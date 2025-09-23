Окно, проход или хвост? Место, которое выбирают те, кто знает о безопасности больше остальных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Современные авиаперелёты становятся всё более тесными, и споры о том, уместно ли откидывать спинку кресла, не утихают. Для одних пассажиров это вопрос личного комфорта, для других — здоровья и безопасности. Но исследования показывают: правильная смена поз и умение расслабляться в полёте помогают снизить нагрузку на позвоночник и даже уменьшить риск серьёзных осложнений.

Место в самолёте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Место в самолёте

Положение тела в полёте: почему важно менять позы

Часы, проведённые в одном и том же положении, негативно сказываются на кровообращении и состоянии мышц. Многие считают, что откидывать кресло — невежливо, но физиотерапевты утверждают: регулярная смена положения между вертикальной и полулежачей позой способствует профилактике тромбозов и спазмов.

"Регулярные прогулки по салону помогают снизить риск образования тромбов", — отметил старший преподаватель физиотерапии Университета Стерлинга Крис Синан.

Зачем нужно откидывать кресло

Небольшой наклон спинки уменьшает нагрузку на позвоночник и шею, хотя плечи при этом получают больше давления. Оптимальной стратегией становится чередование разных поз: от прямой посадки до полулежачего положения. При этом полезно использовать поддерживающую подушку для поясницы или шеи.

"Слегка откинутое кресло может уменьшить нагрузку на позвоночник и шею", — пояснил доктор Крис Синан.

Почему не стоит спать на столике

Многие путешественники кладут голову на откидной столик, чтобы поспать. Временное облегчение оборачивается болями и скованностью.

"Наклон вперед на откидной столик может дать временное облегчение, но увеличивает сгибание шеи", — предупредил доктор Крис Синан.

С ним согласна и профессор Университета Ньюкасла:

"Эта поза не полезна для осанки спины и шеи", — считает физиотерапевт Сюзанна Снодграсс.

Есть ли идеальная поза?

На этот вопрос многие пассажиры ищут однозначный ответ, но эксперты утверждают обратное.

"Лучшая поза — это следующая поза", — подчеркнул профессор физиотерапии Университета Лимерика Киран О'Салливан.

То есть важно не "зафиксироваться" в одном положении, а регулярно менять осанку.

Сон в самолёте: как помочь себе заснуть

Чтобы уснуть в салоне самолёта, стоит слегка откинуть кресло. Исследования показывают: в полулежачем положении сон становится крепче, чем в сидячем.

"Когда мы лежим или полулежа, мы чувствуем себя более сонными, а когда сидим, мы чувствуем себя более бодрыми", — отметила профессор психологии здоровья Университета Окленда Элизабет Бродбент.

Где сидеть комфортнее: мнения пассажиров

Выбор места в самолёте влияет на впечатления от полёта. Одни предпочитают окна ради вида и уединения, другие выбирают проход, чтобы иметь свободу движений. Но есть и зоны, которые вызывают больше всего жалоб.

Самые неудобные места

  1. Возле туалетов и кухни — шум, запахи и постоянное движение.

  2. У перегородки — меньше места в ширину, неудобные подлокотники, ограничения в хранении вещей.

  3. Среднее место в ряду — минимальная свобода движений.

  4. Последний ряд — ограниченный наклон спинки и близость к туалету.

  5. Места у аварийного выхода без функции наклона.

  6. Ряды с уменьшенным пространством для ног, характерные для лоукостеров.

  7. Места рядом с двигателями — шум и вибрация.

Самые удобные места

• У окна — возможность облокотиться и наслаждаться видом.
• У прохода — лёгкий доступ к туалету и свободное вставание.
• Возле аварийных выходов с дополнительным пространством для ног.
• В передних рядах эконом-класса — тише и быстрее выход после посадки.
• В бизнес- и первом классе — максимальный комфорт.

Таблица "Сравнение"

Категория мест Комфорт Минусы Кому подойдут
У окна Вид, возможность поспать Трудный выход в проход Тем, кто любит уединение
У прохода Доступ к туалету, свобода Постоянно задевают соседи Тем, кто часто встаёт
Среднее Нет преимуществ Теснота, зависимость от соседей Тем, кто летит недолго
У перегородки Простор для ног Нет места для вещей, узкое сиденье Семьям с младенцами
Последний ряд Иногда дешевле Ограниченный наклон, шум Неприхотливым пассажирам

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте место заранее через онлайн-регистрацию.

  2. Используйте надувные подушки для шеи и спины.

  3. Старайтесь менять положение каждые 30-40 минут.

  4. Пейте воду, избегайте лишнего кофеина и алкоголя.

  5. Вставайте и делайте лёгкие упражнения в проходе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Спать на столике → Боль в шее → Использовать дорожную подушку.

  • Выбрать место у туалета → Шум и запахи → Предпочесть середину салона.

  • Не менять позу → Застой крови → Делать разминку и вставать.

А что если…

А что если вы высокий пассажир? Лучше брать места у аварийных выходов или у перегородки. Если путешествуете с ребёнком, выбирайте bulkhead-seats с возможностью крепления люльки. А тем, кто плохо спит в самолётах, поможет маска для глаз и беруши.

FAQ

Как выбрать лучшее место в самолёте?
Ориентируйтесь на приоритеты: сон у окна, свобода движений — у прохода, пространство для ног — аварийные выходы.

Сколько стоит выбрать место?
У лоукостеров это может быть от 500 до 3000 рублей, в традиционных авиакомпаниях часто входит в стоимость билета.

Что лучше для сна: окно или проход?
Для сна удобнее окно — можно облокотиться и не тревожить соседей.

Мифы и правда

  • Миф: в самолёте есть идеальная поза.
    Правда: эксперты считают, что нужно менять положение.

  • Миф: самые безопасные места только в хвосте.
    Правда: статистика показывает чуть большую выживаемость, но разница невелика.

  • Миф: кресло нельзя откидывать из-за этикета.
    Правда: лёгкий наклон полезен для здоровья и допустим.

Сон и психология

Во время перелётов важна не только физика, но и психология. Чувство безопасности, уютное место у окна, любимая музыка или дыхательные практики помогают быстрее расслабиться и уснуть.

3 интересных факта

  1. Рост человека за день уменьшается на пару миллиметров из-за нагрузки на позвоночник — это ощущается особенно в долгих перелётах.

  2. В некоторых авиакомпаниях кресла последнего ряда продаются дешевле, зная об их низкой популярности.

  3. Исследования показывают: вероятность авиакатастрофы — менее 1 на 16 миллионов рейсов.

Исторический контекст

  • В 1950-х годах кресла в самолётах были шире и удобнее, расстояние между рядами достигало 86 см.

  • В 1980-х началась массовая оптимизация мест: авиакомпании стали уменьшать шаг кресел ради увеличения количества пассажиров.

  • В 2000-х появился тренд на премиальные зоны в эконом-классе — "extra legroom seats".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
