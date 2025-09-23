Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова

Сегодня в Японии складывается особый момент. Не экономический бум, как в 1980-х, когда она стала символом процветания, а туристический. В 2024 году страну посетили почти 37 миллионов человек — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. И всё говорит о том, что в 2025 году их число превысит 40 миллионов.
Да, Франция, Испания или Италия принимают ещё больше туристов, но Япония всё заметнее укрепляет свои позиции в мире путешествий. Причина не только в низкой иене, делающей поездку более доступной, но и в уникальной "мягкой силе": культуре, кухне и сервисе, которые завораживают гостей.
Согласно исследованию компании Dentsu, Япония заняла первое место в рейтинге стран, куда путешественники хотели бы вернуться. В опросе участвовало более 12 тысяч человек из двадцати крупнейших экономик. Более половины респондентов — 52,7 % — назвали именно Японию. Южная Корея получила 20 %, США — 16,6 %.
Главными причинами такого успеха называют японскую кухню, внесённую в список нематериального наследия ЮНЕСКО, богатую культуру и чувство безопасности. Многие туристы уже во время первой поездки планируют вторую.
А что если сравнить первую и вторую поездку? Первый раз большинство выбирает культовые города и достопримечательности. Второй раз маршрут уходит в глубинку: маленькие деревни, термальные источники, пустеющие районы. Это делает опыт более глубоким и помогает поддерживать региональные сообщества.
Сколько стоит поездка в Японию?
При бюджете среднего туриста — от 1500 до 2500 евро за 10-12 дней (авиа, жильё, питание, транспорт).
Когда лучше ехать?
Весной во время цветения сакуры или осенью, когда клены окрашиваются в яркие тона. Зимой — для катания на лыжах в Хоккайдо.
Как перемещаться внутри страны?
Оптимально использовать поезда: сети Shinkansen и JR охватывают всю страну.
Что попробовать из кухни?
Суши и рамен — лишь начало. Обязательно окономияки, унаги, матча-десерты.
Уточнения
Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м).
