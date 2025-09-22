Этот японский аэропорт достиг невозможного — за 30 лет ни одного потерянного багажа

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный аэропорт Кансай (KIX) в Японии, возведенный на искусственном острове в Осакском заливе, достиг невероятного результата, невозможного для многих других авиаузлов — за три десятилетия работы ни один багаж не был утерян.

Фото: en.wikipedia.org by Ankou1192 is licensed under free for commercial use японский аэропорт Кансай

Точность, ответственность и тихая гордость

Несмотря на ежегодный пассажиропоток в 20-30 миллионов человек, безукоризненная репутация KIX — это не магия высоких технологий или подвиги "супергероев".

Скорее это отражение глубоко укоренившихся в японской культуре трудовых принципов, основанных на точности, ответственности и тихой гордости.

Четкие протоколы для каждого перевозчика

По словам представителя KIX Кэндзихо Таканисихо, никакого особого секрета не существует. Успех базируется на ежедневных, кропотливых процедурах:

Многоступенчатая проверка: наземный персонал работает в командах, вручную проверяя количество единиц багажа перед загрузкой и после разгрузки.

Любые расхождения немедленно устраняются.

Стандартизированные правила: несмотря на индивидуальные правила каждой авиакомпании, работники соблюдают четкие протоколы для каждого перевозчика, что минимизирует ошибки, вызванные рассеянностью.

Внимание к мелочам: сотрудники укладывают багаж на ленту так, чтобы ручка замка была обращена к пассажиру, что облегчает его получение.

Эта философия позволяет сократить среднее время ожидания багажа после приземления до менее чем 15 минут. Аэропорт был удостоен множества наград Skytrax, признающих его исключительный сервис и лидерство в области обработки багажа.