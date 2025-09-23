Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова

Сегодня в Японии складывается особый момент. Не экономический бум, как в 1980-х, когда она стала символом процветания, а туристический. В 2024 году страну посетили почти 37 миллионов человек — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. И всё говорит о том, что в 2025 году их число превысит 40 миллионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Да, Франция, Испания или Италия принимают ещё больше туристов, но Япония всё заметнее укрепляет свои позиции в мире путешествий. Причина не только в низкой иене, делающей поездку более доступной, но и в уникальной "мягкой силе": культуре, кухне и сервисе, которые завораживают гостей.

Почему туристы выбирают Японию

Согласно исследованию компании Dentsu, Япония заняла первое место в рейтинге стран, куда путешественники хотели бы вернуться. В опросе участвовало более 12 тысяч человек из двадцати крупнейших экономик. Более половины респондентов — 52,7 % — назвали именно Японию. Южная Корея получила 20 %, США — 16,6 %.

Главными причинами такого успеха называют японскую кухню, внесённую в список нематериального наследия ЮНЕСКО, богатую культуру и чувство безопасности. Многие туристы уже во время первой поездки планируют вторую.

Советы шаг за шагом

Начните с Золотого маршрута: Токио — Киото — Осака — регион Фудзи-Хаконэ. Для второй поездки откройте север — Хоккайдо с его парками и снегом. Посетите юг: Окинава с белыми пляжами ближе к Филиппинам, чем к Киото. Пробуйте кухню в локальных заведениях: раменные, изакая, уличные рынки. Используйте JR Pass для поездок по стране: это экономично и удобно.

А что если…

А что если сравнить первую и вторую поездку? Первый раз большинство выбирает культовые города и достопримечательности. Второй раз маршрут уходит в глубинку: маленькие деревни, термальные источники, пустеющие районы. Это делает опыт более глубоким и помогает поддерживать региональные сообщества.

FAQ

Сколько стоит поездка в Японию?

При бюджете среднего туриста — от 1500 до 2500 евро за 10-12 дней (авиа, жильё, питание, транспорт).

Когда лучше ехать?

Весной во время цветения сакуры или осенью, когда клены окрашиваются в яркие тона. Зимой — для катания на лыжах в Хоккайдо.

Как перемещаться внутри страны?

Оптимально использовать поезда: сети Shinkansen и JR охватывают всю страну.

Что попробовать из кухни?

Суши и рамен — лишь начало. Обязательно окономияки, унаги, матча-десерты.

Мифы и правда

Миф: Япония слишком дорогая.

Правда: цены можно сократить, выбрав капсульные отели и проездные.

Миф: японцы не говорят по-английски.

Правда: в туристических зонах язык знают, в провинции помогает переводчик в смартфоне.

Миф: в Японии всё только "традиции и технологии".

Правда: страна многослойна — есть и старинные кварталы, и ультрасовременные районы.

Исторический контекст

1980-е: экономический бум, Япония становится мировым лидером.

1990-е: период "потерянного десятилетия".

2013: японская кухня признана наследием ЮНЕСКО.

2020: пандемия временно остановила туризм.

2024: рекорд по числу туристов — 37 млн.



2025: прогнозы на 40+ млн гостей.

Три интересных факта

Длина Японии — 2361 миля: от бореальных лесов Хоккайдо до тропиков Окинавы. На Сибири ближе к парку Сирэтоко, чем к Токио — география удивляет. В Японии один из самых точных поездов в мире: средняя задержка Shinkansen не превышает 30 секунд.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м).

