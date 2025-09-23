Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:01
Туризм

Во Франции полно ярких достопримечательностей — Париж с его музеями и Эйфелевой башней, Лазурный Берег с Каннами и островами, Прованс с лавандовыми полями. Но если хочется отойти от туристических клише и отправиться в более камерное путешествие, стоит заглянуть в Валь-ле-Бен.

Валь-ле-Бен, термальные курорты, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валь-ле-Бен, термальные курорты, Франция

Эта деревня расположена в живописном региональном природном парке Мон-д'Ардеш, внесённом в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Здесь соединились природа, архитектура Belle Époque и богатое наследие термальных курортов.

Целебные воды и их история

Валь-ле-Бен известен источниками, которых здесь насчитывается 145 — рекордное количество для такой маленькой территории.

С XVII века они используются для лечения проблем с пищеварением, печени, диабета и других недугов. Первая история о чудесном исцелении связана с рыбаком Пьером Брюном: вода помогла ему избавиться от камней в желчном пузыре. Слухи разлетелись, и деревня постепенно превратилась в курорт.

Особое внимание стоит уделить Переменному источнику в парке Казино. Он извергается четыре раза в день, как по часам. Это и зрелище, и научный феномен, который каждый год привлекает тысячи туристов.

Архитектура и культурные объекты

Валь-ле-Бен сохранил облик конца XIX века. Здесь можно увидеть здания Belle Époque, живые свидетели расцвета курорта.

  • Grand Hôtel des Bains (1870 год) до сих пор принимает гостей. В его интерьерах чувствуется изысканный викторианский стиль.
  • Церковь Сен-Мартен, восстановленная в неоготическом стиле, хранит витражи и орган 1889 года работы мастера Йозефа Мерклина.
  • Вальская Голгофа (1732 год) — место паломничества с часовней и современным "Крестным путём" художницы Бернадетт Суффле.
  • Замок Клеман (1879 год) в стиле Второй империи, бывшая резиденция промышленника, сегодня работает как отель с высоким рейтингом.
  • Circus Casino Vals-les-Bains — вечерний центр развлечений с живой музыкой и карточными играми.

Советы шаг за шагом

  1. Начните прогулку с парка Казино и Переменного источника.
  2. Загляните в Grand Hôtel des Bains: даже если не останетесь, оцените интерьеры.
  3. Поднимитесь на Голгофу — открывается красивый вид на окрестности.
  4. Осмотрите церковь Сен-Мартен: её витражи и орган — настоящее искусство.
  5. Посетите замок Клеман и ужин в его ресторане.
  6. Вечером загляните в Circus Casino, чтобы почувствовать курортную атмосферу XIX века в современном формате.

А что если…

А что если выбрать Валь-ле-Бен вместо шумного Прованса? Там толпы туристов и дорогие отели, а здесь — камерный отдых, термальные процедуры и прогулки среди холмов. Такой вариант подойдёт тем, кто ищет не только красоту, но и умиротворение.

FAQ

Как добраться до Валь-ле-Бен?
Из Лиона или Марселя — около 2,5 часов на авто. Можно комбинировать поезд и такси, но машина удобнее.

Когда лучше ехать?
Весной и осенью: меньше туристов и мягкая погода. Летом бывает жарко.

Где остановиться?
Grand Hôtel des Bains и замок Клеман — классические варианты. Также есть гостевые дома.

Что попробовать из кухни?
Местные каштановые десерты в Прива и вина Ардеша.

Мифы и правда

  • Миф: Валь-ле-Бен — это только лечебные процедуры.
    Правда: здесь есть архитектурные памятники, казино и замки.
  • Миф: маленькие курорты не развиты.
    Правда: в деревне есть всё - от отелей до ресторанов.
  • Миф: такие места скучны.
    Правда: сочетание природы, истории и развлечений делает отдых насыщенным.

Исторический контекст

  • XVII век: первые свидетельства о целебной силе воды.
  • XIX век: расцвет курорта, строительство отелей и казино.
  • 1870: открытие Grand Hôtel des Bains.
  • 1879: возведение замка Клеман.
  • XXI век: Валь-ле-Бен входит в список "Лучших мест Франции".

Три интересных факта

  1. Переменный источник "работает" как часы — 4 раза в день, независимо от погоды.
  2. В городе меньше 4000 жителей, но больше сотни источников.
  3. Орган церкви Сен-Мартен создан мастером, чьи работы стоят и в Париже.

Уточнения

Обена (фр. Aubenas) — коммуна во французском департаменте Ардеш, округ Ларжантьер, административный центр кантона Обена.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
