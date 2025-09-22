Не трогай жука, иначе сядешь: страшные законы Шри-Ланки, о которых нужно знать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:09
Туризм

Шри-Ланка — страна, которую многие представляют как райский уголок с океаном, пальмами и ароматом специй. Но за картиной тропического рая скрывается другая реальность: строгие законы, касающиеся охраны природы. Здесь можно попасть за решётку не только за серьёзные преступления, но и за действия, которые туристу кажутся безобидными — например, если потревожить насекомое или поймать ящерицу.

Дагоба Джетаванарама, Шри-Ланка
Фото: commons.wikimedia.org by MinugaV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагоба Джетаванарама, Шри-Ланка

Закон и наказания

Законодательство Шри-Ланки построено так, чтобы максимально защитить флору и фауну. Запрещается ловить, убивать или даже вмешиваться в естественную жизнь животных, птиц, рыб и насекомых. Нарушения рассматриваются как преступления против природы.

Особое внимание уделяется национальным паркам, где любой контакт с обитателями острова может закончиться уголовным делом. Иностранцев нередко задерживают за действия, которые они не воспринимают как нарушение. Наказания включают внушительные штрафы и реальные сроки заключения.

История россиян

Показательным стало дело двух россиян, один из которых был несовершеннолетним. Их задержали за то, что они поймали несколько ящериц.

Расследование длилось месяцами. Первые две недели ребята провели в тюрьме, а затем оказались под домашним арестом на острове. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч долларов (около 5 млн рублей). Первоначальная сумма была ещё выше — 370 тысяч долларов. Только после её уплаты им удалось вернуться домой.

Этот случай стал для многих туристов сигналом: на острове нельзя недооценивать местные правила.

Личный опыт очевидца

Зоолог и путешественник Александр Игнатенко испытал последствия местных законов на себе.

"Всем, кто едет туда отдыхать, я бы советовал не трогать вообще ни жуков, ни пауков, ни каких-либо других животных", — сказал зоолог Александр Игнатенко.

Он сам провёл время в тюрьме за посягательство на жизнь жуков и до сих пор вспоминает пережитое с ужасом. В его рассказе звучат детали: 80 человек в одной камере, днём невыносимая жара, ночью — холод, тучи комаров, нехватка воды. Возможность помыться почти отсутствовала. Еда была настолько низкого качества, что в рисе попадались камни, а в хлебе — следы крысиных экскрементов.

Советы шаг за шагом

1. Перед поездкой внимательно изучите законы страны.
2. Не трогайте и не ловите животных, даже если это насекомое.
3. В национальных парках ограничьтесь фотографией.
4. Всегда храните контакты посольства и консульства.
5. В случае конфликта сотрудничайте с властями, а не спорьте.

А что если…

  • Что если турист случайно убил насекомое? По закону это тоже может считаться нарушением.
  • Что если ребёнок поймает ящерицу? Ответственность всё равно понесут родители.
  • А если турист не знает о законах? Незнание не освобождает от наказания.

3 интересных факта

1. В буддизме, распространённом на острове, любое живое существо считается достойным уважения.
2. Природоохранная полиция Шри-Ланки получает значительную часть бюджета именно за счёт штрафов.
3. Многие иностранцы сидят в местных тюрьмах не за наркотики или кражи, а за экологические правонарушения.

Исторический контекст

Строгие законы Шри-Ланки связаны с культурными и религиозными традициями. Буддизм учит уважать каждое живое существо, а государство сделало это частью правовой системы. Со временем религиозные установки превратились в современные законы, а нацпарки стали опираться на штрафы как на главный источник финансирования.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
