Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng
Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой
У Леонида Агутина скорбь: что говорит Лариса Долина о связи артиста с матерью
Секретное оружие утра: сыворотка с витамином С и SPF вместо кубиков льда и огурцов
Из солдатской пайки в хит на кухне: перловка готовится просто и без лишних хлопот
Запах беды: что на самом деле чует собака за несколько минут до катастрофы с хозяином
Тип фигуры яблоко: вот почему качать пресс бесполезно, а может быть даже и вредно
Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября
Тренировки не спасут, если ягодицы спят: скрытая угроза сидячего образа жизни

Страшнее акул: кто скрывается в бирюзовых водах Карибского моря

3:14
Туризм

Карибское море всегда ассоциируется с райским отдыхом: белый песок, пальмы и завораживающая бирюза воды. Многие мечтают провести здесь годы после выхода на пенсию, купаясь и расслабляясь в тёплых волнах. Но за внешней красотой скрываются и опасности, о которых стоит помнить, чтобы отдых не превратился в испытание.

Море
Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Море

Среди угроз — внезапные приливы, бактерии в водорослях саргассум, крупные морские хищники и ядовитые существа. Хотя нападения акул встречаются редко, случаи на Багамах всё же фиксировались. Кубомедуза, обитающая в Карибах, не столь смертельно опасна, как её австралийский родственник, но способна вызвать сильную боль.

Невидимая угроза: гидроиды

Ещё один малоизвестный, но неприятный обитатель — Macrorhynchia philippina, или стрекающий кустарниковый гидроид. Эти мелкие беспозвоночные, близкие родственники медуз и актиний, внешне похожи на веточки водорослей. На самом деле это колонии крошечных полипов, каждая из которых вырастает лишь до нескольких сантиметров.

Гидроиды встречаются по всему миру в умеренных водах. В Атлантике их ареал простирается от Бразилии до Северной Каролины. Они бывают чёрно-белыми, розовыми и даже пёстрыми, за что получили прозвища вроде "огненные сорняки" или "гидроидные ёлки". Дайверы любят их фотографировать, но прикосновение может обернуться ожогом кожи и сыпью.

Что делать при укусе гидроида

  1. Промойте поражённый участок уксусом, если он есть под рукой. Это нейтрализует стрекательные клетки.
  2. При отсутствии уксуса используйте морскую воду или пищевую соду.
  3. Для снятия боли прикладывайте лёд, грелку или горячую воду. Главное — не использовать холодную пресную воду, она может усугубить реакцию.
  4. Удалите щупальца или их фрагменты пинцетом либо в перчатках.
  5. Если боль не утихает или есть признаки аллергии — срочно обратитесь к врачу.

А что если…

А что если гидроид "ужалил" ребёнка? В этом случае действовать нужно особенно быстро: промыть место морской водой или уксусом, приложить холод, убрать щупальца и обязательно показать ребёнка врачу. Детский организм реагирует сильнее, и промедление может стоить дорого.

Мифы и правда

  • Миф: гидроиды безвредны, ведь они такие маленькие.
    Правда: их ожог сравним с ожогом медузы и вызывает сильное жжение.
  • Миф: укусы проходят сами по себе.
    Правда: без обработки возможны осложнения и длительная сыпь.
  • Миф: гидроиды встречаются только в экзотических местах.
    Правда: они распространены в разных частях мира, включая Атлантику.

3 интересных факта

  1. Всего известно около 3700 видов гидроидов.
  2. Некоторые колонии выглядят как коралловые мини-деревья и используются в научных исследованиях.
  3. Их жгучие клетки схожи с клетками медуз, но менее опасны для жизни.

Уточнения

Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea,) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами. Поначалу испанские завоеватели исказили название этих племён и стали называть их "каннибалами"; согласно некоторым исследователям, слово carib в языке карибов значило "храбрый воин".

Гидро́идные (лат. Hydrozoa) — клаcс водных беспозвоночных типа стрекающих (Cnidaria), чей жизненный цикл включает медузу с характерным признаком — велумом, и полип, который в отличие от других стрекающих никогда не имеет внутренних перегородок (септ) и выраженной глотки.  Известно более 2800 видов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Мир. Новости мира
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина: странное поведение на премьере Августа насторожило фанатов
Маскарад на колёсах: вот как китайские бренды выживают под российскими именами
Оправдание терроризма? Слова Пугачёвой о Джохаре Дудаеве могут обернуться проверкой в Минюсте
Осенняя стрижка — билет в весенний рай: обрезка герани может подарить море цветов
Эффективнее яда: один продукт на кухне может спасти дом от нашествия грызунов
Каждый день — минус десятки волос: что помогает вернуть локонам характер
Солнце можно обмануть: как простой трюк с тенью предотвращает ожоги
Из чёрствой буханки — снова в ароматный батон: кухня знает чудо
Одна хитрая фраза на чеке — и аптека чиста: раскрыта схема продажи рецептурных лекарств
Золотое кольцо тускнеет: Ярославская область лишилась главного двигателя туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.