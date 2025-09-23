Замки и церкви, которых не ждёшь в России: островки готики среди привычных пейзажей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:06
Туризм

Готическая архитектура в России — тема редкая и потому особенно любопытная. Классические соборы с аркбутанами и витражами, которыми славится Европа, у нас не прижились. Но элементы стиля нашли отражение в отдельных постройках времён Екатерины II и позже, когда мода на всё "заграничное" вдохновляла архитекторов и заказчиков. Эти здания нельзя назвать подлинной готикой, но именно их самобытность делает путешествие по ним интересным.

Европейские корни

Готика зародилась во Франции в XII веке и быстро распространилась по Европе. Основой стиля стали стрельчатые арки, нервюрные своды и витражные окна-розетки. Эти приёмы позволили делать храмы выше, светлее и просторнее, чем романские предшественники. Соборы строились столетиями, обрастали легендами, а для горожан становились и духовным, и социальным центром.

Сравнение: Европа и Россия

В Европе В России
Нервюрные своды, аркбутаны и контрфорсы Декоративные элементы без конструктивной нагрузки
Храмы — центры городской жизни Постройки в усадьбах или загородных парках
Многоцветные витражи Чаще скромные окна с отдельными розетками
Масштабные долгострои Компактные проекты, "игра в стиль"

Российская готика больше напоминает театральную декорацию: архитекторы перенимали отдельные черты, но соединяли их с местными традициями.

Чесменская церковь, Санкт-Петербург

Один из самых узнаваемых примеров — Чесменская церковь Юрия Фельтена, построенная в честь победы флота над турками. Ярко-розовый фасад с белыми башенками, форма четырёхлистника и стрельчатые арки делают её настоящей "визиткой" русской готики.

Вокзал Новый Петергоф

Построенный Николаем Бенуа в 1857 году, вокзал напоминает уменьшенную копию итальянского собора в Орвието. Лоджии с колоннами, арки и пинакли создают атмосферу средневекового храма. Сегодня здание не используется, но остаётся памятником стиля.

Александрийская капелла, Петергоф

Николай I заказал "готический храм для православной молитвы" в подарок супруге. Архитекторы Шинкель, Менелас и Шарлемань воплотили его мечту: чугунные башенки, витражные розетки и золочёные кресты. Капелла работает летом и хранит атмосферу императорской резиденции.

Владимирская церковь в Быково

Подмосковный храм конца XVIII века сочетает древнерусские мотивы и готическую стилизацию. Легенда приписывает проект Василию Баженову. Церковь пережила фабрику и склад, но вернулась к своей функции и сейчас постепенно реставрируется.

А что если…

Представить, что готика в России стала основным стилем? Наши города выглядели бы иначе: с витражами, шпилями и узкими башнями, как в Праге или Кёльне. Но, возможно, в этом и есть прелесть: редкие "островки" готики у нас воспринимаются как уникальные жемчужины, а не часть привычного пейзажа.

FAQ

Где в России больше всего готических построек?
В Петербурге и Подмосковье.

Можно ли увидеть подлинные готические соборы?
Нет, в России сохранились только адаптации. За классикой лучше ехать в Европу.

Какие здания лучше всего сохранились?
Чесменская церковь и Александрийская капелла.

Мифы и правда

  • Миф: в России нет готики.
    Правда: есть стилизованные примеры XVIII-XIX веков.

  • Миф: готика всегда связана с католицизмом.
    Правда: в России встречаются православные храмы с готическими элементами.

  • Миф: готические здания обязательно огромные.
    Правда: у нас встречаются и камерные постройки, вроде капелл.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
