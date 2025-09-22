Этот японский аэропорт достиг невозможного — за 30 лет ни одного потерянного багажа

Международный аэропорт Кансай (KIX) в Японии, возведенный на искусственном острове в Осакском заливе, достиг невероятного результата, невозможного для многих других авиаузлов — за три десятилетия работы ни один багаж не был утерян.
Несмотря на ежегодный пассажиропоток в 20-30 миллионов человек, безукоризненная репутация KIX — это не магия высоких технологий или подвиги "супергероев".
Скорее это отражение глубоко укоренившихся в японской культуре трудовых принципов, основанных на точности, ответственности и тихой гордости.
По словам представителя KIX Кэндзихо Таканисихо, никакого особого секрета не существует. Успех базируется на ежедневных, кропотливых процедурах:
Эта философия позволяет сократить среднее время ожидания багажа после приземления до менее чем 15 минут. Аэропорт был удостоен множества наград Skytrax, признающих его исключительный сервис и лидерство в области обработки багажа.
