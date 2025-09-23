21 километр идеальных пляжей Эстепоны: сокровища Андалусии, о которых вы не знали

Эстепона — город на Коста-дель-Соль, который сумел сохранить душу традиционной Андалусии. Здесь побеленные домики утопают в цветах, на улицах витает запах моря и апельсиновых деревьев, а жизнь течёт размеренно и неспешно. В отличие от соседних шумных курортов, этот уголок предлагает гармонию уюта и ярких впечатлений.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Эстепона, отдых в Испании

Как добраться до Эстепоны

Эстепона расположена на юге Испании, между Малагой и Гибралтаром. Ближайший аэропорт — Гибралтар (около 40 минут на машине). Однако больше рейсов доступно через аэропорт Малаги (примерно 50 минут). Из Малаги удобно доехать автобусом: дорога занимает 1,5-2 часа. Для тех, кто любит свободу перемещений, можно арендовать автомобиль, чтобы по пути заглянуть в прибрежные городки.

Пляжи Эстепоны: от уединённых бухт до активного отдыха

Главное сокровище города — 21 километр береговой линии.

Ла-Рада — протянулся почти на 2,5 км, золотой песок, множество пляжных кафе и ресторанчиков.

Эль-Кристо — бухта с кристально чистой водой и спокойным морем, идеальна для семей с детьми.

Эль-Саладильо — трёхкилометровая зона, где любят заниматься каякингом, вейкбордингом и SUP-сёрфингом.

Коста-Натура — первый в Испании официальный нудистский пляж, который до сих пор популярен у туристов.

Прогулка по набережной или яхтенной марине подарит не меньше удовольствия, чем купание. Особенно вечером, когда загораются огни ресторанов и кафе.

Что посмотреть в городе

Эстепона предлагает туристам гораздо больше, чем пляжный отдых.

Пласа-де-лас-Флорес — центральная площадь, утопающая в зелени и цветах, окружённая кафе и ресторанами.

Маршрут фресок — более 40 настенных картин, украшающих здания по всему городу.

Маршрут скульптур — 30+ памятников, рассказывающих об истории и известных жителях.

Церковь Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ремедиос — храм XVIII века с богатым интерьером.

Кастильо-де-Сан-Луис — руины крепости XVI века.

Торре-дель-Релох — розовая башня, построенная ещё в XVI веке.

Орхидарий — уникальный ботанический сад с 1300 видами орхидей.

Для любителей экскурсий доступны поездки в Марбелью, Торремолинос и белые деревни Андалусии.

Советы шаг за шагом

Заранее бронируйте жильё: лучшие отели у моря раскупают быстро. Если хотите уединения — выбирайте апартаменты или виллы чуть дальше от центра. Для передвижения по окрестностям удобнее всего арендовать авто. Обязательно попробуйте свежие морепродукты в чирингито. Если едете с детьми — отдайте предпочтение пляжу Эль-Кристо.

А что если…

А что если море будет неспокойным? Эстепона не разочарует: всегда можно прогуляться по "Маршруту фресок", заглянуть в Орхидарий или отправиться в горы Сьерра-Бермеха, где открываются виды на побережье.

FAQ

Как выбрать пляж в Эстепоне?

Семьям лучше подойдёт Эль-Кристо, а для активного отдыха — Эль-Саладильо.

Сколько стоит проживание летом?

Средняя цена апартаментов — от 90-120 € за ночь, отели у моря — от 150 €.

Что лучше: Марбелья или Эстепона?

Марбелья — для любителей роскоши и тусовок, Эстепона — для спокойного отдыха с андалузским колоритом.

Мифы и правда

Миф: Эстепона — деревня без развлечений.

Правда: здесь и казино, и культурные маршруты, и марина с ресторанами.

Правда: здесь и казино, и культурные маршруты, и марина с ресторанами. Миф: все пляжи одинаковы.

Правда: каждый имеет свои особенности — от спортивных зон до семейных бухт.

Правда: каждый имеет свои особенности — от спортивных зон до семейных бухт. Миф: Эстепона далеко от аэропорта.

Правда: дорога из Малаги занимает меньше часа.

3 интересных факта

Эстепона официально называют "Садом Коста-дель-Соль" из-за тысяч цветов и растений.

В Орхидарии установлена стеклянная купольная конструкция высотой 30 метров.

В городе сохранилось более 20 традиционных чифлос — старинных уличных фонтанов.

Исторический контекст

XVI век: строительство крепости Сан-Луис для защиты от пиратов.

XVIII век: возведение церкви Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ремедиос.

XIX век: Эстепона становится важным рыбацким портом.

XX-XXI века: превращение в курорт с сохранением андалузского облика.

Уточнения

Эстепона (исп. Estepona) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Как гласит легенда, она была любимым местом богини коневодства Эпоны. Здесь, на солнечном, живописном побережье, располагалось ритуальное святилище, посвященное этой богине. Рядом с ним постепенно и выросло небольшое поселение.



Андалу́зия (исп. Andalucía ) — автономное сообщество Испании, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Её столицей является Севилья.

