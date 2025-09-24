Безрассудство или отчаяние: попытка прорыва в самолёт обернулась огромным штрафом

В минувший четверг двое французских авиапассажиров опоздали на рейс в Тулузу. Пройдя контроль и добравшись до выхода на посадку, они обнаружили, что двери уже закрыты, а самолёт готовился к вылету.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спешка в аэропорту

Игнорируя предупреждения персонала, мужчины самовольно попытались открыть транзитную дверь, ведущую на взлётно-посадочную полосу, намереваясь попасть на борт. Сработала сигнализация, а сотрудники аэропорта и Пограничной полиции оперативно остановили нарушителей.

Пассажиры были идентифицированы и оштрафованы за нарушение Кодекса навигации. Каждый обязан выплатить административный штраф в размере 2 064 евро в течение 60 дней.

Полиция напоминает: чтобы избежать подобных инцидентов и серьёзных санкций, пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета для прохождения всех процедур.

Напоминаем, что попытки проникнуть на взлётно-посадочную полосу или пройти на борт самолёта без разрешения строго запрещены и влекут за собой серьёзные штрафы до нескольких тысяч евро.

Чтобы избежать неприятных ситуаций:

прибывайте в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета;

заранее пройдите регистрацию и контроль безопасности;

следуйте указаниям сотрудников аэропорта и полиции.

Нарушение правил не только угрожает безопасности, но и может привести к административной или уголовной ответственности.