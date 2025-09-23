Путь в 438 дней: что осталось за кадром истории сальвадорского рыбака, выжившего в Тихом океане

Океан — сила, одновременно и величественная, и жестокая. 17 ноября 2012 года, когда двое сальвадорских рыбаков Хосе Сальвадор Альваренга и его юный спутник Эсекьель Кордоба отправились на обычный двухдневный промысел.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыболовецкое судно

Путешествие в 438 дней

Однако их небольшое судно попало в бурю, которая унесла их далеко от берега, в бескрайние воды Тихого океана. Когда двигатель вышел из строя, началось их невероятное и трагическое путешествие, длившееся 438 дней.

В первые дни они использовали последние запасы провизии, но когда они закончились, им пришлось искать способы пропитания. Они ели сырую рыбу, которую удавалось поймать, и пили кровь черепах. Спустя два месяца Кордоба сдался. Он отказался есть сырую пищу и впал в глубокую депрессию. И, к сожалению, после 10 недель в море он умер. Альваренга остался один.

Подавленный одиночеством, он начал страдать от галлюцинаций и разговаривал со своим умершим другом. Через некоторое время он решил похоронить тело в океане.

После 438 дней скитаний по волнам, в январе 2014 года, его лодка достигла атолла Эбон, крошечного островка в Тихом океане, примерно в 10 800 километрах от места, откуда он начал свое путешествие.

Крайне истощенный, он добрался до пляжа и обнаружил дом. Там его нашла местная семья, которая оказала ему первую помощь и доставила в больницу. Так Альваренга, спустя более чем год, наконец-то вернулся домой.

Книга "438 дней"

История его выживания мгновенно стала мировой сенсацией, и его опыт был подробно описан в книге "438 дней". Многие восхищались его силой воли, благодаря которой он выжил. Тем не менее последовал неожиданный поворот.

Испытания на суше

Семья Эсекьеля Кордобы подала иск против Альваренги на сумму 1 миллион долларов, обвинив его в каннибализме. Альваренга категорически отрицал все обвинения, а его адвокат Рикардо Кукалон заявил, что семья просто пытается получить часть прибыли от продажи книги. Стремясь очистить свое имя и доказать свою невиновность, Альваренга прошел проверку на детекторе лжи, которую успешно прошел. Таким образом, его невероятная история приобрела горький оттенок, который преследует его до сих пор.