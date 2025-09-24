Тревожные факты о Wi-Fi в отеле: ошибки, которые могут стоить безопасности в путешествии

Сегодня большинство туристов путешествуют с ноутбуками или смартфонами, поэтому необходимость заходить в бизнес-центр отеля для проверки электронной почты кажется анахронизмом. Тем не менее бывают ситуации, когда собственное устройство сломалось, осталось дома или нужно распечатать документ. В таком случае гостиничный компьютер может показаться удобным решением. Но за этой видимой простотой скрывается серьёзный риск: ваши данные могут оказаться в руках хакеров.

Почему не стоит доверять общим компьютерам

Используя оборудование отеля, вы никогда не знаете, кто работал на нём до вас. Возможно, предыдущий пользователь открыл заражённое письмо или сайт, после чего на компьютер установилось вредоносное ПО. Ещё хуже, если на машину намеренно поставили программу-шпион: кейлоггер способен фиксировать каждое нажатие клавиши, включая логины и пароли.

Кроме того, многие гости в спешке забывают выйти из почты или социальных сетей. В итоге следующий человек, включив компьютер, получает доступ ко всем личным данным. Даже простая попытка распечатать посадочный талон может обернуться утечкой.

Реальные предупреждения

Угроза настолько серьёзна, что ещё в 2014 году Национальный центр кибербезопасности США совместно с Секретной службой выпустили предупреждение для отельной индустрии о кейлоггерах на общедоступных компьютерах. Это должно быть веским аргументом, чтобы дважды подумать, прежде чем доверить таким устройствам свои данные.

Безопасность в путешествии: пошагово

Избегайте бизнес-центров. Если нужна бумажная копия документов, распечатайте их в аэропорту в автомате или киоске. Не используйте открытый Wi-Fi. В гостиничных сетях злоумышленники могут перехватить ваши данные. Лучше включите раздачу интернета с телефона. Используйте VPN. Виртуальная сеть скрывает ваш IP и защищает трафик. Дополнительно можно получить доступ к контенту из других стран. Осторожно с зарядкой. USB-порты в аэропорту небезопасны. Берите с собой павербанк и заряжайте устройство от него. Меняйте пароли. Делайте это чаще, особенно после поездок, и включайте двухфакторную аутентификацию.

А что если…

А что если всё же необходимо срочно отправить документ с отельного компьютера? В таком случае используйте временную почту, не вводите свои основные пароли и сразу после выхода очистите кэш и историю браузера. Но даже это не даёт полной гарантии.

Мифы и правда

Миф: бесплатный Wi-Fi в отеле безопасен, ведь он официально подключён.

Правда: сеть открыта для всех гостей, и злоумышленники легко могут в неё проникнуть.

Миф: кейлоггеры встречаются редко.

Правда: факт предупреждений спецслужб говорит об обратном.

Миф: если выйти из аккаунта, данные в безопасности.

Правда: вредоносное ПО фиксирует ввод информации ещё до выхода.

3 интересных факта

Первые кейлоггеры появились ещё в 1970-х годах, когда использовались в шпионских операциях.

VPN используют не только туристы, но и корпорации, чтобы защитить сотрудников в командировках.

По статистике, более 60% кибератак на путешественников связано с общественными сетями Wi-Fi.

Уточнения

Кейло́гер (англ. keylogger, правильно читается «ки-ло́ггер» — от англ. key — клавиша и logger — регистрирующее устройство) — программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.

