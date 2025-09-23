Окно, проход или хвост? Место, которое выбирают те, кто знает о безопасности больше остальных

Современные авиаперелёты становятся всё более тесными, и споры о том, уместно ли откидывать спинку кресла, не утихают. Для одних пассажиров это вопрос личного комфорта, для других — здоровья и безопасности. Но исследования показывают: правильная смена поз и умение расслабляться в полёте помогают снизить нагрузку на позвоночник и даже уменьшить риск серьёзных осложнений.
Часы, проведённые в одном и том же положении, негативно сказываются на кровообращении и состоянии мышц. Многие считают, что откидывать кресло — невежливо, но физиотерапевты утверждают: регулярная смена положения между вертикальной и полулежачей позой способствует профилактике тромбозов и спазмов.
"Регулярные прогулки по салону помогают снизить риск образования тромбов", — отметил старший преподаватель физиотерапии Университета Стерлинга Крис Синан.
Небольшой наклон спинки уменьшает нагрузку на позвоночник и шею, хотя плечи при этом получают больше давления. Оптимальной стратегией становится чередование разных поз: от прямой посадки до полулежачего положения. При этом полезно использовать поддерживающую подушку для поясницы или шеи.
"Слегка откинутое кресло может уменьшить нагрузку на позвоночник и шею", — пояснил доктор Крис Синан.
Многие путешественники кладут голову на откидной столик, чтобы поспать. Временное облегчение оборачивается болями и скованностью.
"Наклон вперед на откидной столик может дать временное облегчение, но увеличивает сгибание шеи", — предупредил доктор Крис Синан.
С ним согласна и профессор Университета Ньюкасла:
"Эта поза не полезна для осанки спины и шеи", — считает физиотерапевт Сюзанна Снодграсс.
На этот вопрос многие пассажиры ищут однозначный ответ, но эксперты утверждают обратное.
"Лучшая поза — это следующая поза", — подчеркнул профессор физиотерапии Университета Лимерика Киран О'Салливан.
То есть важно не "зафиксироваться" в одном положении, а регулярно менять осанку.
Чтобы уснуть в салоне самолёта, стоит слегка откинуть кресло. Исследования показывают: в полулежачем положении сон становится крепче, чем в сидячем.
"Когда мы лежим или полулежа, мы чувствуем себя более сонными, а когда сидим, мы чувствуем себя более бодрыми", — отметила профессор психологии здоровья Университета Окленда Элизабет Бродбент.
Выбор места в самолёте влияет на впечатления от полёта. Одни предпочитают окна ради вида и уединения, другие выбирают проход, чтобы иметь свободу движений. Но есть и зоны, которые вызывают больше всего жалоб.
Возле туалетов и кухни — шум, запахи и постоянное движение.
У перегородки — меньше места в ширину, неудобные подлокотники, ограничения в хранении вещей.
Среднее место в ряду — минимальная свобода движений.
Последний ряд — ограниченный наклон спинки и близость к туалету.
Места у аварийного выхода без функции наклона.
Ряды с уменьшенным пространством для ног, характерные для лоукостеров.
Места рядом с двигателями — шум и вибрация.
• У окна — возможность облокотиться и наслаждаться видом.
• У прохода — лёгкий доступ к туалету и свободное вставание.
• Возле аварийных выходов с дополнительным пространством для ног.
• В передних рядах эконом-класса — тише и быстрее выход после посадки.
• В бизнес- и первом классе — максимальный комфорт.
|Категория мест
|Комфорт
|Минусы
|Кому подойдут
|У окна
|Вид, возможность поспать
|Трудный выход в проход
|Тем, кто любит уединение
|У прохода
|Доступ к туалету, свобода
|Постоянно задевают соседи
|Тем, кто часто встаёт
|Среднее
|Нет преимуществ
|Теснота, зависимость от соседей
|Тем, кто летит недолго
|У перегородки
|Простор для ног
|Нет места для вещей, узкое сиденье
|Семьям с младенцами
|Последний ряд
|Иногда дешевле
|Ограниченный наклон, шум
|Неприхотливым пассажирам
Выбирайте место заранее через онлайн-регистрацию.
Используйте надувные подушки для шеи и спины.
Старайтесь менять положение каждые 30-40 минут.
Пейте воду, избегайте лишнего кофеина и алкоголя.
Вставайте и делайте лёгкие упражнения в проходе.
Спать на столике → Боль в шее → Использовать дорожную подушку.
Выбрать место у туалета → Шум и запахи → Предпочесть середину салона.
Не менять позу → Застой крови → Делать разминку и вставать.
А что если вы высокий пассажир? Лучше брать места у аварийных выходов или у перегородки. Если путешествуете с ребёнком, выбирайте bulkhead-seats с возможностью крепления люльки. А тем, кто плохо спит в самолётах, поможет маска для глаз и беруши.
Как выбрать лучшее место в самолёте?
Ориентируйтесь на приоритеты: сон у окна, свобода движений — у прохода, пространство для ног — аварийные выходы.
Сколько стоит выбрать место?
У лоукостеров это может быть от 500 до 3000 рублей, в традиционных авиакомпаниях часто входит в стоимость билета.
Что лучше для сна: окно или проход?
Для сна удобнее окно — можно облокотиться и не тревожить соседей.
Миф: в самолёте есть идеальная поза.
Правда: эксперты считают, что нужно менять положение.
Миф: самые безопасные места только в хвосте.
Правда: статистика показывает чуть большую выживаемость, но разница невелика.
Миф: кресло нельзя откидывать из-за этикета.
Правда: лёгкий наклон полезен для здоровья и допустим.
Во время перелётов важна не только физика, но и психология. Чувство безопасности, уютное место у окна, любимая музыка или дыхательные практики помогают быстрее расслабиться и уснуть.
Рост человека за день уменьшается на пару миллиметров из-за нагрузки на позвоночник — это ощущается особенно в долгих перелётах.
В некоторых авиакомпаниях кресла последнего ряда продаются дешевле, зная об их низкой популярности.
Исследования показывают: вероятность авиакатастрофы — менее 1 на 16 миллионов рейсов.
В 1950-х годах кресла в самолётах были шире и удобнее, расстояние между рядами достигало 86 см.
В 1980-х началась массовая оптимизация мест: авиакомпании стали уменьшать шаг кресел ради увеличения количества пассажиров.
В 2000-х появился тренд на премиальные зоны в эконом-классе — "extra legroom seats".
