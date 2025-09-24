Тревожные факты о Wi-Fi в отеле: ошибки, которые могут стоить безопасности в путешествии

Сегодня большинство туристов путешествуют с ноутбуками или смартфонами, поэтому необходимость заходить в бизнес-центр отеля для проверки электронной почты кажется анахронизмом. Тем не менее бывают ситуации, когда собственное устройство сломалось, осталось дома или нужно распечатать документ. В таком случае гостиничный компьютер может показаться удобным решением. Но за этой видимой простотой скрывается серьёзный риск: ваши данные могут оказаться в руках хакеров.
Используя оборудование отеля, вы никогда не знаете, кто работал на нём до вас. Возможно, предыдущий пользователь открыл заражённое письмо или сайт, после чего на компьютер установилось вредоносное ПО. Ещё хуже, если на машину намеренно поставили программу-шпион: кейлоггер способен фиксировать каждое нажатие клавиши, включая логины и пароли.
Кроме того, многие гости в спешке забывают выйти из почты или социальных сетей. В итоге следующий человек, включив компьютер, получает доступ ко всем личным данным. Даже простая попытка распечатать посадочный талон может обернуться утечкой.
Угроза настолько серьёзна, что ещё в 2014 году Национальный центр кибербезопасности США совместно с Секретной службой выпустили предупреждение для отельной индустрии о кейлоггерах на общедоступных компьютерах. Это должно быть веским аргументом, чтобы дважды подумать, прежде чем доверить таким устройствам свои данные.
А что если всё же необходимо срочно отправить документ с отельного компьютера? В таком случае используйте временную почту, не вводите свои основные пароли и сразу после выхода очистите кэш и историю браузера. Но даже это не даёт полной гарантии.
Уточнения
Кейло́гер (англ. keylogger, правильно читается «ки-ло́ггер» — от англ. key — клавиша и logger — регистрирующее устройство) — программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя — нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения и нажатия клавиш мыши и т. д.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.