Франция на грани: какие достопримечательности закроются из-за протестов

18 сентября 2025 года Франция вновь оказалась в центре масштабных демонстраций. На улицы вышли от полумиллиона до миллиона человек, выступивших против бюджетного плана на 2026 год. В документе предусматривалось сокращение финансирования государственных служб, заморозка социальных выплат и проведение реформ, что вызвало сильное недовольство граждан.
Эта акция последовала всего через неделю после предыдущей забастовки 10 сентября, когда около 200 тысяч французов также выразили протест. Хотя обе демонстрации длились всего один-два дня, эксперты не исключают их повторения.
Особенно тяжело пришлось жителям и туристам 18 сентября, когда общественный транспорт фактически остановился. Четыре крупнейших профсоюза транспортного оператора RATP вывели на улицы Парижа своих сотрудников. Под удар попали метро и автобусные маршруты — основные способы передвижения как для горожан, так и для гостей столицы.
Почти 70% жителей центральных районов Парижа ежедневно пользуются метро и автобусами, а 44% жителей пригородов добираются на поездах. Поэтому остановка транспорта затронула сотни тысяч пассажиров.
Протестная волна докатилась и до регионов: на юге страны велосипедисты перекрыли движение сразу на двух автомагистралях. Восьми крупнейшим профсоюзам, организовавшим акцию, было важно подчеркнуть не только социальные требования, но и необходимость увеличения инвестиций в общественный транспорт.
Подобные акции проходят и в других странах. Италия в сентябре 2025 года переживает волну забастовок работников транспорта, что привело к сбоям в движении поездов, автобусов и авиарейсов. В США обсуждается возможная остановка работы в транспортном секторе Нью-Йорка, а на Лонг-Айленде готовится крупная забастовка железнодорожников.
18 сентября крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции планировал присоединиться к забастовке, из-за чего ожидалась отмена 40% рейсов из Парижа. Однако протест был перенесён на начало октября. С 7 по 10 октября намечена более длительная забастовка, что может серьёзно затруднить работу аэропортов.
Таким образом, у путешественников появилось короткое "окно безопасности", однако власти понимают: промедление с ответными мерами лишь усилит недовольство населения.
18 сентября доступ к основным достопримечательностям Парижа был ограничен. Музеи и культурные центры могут закрываться в дни демонстраций из соображений безопасности. Туристам рекомендуется заранее проверять официальные сайты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Несмотря на массовость акций, уровень насилия остаётся низким. Случаи столкновений с полицией происходят редко, демонстрации проходят относительно мирно.
А что если забастовки затянутся? В таком случае возможны перебои с поставками продуктов в магазины, рост цен и массовые перебои в туристической отрасли. Это особенно важно учитывать тем, кто планирует поездку в Париж в октябре.
Как выбрать безопасное время для поездки?
Лучше всего ориентироваться на официальные заявления профсоюзов и проверять новости.
Сколько стоят билеты при отмене рейса?
При отмене авиакомпания обязана вернуть деньги или предложить новый билет без доплат.
Что лучше: метро или аренда авто во время забастовки?
Если транспорт не работает, аренда авто или велосипед могут стать временным решением, но дороги часто перекрывают демонстранты.
