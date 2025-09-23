Путь в 438 дней: что осталось за кадром истории сальвадорского рыбака, выжившего в Тихом океане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Океан — сила, одновременно и величественная, и жестокая. 17 ноября 2012 года, когда двое сальвадорских рыбаков Хосе Сальвадор Альваренга и его юный спутник Эсекьель Кордоба отправились на обычный двухдневный промысел.

Рыболовецкое судно
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыболовецкое судно

Путешествие в 438 дней

Однако их небольшое судно попало в бурю, которая унесла их далеко от берега, в бескрайние воды Тихого океана. Когда двигатель вышел из строя, началось их невероятное и трагическое путешествие, длившееся 438 дней.

В первые дни они использовали последние запасы провизии, но когда они закончились, им пришлось искать способы пропитания. Они ели сырую рыбу, которую удавалось поймать, и пили кровь черепах. Спустя два месяца Кордоба сдался. Он отказался есть сырую пищу и впал в глубокую депрессию. И, к сожалению, после 10 недель в море он умер. Альваренга остался один.

Подавленный одиночеством, он начал страдать от галлюцинаций и разговаривал со своим умершим другом. Через некоторое время он решил похоронить тело в океане.

После 438 дней скитаний по волнам, в январе 2014 года, его лодка достигла атолла Эбон, крошечного островка в Тихом океане, примерно в 10 800 километрах от места, откуда он начал свое путешествие.

Крайне истощенный, он добрался до пляжа и обнаружил дом. Там его нашла местная семья, которая оказала ему первую помощь и доставила в больницу. Так Альваренга, спустя более чем год, наконец-то вернулся домой.

Книга "438 дней"

История его выживания мгновенно стала мировой сенсацией, и его опыт был подробно описан в книге "438 дней". Многие восхищались его силой воли, благодаря которой он выжил. Тем не менее последовал неожиданный поворот.

Испытания на суше

Семья Эсекьеля Кордобы подала иск против Альваренги на сумму 1 миллион долларов, обвинив его в каннибализме. Альваренга категорически отрицал все обвинения, а его адвокат Рикардо Кукалон заявил, что семья просто пытается получить часть прибыли от продажи книги. Стремясь очистить свое имя и доказать свою невиновность, Альваренга прошел проверку на детекторе лжи, которую успешно прошел. Таким образом, его невероятная история приобрела горький оттенок, который преследует его до сих пор.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
