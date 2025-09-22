Канадцы теряют интерес: туристическая карта США переварачивается в условиях падения въездного туризма

В 2025-м туристическая карта США меняется на глазах: приграничные штаты — от Новой Англии до Северной Дакоты и Миннесоты — ощущают, как поток гостей из Канады сжимается, а вместе с ним тают выручка отелей, загрузы ресторанов и продажи в ритейле. Причины смешались: курсовые качели, более сложный проход границы, торговые трения и мода канадцев на другие направления — как внутри страны, так и в Европе и Азии.

Но картина не однозначна. Внутри самой Новой Англии параллельно растут "природные" и культурные поездки, усиливается гастрономический туризм и "зелёные" практики, а регионы переизобретают маркетинг и опираются на внутренние рынки. Это разносторонний кризис, который можно развернуть в окно возможностей, если действовать быстро и точечно.

Что происходит: база фактов и сдвигов

Канада долгие годы была крупнейшим зарубежным рынком для США по числу визитов "на выходные" и коротких шопинг-поездок. В 2025 году картина иная: канадцы чаще остаются дома, едут в "альтернативы" или выбирают более выгодные по курсу направления. Для северных штатов это означает меньше транзакций: пустующие номера рядом с границей, спад чеков в diners и аутлетах, "тонкую" загрузку экскурсионок и приграничных казино.

При этом в Новой Англии локальный спрос, событийный календарь (юбилеи городов, фестивали, лыжные сезоны), "оцифрованный" сервис и устойчивые практики поддерживают рост по ряду ниш: культурные маршруты Бостона, горные уик-энды в Нью-Гэмпшире, "фермерские" туры Вермонта, побережье Мэна и пляжи Род-Айленда.

А что если спад затянется?

Тогда победят те, кто диверсифицирует источник спроса: внутренние поездки на авто ("drive market"), MICE малого формата, спорттуризм, медицинский и wellness-сегменты, гастрономические выходные. Вторая линия — сотрудничество штатов: общие маршруты ("Кленовый пояс" осенью, "Атлантическая кухня" летом), сквозные фестивальные недели, единый медиаплан.

Мифы и правда

Миф: "Вернутся курсы — канадцы сами приедут".

Правда: курсы помогают, но решают удобство, гибкость тарифов, транспорт и поводы для поездки круглый год.

Миф: "Новая Англия без канадцев обречена".

Правда: регион укрепляет спрос за счёт природы, культуры, кухни и устойчивого туризма; грамотный промо-микс закрывает разрыв.

Миф: "Маркетинг сейчас — зря".

Правда: кризис — лучшее время менять креатив, сегменты и продуктовую упаковку: доля голоса покупается дешевле.

Три интересных факта, на которые можно опереться в промо

Осенний листопад в Новой Англии остаётся одним из самых "инстаграмных" сезонных явлений мира — идеальный повод для midweek-пакетов.

В городах региона растёт сцена "фермерских" ресторанов и сидроварен — готовая основа для гастро-маршрутов.

Лыжные курорты Нью-Гэмпшира и Вермонта гибко открывают сезоны за счёт современного снежного оборудования — больше прогнозируемости для гостей.

Исторический контекст: как мы сюда пришли

2010-е: бум коротких трансграничных поездок "шопинг+спорт", лёгкие визиты на авто.

2020-2022: пандемия, ограничения, слом привычек и рост внутреннего туризма у канадцев.

2023-2025: курсовая волатильность, споры по тарифам, ужесточение процедур на границе и "переобучение" туриста на другие маршруты.

2025+: ставка штатов на устойчивость, цифровой сервис и мультисезонные поводы.

Уточнения

Но́вая А́нглия (англ. New England, Нью-Ингленд) — историческая область на северо-востоке США, включающая в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. Граничит с Канадой на севере, и штатом Нью-Йорк на западе. Имеет выход к Атлантическому океану.

