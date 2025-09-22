Франция на грани: какие достопримечательности закроются из-за протестов

18 сентября 2025 года Франция вновь оказалась в центре масштабных демонстраций. На улицы вышли от полумиллиона до миллиона человек, выступивших против бюджетного плана на 2026 год. В документе предусматривалось сокращение финансирования государственных служб, заморозка социальных выплат и проведение реформ, что вызвало сильное недовольство граждан.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Столкновение полиции и протестующих

Эта акция последовала всего через неделю после предыдущей забастовки 10 сентября, когда около 200 тысяч французов также выразили протест. Хотя обе демонстрации длились всего один-два дня, эксперты не исключают их повторения.

Как протесты парализовали страну

Особенно тяжело пришлось жителям и туристам 18 сентября, когда общественный транспорт фактически остановился. Четыре крупнейших профсоюза транспортного оператора RATP вывели на улицы Парижа своих сотрудников. Под удар попали метро и автобусные маршруты — основные способы передвижения как для горожан, так и для гостей столицы.

Почти 70% жителей центральных районов Парижа ежедневно пользуются метро и автобусами, а 44% жителей пригородов добираются на поездах. Поэтому остановка транспорта затронула сотни тысяч пассажиров.

Протестная волна докатилась и до регионов: на юге страны велосипедисты перекрыли движение сразу на двух автомагистралях. Восьми крупнейшим профсоюзам, организовавшим акцию, было важно подчеркнуть не только социальные требования, но и необходимость увеличения инвестиций в общественный транспорт.

Международный фон

Подобные акции проходят и в других странах. Италия в сентябре 2025 года переживает волну забастовок работников транспорта, что привело к сбоям в движении поездов, автобусов и авиарейсов. В США обсуждается возможная остановка работы в транспортном секторе Нью-Йорка, а на Лонг-Айленде готовится крупная забастовка железнодорожников.

Авиация: задержка грозы

18 сентября крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции планировал присоединиться к забастовке, из-за чего ожидалась отмена 40% рейсов из Парижа. Однако протест был перенесён на начало октября. С 7 по 10 октября намечена более длительная забастовка, что может серьёзно затруднить работу аэропортов.

Таким образом, у путешественников появилось короткое "окно безопасности", однако власти понимают: промедление с ответными мерами лишь усилит недовольство населения.

Туризм под давлением

18 сентября доступ к основным достопримечательностям Парижа был ограничен. Музеи и культурные центры могут закрываться в дни демонстраций из соображений безопасности. Туристам рекомендуется заранее проверять официальные сайты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Несмотря на массовость акций, уровень насилия остаётся низким. Случаи столкновений с полицией происходят редко, демонстрации проходят относительно мирно.

Советы шаг за шагом

Перед поездкой проверяйте сайты транспортных операторов и аэропортов. Держите под рукой альтернативные маршруты: велосипед, электросамокат, аренда авто. При бронировании отеля уточняйте, возможно ли пешком дойти до достопримечательностей. Если рейс отменён — требуйте возврат средств или бесплатную замену билета. Пользуйтесь тревел-страховкой, покрывающей задержки и отмены рейсов.

А что если…

А что если забастовки затянутся? В таком случае возможны перебои с поставками продуктов в магазины, рост цен и массовые перебои в туристической отрасли. Это особенно важно учитывать тем, кто планирует поездку в Париж в октябре.

FAQ

Как выбрать безопасное время для поездки?

Лучше всего ориентироваться на официальные заявления профсоюзов и проверять новости.

Сколько стоят билеты при отмене рейса?

При отмене авиакомпания обязана вернуть деньги или предложить новый билет без доплат.

Что лучше: метро или аренда авто во время забастовки?

Если транспорт не работает, аренда авто или велосипед могут стать временным решением, но дороги часто перекрывают демонстранты.

Мифы и правда

Миф: все демонстрации во Франции сопровождаются насилием.

Правда: большинство протестов проходят мирно, полиция лишь контролирует порядок. Миф: туристов всегда пропускают к достопримечательностям.

Правда: музеи могут закрываться полностью. Миф: авиакомпании не возвращают деньги за отменённые рейсы.

Правда: возврат средств обязателен по закону ЕС.

3 интересных факта

В Париже действует более 300 станций метро, что делает его одной из крупнейших сетей в Европе.

Франция тратит около 16 млрд евро в год на поддержку системы общественного транспорта.

Протесты 18 сентября стали крупнейшими с начала 2020-х годов.

Исторический контекст

1995 год: массовая транспортная забастовка парализовала страну на три недели.

2010 год: протесты против пенсионной реформы собрали более миллиона человек.

2018-2019 годы: "жёлтые жилеты" вывели на улицы сотни тысяч граждан.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица и крупнейший город — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.

