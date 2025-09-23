Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп

Поездка в Доломитовые Альпы на севере Италии — это не только горы, уходящие в небо, и пасторальные долины с зелёными лугами. Этот регион живёт неразрывно с кулинарией: здесь кухня становится продолжением пейзажа, способом рассказать о земле и людях.
Одним из главных символов этой традиции стали Казунцеи Аль-Ампеццана — паста в форме полумесяца, наполненная свеклой или картофелем с рикоттой и маком. Простая, но изысканная, она отражает альпийскую культуру в её естественной элегантности.
Казунцеи не похожи на привычные спагетти или тальятелле. Их тесто тонко раскатывают, затем заполняют начинкой из сезонных овощей и молочных продуктов. Завершающий штрих — растопленное сливочное масло с шалфеем или тёртый сыр грана падано. Всё это рождает вкус, в котором встречаются сладость свёклы, нежность сыра и ореховые нотки мака.
После долгого дня в горах это блюдо становится настоящим утешением. Местные трактирщики подают его как десерт или как праздничное угощение, и в каждом кусочке чувствуется связь с природой.
Доломитовые Альпы — территория, где культура менялась вместе с границами. До Первой мировой войны этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. Поэтому местная кухня вобрала в себя итальянские, австрийские и тирольские влияния. Казунцеи стали отражением этой истории: они несут в себе черты пасты, но с начинкой и подачей, характерной для альпийской традиции.
Процесс приготовления — почти ритуал. Тесто раскатывают вручную, каждую пасту лепят отдельно, придавая форму полумесяца. Это требует внимания и терпения, но именно так рождается аутентичность.
А что если сравнить казунцеи с равиоли? На первый взгляд они похожи: тесто, начинка, соус. Но равиоли стали известны во всей Италии, а казунцеи остались символом именно Доломитов. Их вкус — это не просто еда, а культурный код региона.
Где лучше попробовать казунцеи?
В Кортина-д'Ампеццо и небольших деревнях Доломитовых Альп.
Можно ли приготовить дома?
Да, но потребуется время и свежие продукты. Главное — не экономить на рикотте и масле.
Сколько стоит порция?
В среднем 12-18 евро в ресторане. В туристических местах дороже.
Уточнения
Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.
