Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов

В Дубае снова удивляют мир — теперь это не небоскрёб и не бассейн-рекордсмен, а новейший способ пройти паспортный контроль. В международном аэропорту заработал уникальный туннель, где путешественники могут двигаться без остановки и предъявления документов.
Система "коридор красных дорожек" основана на искусственном интеллекте, биометрии и данных о рейсах. Она распознаёт пассажиров и отслеживает багаж, а проверка занимает от 6 до 14 секунд. Одновременно туннель пропускает до десяти человек, что особенно удобно для семей и групп. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее загрузить паспортные данные и фотографию.
По словам представителей Главного управления по вопросам резидентства и иностранцев (GDRFA) и компании Dubai Airports, проект направлен на повышение качества обслуживания путешественников.
"Пройдя через этот коридор, вы завершите свой выход из аэропорта", — утверждает бригадный генерал Валид Ахмед Саид, помощник заместителя директора по работе с аэропортами в GDRFA Дубай.
Сейчас система работает только в бизнес-зале Терминала 3, но в скором времени появится и в зоне прилёта.
|Аэропорт
|Технология
|Особенности
|Дубай (DXB)
|Туннель с ИИ и биометрией
|Проход без паспорта и посадочного, 6-14 секунд
|Чанги (Сингапур)
|Биометрическая система
|Въезд без паспорта возможен после первичной регистрации
|Абу-Даби (AUH)
|Smart Travel
|Биометрия на всех этапах: от регистрации до duty free
Зарегистрировать паспортные данные в базе аэропорта.
Загрузить актуальное фото в систему.
Прибыть в Терминал 3, зона бизнес-класса.
Пройти через "коридор красных дорожек" без документов.
Ошибка: не зарегистрировать данные заранее.
Последствие: пройти туннель не получится.
Альтернатива: использовать обычные стойки паспортного контроля.
Ошибка: попытка пройти без качественного фото.
Последствие: система не распознает пассажира.
Альтернатива: загрузить новую фотографию через сервис аэропорта.
Что будет, если такая технология станет повсеместной? Вероятно, путешественники забудут о бумажных документах и очередях, а аэропорты превратятся в почти полностью автоматизированные хабы. Однако встанет вопрос защиты данных и кибербезопасности: сохранность биометрии — главная тема для обсуждений.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрота прохождения (6-14 секунд)
|Доступно пока только в Терминале 3
|Удобство для групп и семей
|Требуется предварительная регистрация
|Нет нужды предъявлять документы
|Возможны сбои при неверных данных
|Снижение очередей
|Вопросы защиты биометрии остаются открытыми
Как выбрать терминал для использования нового сервиса?
Пока технология работает только в бизнес-зале Терминала 3, но в будущем её расширят.
Сколько стоит пройти через туннель?
Дополнительной платы не требуется, система включена в стандартное обслуживание аэропорта.
Что лучше: паспорт или биометрия?
Скорость и удобство на стороне биометрии, но паспорт остаётся обязательным документом при международных поездках.
Миф: туннель заменяет все документы.
Правда: паспорт остаётся необходимым при поездках, но в аэропорту им можно не пользоваться.
Миф: система работает для всех пассажиров.
Правда: пока она доступна только для бизнес-класса и при условии предварительной регистрации.
В сингапурском Чанги система без паспорта работает уже с 2024 года.
В Абу-Даби внедряют биометрию даже в магазинах duty free.
Проверка в дубайском туннеле длится меньше, чем пролистывание экрана телефона.
2018 год — в Дубае впервые заговорили о "умном туннеле".
Февраль 2024 — официальное объявление о запуске проекта.
Август 2025 — технология заработала в Терминале 3.
2032 год — планируется открытие нового аэропорта Аль-Мактум, куда постепенно перенесут все сервисы.
Генеральный директор Пол Гриффитс пояснил, что со временем аэропорт Дубая будет закрыт, так как поддерживать устаревшую инфраструктуру станет слишком дорого. Новый хаб Аль-Мактум должен полностью заменить DXB к середине века.
