Сегодня здесь, а завтра там: суперпутешественница преодолевает 8000 км ради карьеры

Кортни Эль Рефай имеет один из самых протяжённых маршрутов до работы: преодолевает 8000 километров в один конец. Американка живёт в Швеции, а работает медсестрой в отделении интенсивной терапии новорождённых в Калифорнии (США).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

Жизнь на два дома

Выглядит привлекательно? Подумайте дважды, как утверждает сама часто летающая пассажирка. Эль Рефай делится перипетиями своей необычной жизни "двудомной" супер-путешественницы с аудиторией в более чем 20 000 подписчиков в социальных сетях.

"Все считают жизнь на две страны мечтой, но позвольте мне объяснить, почему это не так," — заявила 32-летняя Эль Рефай своим подписчикам в видеоролике под названием "Жизнь на две страны не так гламурна, как кажется".

В онлайн-трансляции она рассказала зрителям о проблемах жизни сразу на двух разных континентах, включая постоянную необходимость приспосабливаться к девятичасовой разнице во времени, ощущение отдалённости от близких и друзей в обеих странах, жизнь в основном в чемоданах и отсутствие ощущения "полноценного дома".

Сегодня здесь, а завтра там

Эль Рефай является частью растущей группы людей, которые придерживаются принципа жизни "сегодня здесь, завтра там", ведя кочевой образ жизни. Это распространённое сегодня выражение для описания специалистов, регулярно преодолевающих большие расстояния, перемещаясь между самолетами, поездами и автомобилями, чтобы добраться до работы и вернуться домой.

Частые поездки обходятся дорого и отнимают у тех, кто работает таким образом, много времени и денег. Однако некоторые сотрудники, работающие по стандартному графику, считают, что результат оправдывает средства.

Деньги также сыграли свою роль в решении Эль Рефай летать между Европой и США, что обходится ей примерно в 450 долларов за перелёт. По прилёту она арендует у коллеги комнату за 50 долларов в сутки.

Почему такой ритм жизни выбран

В Калифорнии Эль Рефай работает по сменам в течение 10 дней и зарабатывает достаточно, чтобы покрывать свои расходы на жизнь в Швеции в течение нескольких месяцев. Она и ее муж переехали в Швецию в декабре, потому что эта страна считается "счастливым" местом для создания семьи.

Пара снимает квартиру с маленькой дочерью, которая обходится им менее чем в 1500 долларов в месяц.

И хотя путешествующей сотруднице приходится платить налоги как в Америке, так и в Швеции, она утверждает, что это не представляет проблемы.

"С финансовой точки зрения это выгодно, потому что зарплаты в районе залива Сан-Франциско очень высокие, а стоимость жизни в Швеции намного ниже, чем в Калифорнии", — заявила она в своем вирусном видео.

Она признаётся, такой образ жизни "действительно тяжёлый", но говорит, что баланс между работой и отдыхом того стоит.