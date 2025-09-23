Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов

В Дубае снова удивляют мир — теперь это не небоскрёб и не бассейн-рекордсмен, а новейший способ пройти паспортный контроль. В международном аэропорту заработал уникальный туннель, где путешественники могут двигаться без остановки и предъявления документов.

Фото: commons.wikimedia by Kiwi05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт Дубая, терминал 3

Система "коридор красных дорожек" основана на искусственном интеллекте, биометрии и данных о рейсах. Она распознаёт пассажиров и отслеживает багаж, а проверка занимает от 6 до 14 секунд. Одновременно туннель пропускает до десяти человек, что особенно удобно для семей и групп. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее загрузить паспортные данные и фотографию.

По словам представителей Главного управления по вопросам резидентства и иностранцев (GDRFA) и компании Dubai Airports, проект направлен на повышение качества обслуживания путешественников.

"Пройдя через этот коридор, вы завершите свой выход из аэропорта", — утверждает бригадный генерал Валид Ахмед Саид, помощник заместителя директора по работе с аэропортами в GDRFA Дубай.

Сейчас система работает только в бизнес-зале Терминала 3, но в скором времени появится и в зоне прилёта.

Сравнение: разные подходы к "безпаспортному" контролю

Аэропорт Технология Особенности Дубай (DXB) Туннель с ИИ и биометрией Проход без паспорта и посадочного, 6-14 секунд Чанги (Сингапур) Биометрическая система Въезд без паспорта возможен после первичной регистрации Абу-Даби (AUH) Smart Travel Биометрия на всех этапах: от регистрации до duty free

Как воспользоваться системой: шаг за шагом

Зарегистрировать паспортные данные в базе аэропорта. Загрузить актуальное фото в систему. Прибыть в Терминал 3, зона бизнес-класса. Пройти через "коридор красных дорожек" без документов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не зарегистрировать данные заранее.

Последствие: пройти туннель не получится.

Альтернатива: использовать обычные стойки паспортного контроля.

Ошибка: попытка пройти без качественного фото.

Последствие: система не распознает пассажира.

Альтернатива: загрузить новую фотографию через сервис аэропорта.

А что если…

Что будет, если такая технология станет повсеместной? Вероятно, путешественники забудут о бумажных документах и очередях, а аэропорты превратятся в почти полностью автоматизированные хабы. Однако встанет вопрос защиты данных и кибербезопасности: сохранность биометрии — главная тема для обсуждений.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Быстрота прохождения (6-14 секунд) Доступно пока только в Терминале 3 Удобство для групп и семей Требуется предварительная регистрация Нет нужды предъявлять документы Возможны сбои при неверных данных Снижение очередей Вопросы защиты биометрии остаются открытыми

FAQ

Как выбрать терминал для использования нового сервиса?

Пока технология работает только в бизнес-зале Терминала 3, но в будущем её расширят.

Сколько стоит пройти через туннель?

Дополнительной платы не требуется, система включена в стандартное обслуживание аэропорта.

Что лучше: паспорт или биометрия?

Скорость и удобство на стороне биометрии, но паспорт остаётся обязательным документом при международных поездках.

Мифы и правда

Миф: туннель заменяет все документы.

Правда: паспорт остаётся необходимым при поездках, но в аэропорту им можно не пользоваться.

Миф: система работает для всех пассажиров.

Правда: пока она доступна только для бизнес-класса и при условии предварительной регистрации.

3 интересных факта

В сингапурском Чанги система без паспорта работает уже с 2024 года. В Абу-Даби внедряют биометрию даже в магазинах duty free. Проверка в дубайском туннеле длится меньше, чем пролистывание экрана телефона.

Исторический контекст

2018 год — в Дубае впервые заговорили о "умном туннеле".

Февраль 2024 — официальное объявление о запуске проекта.

Август 2025 — технология заработала в Терминале 3.

2032 год — планируется открытие нового аэропорта Аль-Мактум, куда постепенно перенесут все сервисы.

Генеральный директор Пол Гриффитс пояснил, что со временем аэропорт Дубая будет закрыт, так как поддерживать устаревшую инфраструктуру станет слишком дорого. Новый хаб Аль-Мактум должен полностью заменить DXB к середине века.