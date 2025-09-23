Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
Искусственный интеллект готовит волну обманов: впереди годы хитрых атак
Фанаты в шоке: Волан-де-Морт может изменить пол в новом сериале по Гарри Поттеру
Гости на пороге, а в холодильнике пусто: этот пирог спасёт репутацию любой хозяйки
Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов

Золотой дракон Азии: причины, по которым туристы со всего мира возвращаются сюда снова

Туризм

Сегодня в Японии складывается особый момент. Не экономический бум, как в 1980-х, когда она стала символом процветания, а туристический. В 2024 году страну посетили почти 37 миллионов человек — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. И всё говорит о том, что в 2025 году их число превысит 40 миллионов.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Да, Франция, Испания или Италия принимают ещё больше туристов, но Япония всё заметнее укрепляет свои позиции в мире путешествий. Причина не только в низкой иене, делающей поездку более доступной, но и в уникальной "мягкой силе": культуре, кухне и сервисе, которые завораживают гостей.

Почему туристы выбирают Японию

Согласно исследованию компании Dentsu, Япония заняла первое место в рейтинге стран, куда путешественники хотели бы вернуться. В опросе участвовало более 12 тысяч человек из двадцати крупнейших экономик. Более половины респондентов — 52,7 % — назвали именно Японию. Южная Корея получила 20 %, США — 16,6 %.

Главными причинами такого успеха называют японскую кухню, внесённую в список нематериального наследия ЮНЕСКО, богатую культуру и чувство безопасности. Многие туристы уже во время первой поездки планируют вторую.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с Золотого маршрута: Токио — Киото — Осака — регион Фудзи-Хаконэ.
  2. Для второй поездки откройте север — Хоккайдо с его парками и снегом.
  3. Посетите юг: Окинава с белыми пляжами ближе к Филиппинам, чем к Киото.
  4. Пробуйте кухню в локальных заведениях: раменные, изакая, уличные рынки.
  5. Используйте JR Pass для поездок по стране: это экономично и удобно.

А что если…

А что если сравнить первую и вторую поездку? Первый раз большинство выбирает культовые города и достопримечательности. Второй раз маршрут уходит в глубинку: маленькие деревни, термальные источники, пустеющие районы. Это делает опыт более глубоким и помогает поддерживать региональные сообщества.

FAQ

Сколько стоит поездка в Японию?
При бюджете среднего туриста — от 1500 до 2500 евро за 10-12 дней (авиа, жильё, питание, транспорт).

Когда лучше ехать?
Весной во время цветения сакуры или осенью, когда клены окрашиваются в яркие тона. Зимой — для катания на лыжах в Хоккайдо.

Как перемещаться внутри страны?
Оптимально использовать поезда: сети Shinkansen и JR охватывают всю страну.

Что попробовать из кухни?
Суши и рамен — лишь начало. Обязательно окономияки, унаги, матча-десерты.

Мифы и правда

  • Миф: Япония слишком дорогая.
    Правда: цены можно сократить, выбрав капсульные отели и проездные.
  • Миф: японцы не говорят по-английски.
    Правда: в туристических зонах язык знают, в провинции помогает переводчик в смартфоне.
  • Миф: в Японии всё только "традиции и технологии".
    Правда: страна многослойна — есть и старинные кварталы, и ультрасовременные районы.

Исторический контекст

  • 1980-е: экономический бум, Япония становится мировым лидером.
  • 1990-е: период "потерянного десятилетия".
  • 2013: японская кухня признана наследием ЮНЕСКО.
  • 2020: пандемия временно остановила туризм.
  • 2024: рекорд по числу туристов — 37 млн.
  •  
  • 2025: прогнозы на 40+ млн гостей.

Три интересных факта

  1. Длина Японии — 2361 миля: от бореальных лесов Хоккайдо до тропиков Окинавы.
  2. На Сибири ближе к парку Сирэтоко, чем к Токио — география удивляет.
  3. В Японии один из самых точных поездов в мире: средняя задержка Shinkansen не превышает 30 секунд.

Уточнения

Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.  Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.