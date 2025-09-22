Не трогай жука, иначе сядешь: страшные законы Шри-Ланки, о которых нужно знать

Шри-Ланка — страна, которую многие представляют как райский уголок с океаном, пальмами и ароматом специй. Но за картиной тропического рая скрывается другая реальность: строгие законы, касающиеся охраны природы. Здесь можно попасть за решётку не только за серьёзные преступления, но и за действия, которые туристу кажутся безобидными — например, если потревожить насекомое или поймать ящерицу.
Законодательство Шри-Ланки построено так, чтобы максимально защитить флору и фауну. Запрещается ловить, убивать или даже вмешиваться в естественную жизнь животных, птиц, рыб и насекомых. Нарушения рассматриваются как преступления против природы.
Особое внимание уделяется национальным паркам, где любой контакт с обитателями острова может закончиться уголовным делом. Иностранцев нередко задерживают за действия, которые они не воспринимают как нарушение. Наказания включают внушительные штрафы и реальные сроки заключения.
Показательным стало дело двух россиян, один из которых был несовершеннолетним. Их задержали за то, что они поймали несколько ящериц.
Расследование длилось месяцами. Первые две недели ребята провели в тюрьме, а затем оказались под домашним арестом на острове. Суд назначил штраф в размере 60 тысяч долларов (около 5 млн рублей). Первоначальная сумма была ещё выше — 370 тысяч долларов. Только после её уплаты им удалось вернуться домой.
Этот случай стал для многих туристов сигналом: на острове нельзя недооценивать местные правила.
Зоолог и путешественник Александр Игнатенко испытал последствия местных законов на себе.
"Всем, кто едет туда отдыхать, я бы советовал не трогать вообще ни жуков, ни пауков, ни каких-либо других животных", — сказал зоолог Александр Игнатенко.
Он сам провёл время в тюрьме за посягательство на жизнь жуков и до сих пор вспоминает пережитое с ужасом. В его рассказе звучат детали: 80 человек в одной камере, днём невыносимая жара, ночью — холод, тучи комаров, нехватка воды. Возможность помыться почти отсутствовала. Еда была настолько низкого качества, что в рисе попадались камни, а в хлебе — следы крысиных экскрементов.
1. Перед поездкой внимательно изучите законы страны.
2. Не трогайте и не ловите животных, даже если это насекомое.
3. В национальных парках ограничьтесь фотографией.
4. Всегда храните контакты посольства и консульства.
5. В случае конфликта сотрудничайте с властями, а не спорьте.
1. В буддизме, распространённом на острове, любое живое существо считается достойным уважения.
2. Природоохранная полиция Шри-Ланки получает значительную часть бюджета именно за счёт штрафов.
3. Многие иностранцы сидят в местных тюрьмах не за наркотики или кражи, а за экологические правонарушения.
Строгие законы Шри-Ланки связаны с культурными и религиозными традициями. Буддизм учит уважать каждое живое существо, а государство сделало это частью правовой системы. Со временем религиозные установки превратились в современные законы, а нацпарки стали опираться на штрафы как на главный источник финансирования.
Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао.