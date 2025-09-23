В сердце средневековья: какие реликвии хранят стены аббатства в Сен-Антуан-л'Аббе

Во Франции много мест, которые живут в тени Парижа и Ривьеры. Но стоит чуть отойти от привычных маршрутов — и открываются деревни, где история дышит в каждой улочке. Одна из них — Сен-Антуан-л'Аббе, в регионе Овернь — Рона — Альпы.
В 2025 году она была признана "Любимой деревней Франции", став первой победительницей от департамента Изер. Для местных жителей это стало подтверждением того, что культурное наследие и атмосфера средневековья могут быть не менее привлекательными, чем шумные курорты.
Главная гордость Сен-Антуан-л'Аббе — величественное аббатство, строительство которого началось в XV веке и продолжалось почти 400 лет. Оно посвящено святому Антонию Египетскому, чьи мощи в XI веке были привезены во Францию. В Средние века сюда стекались паломники, веря в целебные силы этого места.
В XIV веке в деревне появился орден госпитальеров Святого Антония, основавший больницы, монастыри и приюты. В те времена Сен-Антуан-л'Аббе был не только духовным, но и медицинским центром. Сегодня аббатство открыто для туристов: готическая церковь хранит витражи, резьбу по дереву и орган XVII века. В сокровищнице можно увидеть старинные реликвии, включая хирургические инструменты и иконы из слоновой кости.
Сен-Антуан-л'Аббе насчитывает всего около 1200 жителей. Здесь нет высоток и супермаркетов — улочки с фахверковыми домами и мощёными дорожками словно застыли во времени. На улице Гран-Рю можно увидеть дома, где жили дворяне и врачи. В нижней части деревни здания проще, и это хорошо показывает социальные различия прошлого.
Сегодня деревня не угасает, как многие другие маленькие поселения. Здесь есть школа, аптека, ресторан, гостевые дома, мастерские ремесленников и даже коворкинг. На площади перед аббатством работают гончары, кузнецы, скульпторы и кожевенники.
Туристы могут поужинать в Taverne du Bélier Rouge, где подают блюда из говядины и свинины, приготовленные по старинным рецептам.
А что если рассматривать Сен-Антуан-л'Аббе как альтернативу уикенду в Париже? Там шум и толпы, а здесь — тишина, уют и погружение в атмосферу XIII века. Поездка в деревню может стать не менее впечатляющей, чем визит в столицу.
Как добраться до Сен-Антуан-л'Аббе?
Ближайшие аэропорты — в Гренобле и Лионе. Дальше удобнее всего на машине.
Сколько времени нужно для осмотра?
Один день достаточно, чтобы увидеть аббатство и центр, но для спокойного отдыха лучше остаться на 2-3 дня.
Где остановиться?
В деревне есть гостевые дома и небольшие отели. Важно бронировать заранее.
Уточнения
Рона — Альпы (фр Rhône-Alpes) — бывший регион на юго-востоке Франции. Главным городом был Лион. В рамках территориальной реформы регион Рона — Альпы c 1 января 2016 слился с регионом Овернь в единый регион Овернь — Рона — Альпы.
Абба́тство (лат. Abbatia) — католический монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену, управляемый аббатом (мужской) или аббатисой (женский), подчиняющийся епископу, а иногда непосредственно римскому папе.
