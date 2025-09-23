Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп

Поездка в Доломитовые Альпы на севере Италии — это не только горы, уходящие в небо, и пасторальные долины с зелёными лугами. Этот регион живёт неразрывно с кулинарией: здесь кухня становится продолжением пейзажа, способом рассказать о земле и людях.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Доломитовые Альпы

Одним из главных символов этой традиции стали Казунцеи Аль-Ампеццана — паста в форме полумесяца, наполненная свеклой или картофелем с рикоттой и маком. Простая, но изысканная, она отражает альпийскую культуру в её естественной элегантности.

Блюдо, рожденное из земли

Казунцеи не похожи на привычные спагетти или тальятелле. Их тесто тонко раскатывают, затем заполняют начинкой из сезонных овощей и молочных продуктов. Завершающий штрих — растопленное сливочное масло с шалфеем или тёртый сыр грана падано. Всё это рождает вкус, в котором встречаются сладость свёклы, нежность сыра и ореховые нотки мака.

После долгого дня в горах это блюдо становится настоящим утешением. Местные трактирщики подают его как десерт или как праздничное угощение, и в каждом кусочке чувствуется связь с природой.

Традиция и история

Доломитовые Альпы — территория, где культура менялась вместе с границами. До Первой мировой войны этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи. Поэтому местная кухня вобрала в себя итальянские, австрийские и тирольские влияния. Казунцеи стали отражением этой истории: они несут в себе черты пасты, но с начинкой и подачей, характерной для альпийской традиции.

Процесс приготовления — почти ритуал. Тесто раскатывают вручную, каждую пасту лепят отдельно, придавая форму полумесяца. Это требует внимания и терпения, но именно так рождается аутентичность.

Советы шаг за шагом

Закажите казунцеи в маленькой альпийской траттории: именно там их готовят по семейным рецептам. Обратите внимание на начинку: в Кортина-д'Ампеццо чаще используют свёклу, в других долинах — картофель. Сочетайте блюдо с бокалом белого вина из Трентино — оно подчеркнёт сладковатые нотки. Если хотите приготовить дома — используйте свежую рикотту и муку грубого помола.

Подавайте на тёплых тарелках: так вкус масла и шалфея будет ярче.

А что если…

А что если сравнить казунцеи с равиоли? На первый взгляд они похожи: тесто, начинка, соус. Но равиоли стали известны во всей Италии, а казунцеи остались символом именно Доломитов. Их вкус — это не просто еда, а культурный код региона.

FAQ

Где лучше попробовать казунцеи?

В Кортина-д'Ампеццо и небольших деревнях Доломитовых Альп.

Можно ли приготовить дома?

Да, но потребуется время и свежие продукты. Главное — не экономить на рикотте и масле.

Сколько стоит порция?

В среднем 12-18 евро в ресторане. В туристических местах дороже.

Мифы и правда

Миф: казунцеи — разновидность равиоли.

Правда: это отдельное блюдо с уникальной историей и начинкой.

Правда: эмигранты увезли рецепт в Австрию и Германию.

Правда: с практикой и хорошими продуктами процесс доступен.

Три интересных факта

Традиционно казунцеи делают розовыми из-за свеклы, что делает их ярким украшением стола. В старину мак использовали как символ достатка, поэтому его добавляли в праздничные блюда. В некоторых долинах начинку готовят не только из овощей, но и из тыквы.

Исторический контекст

До 1918 года Доломиты принадлежали Австро-Венгрии.

После Первой мировой войны регион стал частью Италии, сохранив культурное смешение.

Казунцеи стали символом местной идентичности, объединяющим традиции разных народов.

Уточнения

Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.

