В сердце средневековья: какие реликвии хранят стены аббатства в Сен-Антуан-л'Аббе

4:59
Туризм

Во Франции много мест, которые живут в тени Парижа и Ривьеры. Но стоит чуть отойти от привычных маршрутов — и открываются деревни, где история дышит в каждой улочке. Одна из них — Сен-Антуан-л'Аббе, в регионе Овернь — Рона — Альпы.

аббатство Сен-Антуан-л'Аббе, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by M.A.Record, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аббатство Сен-Антуан-л'Аббе, Франция

В 2025 году она была признана "Любимой деревней Франции", став первой победительницей от департамента Изер. Для местных жителей это стало подтверждением того, что культурное наследие и атмосфера средневековья могут быть не менее привлекательными, чем шумные курорты.

Аббатство как сердце деревни

Главная гордость Сен-Антуан-л'Аббе — величественное аббатство, строительство которого началось в XV веке и продолжалось почти 400 лет. Оно посвящено святому Антонию Египетскому, чьи мощи в XI веке были привезены во Францию. В Средние века сюда стекались паломники, веря в целебные силы этого места.

В XIV веке в деревне появился орден госпитальеров Святого Антония, основавший больницы, монастыри и приюты. В те времена Сен-Антуан-л'Аббе был не только духовным, но и медицинским центром. Сегодня аббатство открыто для туристов: готическая церковь хранит витражи, резьбу по дереву и орган XVII века. В сокровищнице можно увидеть старинные реликвии, включая хирургические инструменты и иконы из слоновой кости.

Деревня, сохранившая облик веков

Сен-Антуан-л'Аббе насчитывает всего около 1200 жителей. Здесь нет высоток и супермаркетов — улочки с фахверковыми домами и мощёными дорожками словно застыли во времени. На улице Гран-Рю можно увидеть дома, где жили дворяне и врачи. В нижней части деревни здания проще, и это хорошо показывает социальные различия прошлого.

Сегодня деревня не угасает, как многие другие маленькие поселения. Здесь есть школа, аптека, ресторан, гостевые дома, мастерские ремесленников и даже коворкинг. На площади перед аббатством работают гончары, кузнецы, скульпторы и кожевенники.

Туристы могут поужинать в Taverne du Bélier Rouge, где подают блюда из говядины и свинины, приготовленные по старинным рецептам.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте прогулку с аббатства: экскурсия даст понимание истории деревни.
  2. Поднимитесь по лестнице XVIII века — вид на площадь и фасад аббатства впечатляет.
  3. Загляните в музей: выставки помогают понять, как жил орден госпитальеров.
  4. Прогуляйтесь по улице Гран-Рю — дома здесь рассказывают о статусе их владельцев.
  5. Попробуйте блюда местной кухни: особенно мясо, сыры и вина региона.
  6. Используйте аренду авто: это удобнее, чем общественный транспорт.

А что если…

А что если рассматривать Сен-Антуан-л'Аббе как альтернативу уикенду в Париже? Там шум и толпы, а здесь — тишина, уют и погружение в атмосферу XIII века. Поездка в деревню может стать не менее впечатляющей, чем визит в столицу.

FAQ

Как добраться до Сен-Антуан-л'Аббе?
Ближайшие аэропорты — в Гренобле и Лионе. Дальше удобнее всего на машине.

Сколько времени нужно для осмотра?
Один день достаточно, чтобы увидеть аббатство и центр, но для спокойного отдыха лучше остаться на 2-3 дня.

Где остановиться?
В деревне есть гостевые дома и небольшие отели. Важно бронировать заранее.

Мифы и правда

  • Миф: маленькие деревни Франции вымирают.
    Правда: Сен-Антуан-л'Аббе активно развивается и принимает туристов.
  • Миф: в таких местах нет удобств.
    Правда: есть аптека, школа, рестораны и даже коворкинг.
  • Миф: интересен только аббатством.
    Правда: ремесленные мастерские и улочки не менее ценны.

Исторический контекст

  • XI век: в деревню привезены мощи святого Антония.
  • XIII век: основан орден госпитальеров Святого Антония.
  • XV век: началось строительство аббатства.
  • XIX век: комплекс признан историческим памятником.
  • XXI век: Сен-Антуан-л'Аббе стал "Любимой деревней Франции".

Три интересных факта

  1. В деревне сохранились витражи XIV века — их 45, и каждый уникален.
  2. Орден госпитальеров лечил болезнь "антонов огонь", которая вызывала галлюцинации и ожоги кожи.
  3. В мастерских деревни можно купить изделия из кожи и камня, выполненные по средневековым технологиям.

Уточнения

Рона — Альпы (фр  Rhône-Alpes) — бывший регион на юго-востоке Франции. Главным городом был Лион. В рамках территориальной реформы регион Рона — Альпы c 1 января 2016 слился с регионом Овернь в единый регион Овернь — Рона — Альпы.

Абба́тство (лат. Abbatia) — католический монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену, управляемый аббатом (мужской) или аббатисой (женский), подчиняющийся епископу, а иногда непосредственно римскому папе. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
