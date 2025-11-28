Национальные туристические маршруты втягивают регионы в единую сеть и перепрошивают правила автопутешествий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:03
Туризм

Интерес к путешествиям на автомобиле растёт из года в год, и регионы получили задачу перестроить свои программы развития, чтобы они совпадали с масштабными туристическими маршрутами страны. Такое решение озвучил заместитель министра экономики Дмитрий Вахруков, подводя итоги обсуждения перспектив отрасли. Ведомство планирует выстроить единый стандарт, который позволит регионам работать согласованно и учитывать специфику национальных направлений путешествий.

Пара читает карту
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара читает карту

Новый формат региональных программ

Изменения должны коснуться всех субъектов, где уже действуют программы поддержки автотуризма. Сейчас их насчитывается 74, однако подходы в разных территориях заметно отличаются, и именно это ведомство намерено выровнять. Вахруков подчеркнул, что усилия регионов предстоит объединить с уже сформированными национальными маршрутами. По его словам, такая связка сделает туристическую инфраструктуру более понятной и предсказуемой для путешественников, а также позволит планировать долгосрочное расширение сервисов.

В качестве положительного примера он выделил работу Ленинградской области, где проекты по развитию автомобильного туризма выстроены системно и учитывают запросы разных групп путешественников. Там уже удалось сформировать комплексный подход, который позже может стать ориентиром для других территорий. Идея состоит в том, чтобы каждая область видела своё место в общей туристической карте страны и могла усиливать существующие маршруты.

Екатеринбург на туристической карте

Дискуссия прошла в Екатеринбурге — городе, который в последние годы активно укрепляет позиции в сфере туризма. По данным мэрии, в 2024 году Уральскую столицу посетили 1,8 млн человек, а общее число поездок превысило два миллиона. В первые семь месяцев текущего года турпоток вырос ещё сильнее: 1,3 млн путешественников, что на 18 % больше, чем в прошлом году. Такая динамика усиливает интерес к созданию качественных маршрутов, в том числе автомобильных.

Мэр Алексей Орлов связывает привлекательность города не только с промышленной историей, но и с формированием новых точек притяжения. Он отметил, что Екатеринбург стал пространством для молодежных инициатив, центром креативных индустрий и международным образовательным узлом. «Помимо традиционного статуса “промышленное сердце Урала”, Екатеринбург сегодня – это и город молодежи, и центр креативных индустрий, и город стрит-арта, и важный международный образовательный хаб. Но главное – это город активных и неравнодушных людей», — сказал мэр. По его словам, именно эта живая атмосфера вызывает отклик у зарубежных гостей и делает город узнаваемым.

Автотуризм как часть единой стратегии

Планы по стандартизации региональных программ имеют прямое отношение к этой динамике. Расширение автомобильных маршрутов помогает распределять поток туристов, вовлекая в экскурсионную карту малые города и природные территории, которые нередко остаются в стороне от массового туризма. Такой подход позволяет формировать устойчивый интерес к регионам и усиливать экономический эффект от путешествий.

Создание единого стандарта станет очередным шагом в формировании национальной сети маршрутов, способной связать крупнейшие туристические точки страны. Регионы рассчитывают, что стандартизированный подход поможет синхронизировать инфраструктуру, улучшить навигацию и повысить комфорт поездок. Это, в свою очередь, позволит привлекать новых туристов и поддерживать устойчивый рост отрасли.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
