но перешли под контроль министерства.

Правда: регион — часть "Золотого кольца", с богатым культурным наследием и современными инициативами.

Правда: нагрузка увеличилась, поэтому требуется поиск новых решений.

Интересные факты

Ярославская область входит в десятку самых посещаемых регионов Центральной России.

В Ярославле ежегодно проходит гастрономический фестиваль, собирающий тысячи гостей.

Туристические карты региона раньше печатались тиражами в десятки тысяч экземпляров.

Исторический контекст

Январь 2024 года: создание ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"".

2024 год: участие в проекте "Гастрокэмп", запуск туристического портала.

2025 год: решение о ликвидации центра.

Сентябрь 2025 года: перераспределение задач между сотрудниками министерства.

Уточнения

Яросла́вская о́бласть — субъект Российской Федерации. Область занимает 61-е место по территории и 39-е — по количеству жителей. Административный центр — город Ярославль.

