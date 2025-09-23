Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире

Наклонные башни всегда вызывают интерес: кажется, что они вот-вот рухнут, но годами продолжают стоять. Самая известная — Пизанская, но в разных странах есть и другие, не менее удивительные примеры. Одни пострадали от ошибок строителей, другие — от времени и стихии, а некоторые задуманы именно так.

Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Храм Ратнешвар Махадев, Индия

Пизанская башня, Италия

Строительство началось в XII веке, и уже тогда мягкий грунт "подвёл" инженеров. Фундамент оказался слабым, и башня стала крениться. На протяжении веков её пытались укрепить, ставили противовесы и укрепляли почву. К концу XX века сооружение стабилизировали, и теперь её наклон в четыре градуса не меняется. Башня стала визитной карточкой Италии, а туристы придумали десятки способов обыграть её на фото.

Джамский минарет, Афганистан

Построенный в 1194 году, он даже выше Пизанской башни — 65 метров. Минарет стоит в труднодоступном ущелье и редко принимает туристов. Землетрясения и наводнения реки Хави Руд привели к наклону примерно в 3,5 градуса. Сохранить башню пока не удаётся: проект спасения обсуждается десятилетиями.

Храм Ратнешвар Махадев, Индия

Необычный храм XIX века находится прямо у Ганга в городе Варанаси. В половину года он частично скрыт водой, а сам кренится под углом около девяти градусов. Предположительно, фундамент не выдержал нагрузки и просел. Храм медленно разрушается: верхнюю часть недавно повредила молния.

Большая пагода диких гусей, Китай

Построенная в VII веке кирпичная пагода в Сиане пережила землетрясения и утратила несколько ярусов. Сегодня у неё наклон в два градуса, почти незаметный глазу. Благодаря укреплению грунта пагода постепенно "выпрямляется". Легенда гласит, что монахи построили её после того, как неподалёку упал дикий гусь, которого сочли посланником Будды.

Маяк Пуэрто-Морелос, Мексика

Белоснежную башню высотой 10 метров построили в 1946 году. Но после урагана "Бьюла" в 1967 году фундамент размыло, и маяк наклонился примерно на 15 градусов. Чуть позже рядом построили новый маяк, а старый оставили как символ стойкости города.

Башня Телук-Интан, Малайзия

Построенная в XIX веке водонапорная башня оказалась слишком слабой для хранения больших объёмов воды. Крен появился почти сразу. Несмотря на это, башня сохранилась, а её часы до сих пор идут. Туристы любят сравнивать её с Пизанской, хотя снаружи она напоминает многоэтажное здание, а внутри всего три уровня с высокими потолками.

Сравнение наклонных башен

Сооружение Страна Высота Угол наклона Пизанская башня Италия 56 м 4° Джамский минарет Афганистан 65 м 3,5° Храм Ратнешвар Махадев Индия 13 м 9° Пагода диких гусей Китай 64 м 2° Маяк Пуэрто-Морелос Мексика 10 м 15° Башня Телук-Интан Малайзия 25 м растущий

А что если…

А что если наклонные башни воспринимать не как "ошибки", а как часть культурного наследия? Во многих странах они стали символами: в Италии — туристической визиткой, в Мексике — напоминанием о стихии, а в Индии — загадкой архитекторов прошлого.

Плюсы и минусы наклонных башен

Плюсы Минусы Привлекают туристов Опасность разрушения Уникальны и неповторимы Дорогие в укреплении Сохраняют память об истории Подвержены стихиям

FAQ

Какая башня наклонена сильнее всего?

Среди упомянутых лидирует мексиканский маяк Пуэрто-Морелос — около 15°.

Можно ли подняться на все эти башни?

Нет. В Пизе и Сиане это возможно, а в Афганистане и Варанаси доступ ограничен.

Опасны ли такие сооружения?

Большинство укреплены или сохраняются как памятники, но риск всегда есть.

Мифы и правда