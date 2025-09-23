Гонка за лайками: как стремление к идеальному кадру унесло жизнь 214 человек в этой стране

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:39
Туризм

Фраза "картинка стоит тысячи слов" в Индии приобретает мрачный оттенок. Здесь страсть к селфи уже давно перестала быть лёгким развлечением и превратилась в настоящую угрозу. По данным исследования юридической фирмы Barber, основанного на отчётах Google News за период с 2014 по 2025 год, в стране произошло 271 происшествие, из которых 214 закончились смертью. Это 42,1 % всех трагедий, связанных с селфи, во всём мире.

смертельные селфи в Индии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
смертельные селфи в Индии

"Тревожная тенденция, когда стремление получить одобрение в социальных сетях буквально стоит людям жизни", — заявил основатель The Barber Law Firm Крис Барбер.

Статистика показывает: чаще всего несчастья происходят из-за падений с крыш, обрывов и мостов. На такие случаи приходится 46 % инцидентов по всему миру. Исследования также подтверждают гендерный аспект: мужчины склонны к большему риску, поэтому именно они составляют 72,5 % пострадавших.

Почему именно Индия?

Страна поражает разнообразием пейзажей: от острова Миникой с коралловыми рифами до единственного в мире плавучего национального парка Кейбул Ламджао. Но именно густонаселённые города и туристические достопримечательности становятся ареной для опасных фотосессий. Миллионы людей, слабый контроль и сильная культура селфи создают взрывоопасную смесь.

Ещё в 2017 году трагедии попали в заголовки газет: трое подростков погибли под поездом, пытаясь сделать фото, а студент утонул, пока его друзья снимали происходящее. В 2019 году утонула семья из четырёх человек, упав в водохранилище, а в 2023 году молодая женщина сорвалась со 61-метровой высоты в Пуне. Таких примеров десятки.

Советы шаг за шагом

  1. Избегайте фото на железнодорожных путях и станциях.
  2. Не подходите к обрывам и не перелезайте через ограждения ради кадра.
  3. Всегда проверяйте, есть ли официальные предупреждения или "зоны без селфи".
  4. Держите телефон крепко: падение гаджета может спровоцировать потерю равновесия.
  5. Делайте фото в безопасных местах: на смотровых площадках, в парках, в храмах.

А что если…

А что если социальные сети будут продолжать стимулировать гонку за лайками? Тогда трагедии станут ещё чаще. Уже сегодня пользователи идут на риск ради "идеального кадра". Альтернатива — развитие культуры осознанного туризма и внедрение технологий, которые будут предупреждать об опасности при съёмке.

FAQ

Можно ли безопасно делать селфи в Индии?
Да, если выбирать безопасные места: храмы, парки, смотровые площадки.

Где запрещены селфи?
В Мумбаи и других городах есть зоны "No Selfie" — на мостах, обрывах, у железной дороги.

Что делать, если хочется фото на высоте?
Используйте дроны или доверяйте съёмку фотографу с безопасной точки.

Мифы и правда

  • Миф: селфи — безопасное развлечение.
    Правда: только при соблюдении правил безопасности.
  • Миф: все трагедии случайность.
    Правда: большинство инцидентов связаны с осознанным риском.
  • Миф: женщины рискуют так же, как мужчины.
    Правда: статистика показывает, что мужчины пострадали в 72,5 % случаев.

Исторический контекст

  • 2013: слово "селфи" признано Оксфордским словарём словом года.
  • 2014-2025: зафиксированы сотни происшествий с жертвами.
  • 2017: первые громкие трагедии попали в национальные СМИ Индии.
  • 2019: введены зоны "No Selfie" в Мумбаи.
  • 2025: Индия удерживает статус страны с самым высоким числом смертельных селфи.

Три интересных факта

  1. В мире более 42 % смертельных селфи приходятся на Индию.
  2. В Мумбаи действует несколько десятков официальных "зон без селфи".
  3. В 2023 году Journal of Medical Internet Research доказал: мужчины в 2 раза чаще идут на риск ради фото.

Уточнения

Се́лфи (англ. selfie, от "self" — сам, себя; русские эквиваленты — "себя́шка", "самостре́л" — считаются просторечными) — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств.

Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. В прошлом, до 15 августа 1947 года, была Британской Индией — колонией Британской империи. Столица — Нью-Дели.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
