Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акне не сдаётся несмотря на уход и лечение: что чаще всего вызывает воспаление
Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов
Запасы без потерь: где спрятать чеснок, чтобы он пролежал дольше всех овощей
Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях
Укороченный день провоцирует депрессию: когда осень становится опасной
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии

Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире

3:06
Туризм

Наклонные башни всегда вызывают интерес: кажется, что они вот-вот рухнут, но годами продолжают стоять. Самая известная — Пизанская, но в разных странах есть и другие, не менее удивительные примеры. Одни пострадали от ошибок строителей, другие — от времени и стихии, а некоторые задуманы именно так.

Храм Ратнешвар Махадев, Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Храм Ратнешвар Махадев, Индия

Пизанская башня, Италия

Строительство началось в XII веке, и уже тогда мягкий грунт "подвёл" инженеров. Фундамент оказался слабым, и башня стала крениться. На протяжении веков её пытались укрепить, ставили противовесы и укрепляли почву. К концу XX века сооружение стабилизировали, и теперь её наклон в четыре градуса не меняется. Башня стала визитной карточкой Италии, а туристы придумали десятки способов обыграть её на фото.

Джамский минарет, Афганистан

Построенный в 1194 году, он даже выше Пизанской башни — 65 метров. Минарет стоит в труднодоступном ущелье и редко принимает туристов. Землетрясения и наводнения реки Хави Руд привели к наклону примерно в 3,5 градуса. Сохранить башню пока не удаётся: проект спасения обсуждается десятилетиями.

Храм Ратнешвар Махадев, Индия

Необычный храм XIX века находится прямо у Ганга в городе Варанаси. В половину года он частично скрыт водой, а сам кренится под углом около девяти градусов. Предположительно, фундамент не выдержал нагрузки и просел. Храм медленно разрушается: верхнюю часть недавно повредила молния.

Большая пагода диких гусей, Китай

Построенная в VII веке кирпичная пагода в Сиане пережила землетрясения и утратила несколько ярусов. Сегодня у неё наклон в два градуса, почти незаметный глазу. Благодаря укреплению грунта пагода постепенно "выпрямляется". Легенда гласит, что монахи построили её после того, как неподалёку упал дикий гусь, которого сочли посланником Будды.

Маяк Пуэрто-Морелос, Мексика

Белоснежную башню высотой 10 метров построили в 1946 году. Но после урагана "Бьюла" в 1967 году фундамент размыло, и маяк наклонился примерно на 15 градусов. Чуть позже рядом построили новый маяк, а старый оставили как символ стойкости города.

Башня Телук-Интан, Малайзия

Построенная в XIX веке водонапорная башня оказалась слишком слабой для хранения больших объёмов воды. Крен появился почти сразу. Несмотря на это, башня сохранилась, а её часы до сих пор идут. Туристы любят сравнивать её с Пизанской, хотя снаружи она напоминает многоэтажное здание, а внутри всего три уровня с высокими потолками.

Сравнение наклонных башен

Сооружение Страна Высота Угол наклона
Пизанская башня Италия 56 м
Джамский минарет Афганистан 65 м 3,5°
Храм Ратнешвар Махадев Индия 13 м
Пагода диких гусей Китай 64 м
Маяк Пуэрто-Морелос Мексика 10 м 15°
Башня Телук-Интан Малайзия 25 м растущий

А что если…

А что если наклонные башни воспринимать не как "ошибки", а как часть культурного наследия? Во многих странах они стали символами: в Италии — туристической визиткой, в Мексике — напоминанием о стихии, а в Индии — загадкой архитекторов прошлого.

Плюсы и минусы наклонных башен

Плюсы Минусы
Привлекают туристов Опасность разрушения
Уникальны и неповторимы Дорогие в укреплении
Сохраняют память об истории Подвержены стихиям

FAQ

Какая башня наклонена сильнее всего?
Среди упомянутых лидирует мексиканский маяк Пуэрто-Морелос — около 15°.

Можно ли подняться на все эти башни?
Нет. В Пизе и Сиане это возможно, а в Афганистане и Варанаси доступ ограничен.

Опасны ли такие сооружения?
Большинство укреплены или сохраняются как памятники, но риск всегда есть.

Мифы и правда

  • Миф: Пизанская башня вот-вот упадёт.
    Правда: её стабилизировали, и она простоит ещё сотни лет.

  • Миф: наклон всегда результат ошибок строителей.
    Правда: часто причина в землетрясениях или особенностях почвы.

  • Миф: такие сооружения бесполезны.
    Правда: они стали центрами туризма и культурными символами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Последние материалы
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам
Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины
Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов
Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку
Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.