Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире

Наклонные башни всегда вызывают интерес: кажется, что они вот-вот рухнут, но годами продолжают стоять. Самая известная — Пизанская, но в разных странах есть и другие, не менее удивительные примеры. Одни пострадали от ошибок строителей, другие — от времени и стихии, а некоторые задуманы именно так.
Пизанская башня, Италия
Строительство началось в XII веке, и уже тогда мягкий грунт "подвёл" инженеров. Фундамент оказался слабым, и башня стала крениться. На протяжении веков её пытались укрепить, ставили противовесы и укрепляли почву. К концу XX века сооружение стабилизировали, и теперь её наклон в четыре градуса не меняется. Башня стала визитной карточкой Италии, а туристы придумали десятки способов обыграть её на фото.
Джамский минарет, Афганистан
Построенный в 1194 году, он даже выше Пизанской башни — 65 метров. Минарет стоит в труднодоступном ущелье и редко принимает туристов. Землетрясения и наводнения реки Хави Руд привели к наклону примерно в 3,5 градуса. Сохранить башню пока не удаётся: проект спасения обсуждается десятилетиями.
Храм Ратнешвар Махадев, Индия
Необычный храм XIX века находится прямо у Ганга в городе Варанаси. В половину года он частично скрыт водой, а сам кренится под углом около девяти градусов. Предположительно, фундамент не выдержал нагрузки и просел. Храм медленно разрушается: верхнюю часть недавно повредила молния.
Большая пагода диких гусей, Китай
Построенная в VII веке кирпичная пагода в Сиане пережила землетрясения и утратила несколько ярусов. Сегодня у неё наклон в два градуса, почти незаметный глазу. Благодаря укреплению грунта пагода постепенно "выпрямляется". Легенда гласит, что монахи построили её после того, как неподалёку упал дикий гусь, которого сочли посланником Будды.
Маяк Пуэрто-Морелос, Мексика
Белоснежную башню высотой 10 метров построили в 1946 году. Но после урагана "Бьюла" в 1967 году фундамент размыло, и маяк наклонился примерно на 15 градусов. Чуть позже рядом построили новый маяк, а старый оставили как символ стойкости города.
Башня Телук-Интан, Малайзия
Построенная в XIX веке водонапорная башня оказалась слишком слабой для хранения больших объёмов воды. Крен появился почти сразу. Несмотря на это, башня сохранилась, а её часы до сих пор идут. Туристы любят сравнивать её с Пизанской, хотя снаружи она напоминает многоэтажное здание, а внутри всего три уровня с высокими потолками.
Сравнение наклонных башен
|Сооружение
|Страна
|Высота
|Угол наклона
|Пизанская башня
|Италия
|56 м
|4°
|Джамский минарет
|Афганистан
|65 м
|3,5°
|Храм Ратнешвар Махадев
|Индия
|13 м
|9°
|Пагода диких гусей
|Китай
|64 м
|2°
|Маяк Пуэрто-Морелос
|Мексика
|10 м
|15°
|Башня Телук-Интан
|Малайзия
|25 м
|растущий
А что если…
А что если наклонные башни воспринимать не как "ошибки", а как часть культурного наследия? Во многих странах они стали символами: в Италии — туристической визиткой, в Мексике — напоминанием о стихии, а в Индии — загадкой архитекторов прошлого.
Плюсы и минусы наклонных башен
|Плюсы
|Минусы
|Привлекают туристов
|Опасность разрушения
|Уникальны и неповторимы
|Дорогие в укреплении
|Сохраняют память об истории
|Подвержены стихиям
FAQ
Какая башня наклонена сильнее всего?
Среди упомянутых лидирует мексиканский маяк Пуэрто-Морелос — около 15°.
Можно ли подняться на все эти башни?
Нет. В Пизе и Сиане это возможно, а в Афганистане и Варанаси доступ ограничен.
Опасны ли такие сооружения?
Большинство укреплены или сохраняются как памятники, но риск всегда есть.
Мифы и правда
-
Миф: Пизанская башня вот-вот упадёт.
Правда: её стабилизировали, и она простоит ещё сотни лет.
-
Миф: наклон всегда результат ошибок строителей.
Правда: часто причина в землетрясениях или особенностях почвы.
-
Миф: такие сооружения бесполезны.
Правда: они стали центрами туризма и культурными символами.