Страшнее акул: кто скрывается в бирюзовых водах Карибского моря

Карибское море всегда ассоциируется с райским отдыхом: белый песок, пальмы и завораживающая бирюза воды. Многие мечтают провести здесь годы после выхода на пенсию, купаясь и расслабляясь в тёплых волнах. Но за внешней красотой скрываются и опасности, о которых стоит помнить, чтобы отдых не превратился в испытание.
Среди угроз — внезапные приливы, бактерии в водорослях саргассум, крупные морские хищники и ядовитые существа. Хотя нападения акул встречаются редко, случаи на Багамах всё же фиксировались. Кубомедуза, обитающая в Карибах, не столь смертельно опасна, как её австралийский родственник, но способна вызвать сильную боль.
Ещё один малоизвестный, но неприятный обитатель — Macrorhynchia philippina, или стрекающий кустарниковый гидроид. Эти мелкие беспозвоночные, близкие родственники медуз и актиний, внешне похожи на веточки водорослей. На самом деле это колонии крошечных полипов, каждая из которых вырастает лишь до нескольких сантиметров.
Гидроиды встречаются по всему миру в умеренных водах. В Атлантике их ареал простирается от Бразилии до Северной Каролины. Они бывают чёрно-белыми, розовыми и даже пёстрыми, за что получили прозвища вроде "огненные сорняки" или "гидроидные ёлки". Дайверы любят их фотографировать, но прикосновение может обернуться ожогом кожи и сыпью.
А что если гидроид "ужалил" ребёнка? В этом случае действовать нужно особенно быстро: промыть место морской водой или уксусом, приложить холод, убрать щупальца и обязательно показать ребёнка врачу. Детский организм реагирует сильнее, и промедление может стоить дорого.
Уточнения
Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea,) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами. Поначалу испанские завоеватели исказили название этих племён и стали называть их "каннибалами"; согласно некоторым исследователям, слово carib в языке карибов значило "храбрый воин".
Гидро́идные (лат. Hydrozoa) — клаcс водных беспозвоночных типа стрекающих (Cnidaria), чей жизненный цикл включает медузу с характерным признаком — велумом, и полип, который в отличие от других стрекающих никогда не имеет внутренних перегородок (септ) и выраженной глотки. Известно более 2800 видов.
