Гонка за лайками: как стремление к идеальному кадру унесло жизнь 214 человек в этой стране

Фраза "картинка стоит тысячи слов" в Индии приобретает мрачный оттенок. Здесь страсть к селфи уже давно перестала быть лёгким развлечением и превратилась в настоящую угрозу. По данным исследования юридической фирмы Barber, основанного на отчётах Google News за период с 2014 по 2025 год, в стране произошло 271 происшествие, из которых 214 закончились смертью. Это 42,1 % всех трагедий, связанных с селфи, во всём мире.
"Тревожная тенденция, когда стремление получить одобрение в социальных сетях буквально стоит людям жизни", — заявил основатель The Barber Law Firm Крис Барбер.
Статистика показывает: чаще всего несчастья происходят из-за падений с крыш, обрывов и мостов. На такие случаи приходится 46 % инцидентов по всему миру. Исследования также подтверждают гендерный аспект: мужчины склонны к большему риску, поэтому именно они составляют 72,5 % пострадавших.
Страна поражает разнообразием пейзажей: от острова Миникой с коралловыми рифами до единственного в мире плавучего национального парка Кейбул Ламджао. Но именно густонаселённые города и туристические достопримечательности становятся ареной для опасных фотосессий. Миллионы людей, слабый контроль и сильная культура селфи создают взрывоопасную смесь.
Ещё в 2017 году трагедии попали в заголовки газет: трое подростков погибли под поездом, пытаясь сделать фото, а студент утонул, пока его друзья снимали происходящее. В 2019 году утонула семья из четырёх человек, упав в водохранилище, а в 2023 году молодая женщина сорвалась со 61-метровой высоты в Пуне. Таких примеров десятки.
А что если социальные сети будут продолжать стимулировать гонку за лайками? Тогда трагедии станут ещё чаще. Уже сегодня пользователи идут на риск ради "идеального кадра". Альтернатива — развитие культуры осознанного туризма и внедрение технологий, которые будут предупреждать об опасности при съёмке.
Можно ли безопасно делать селфи в Индии?
Да, если выбирать безопасные места: храмы, парки, смотровые площадки.
Где запрещены селфи?
В Мумбаи и других городах есть зоны "No Selfie" — на мостах, обрывах, у железной дороги.
Что делать, если хочется фото на высоте?
Используйте дроны или доверяйте съёмку фотографу с безопасной точки.
Уточнения
Се́лфи (англ. selfie, от "self" — сам, себя; русские эквиваленты — "себя́шка", "самостре́л" — считаются просторечными) — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств.
Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. В прошлом, до 15 августа 1947 года, была Британской Индией — колонией Британской империи. Столица — Нью-Дели.
