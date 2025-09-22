Туризм под прикрытием: вот что придумала Чехия, чтобы не потерять российских гостей

Чехия, как и многие другие европейские страны, ощутила сильный удар по туристической отрасли после введения санкций против России. Резкое падение потока российских туристов обернулось крупными финансовыми потерями для гостиниц, ресторанов и экскурсионного бизнеса. Чтобы не потерять доходы окончательно, власти страны, по данным СМИ, нашли способ обойти ограничения.
Российским гражданам оформляют не стандартные туристические визы, а так называемые "маскировочные". Формально они идут как визы для посещения — Návštěva, а не как Turistika. При этом юридически такие документы позволяют делать то же самое, что и обычная туристическая виза, сообщает "Царьград".
У заявителя должен быть заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет.
В посольстве объясняют, в какой визовый центр подать бумаги.
В документах цель поездки указывается не "туризм", а "посещение".
Через месяц готова виза с приглашением от чешского жителя.
Дополнительно оплачивается сервисный сбор — около 35 евро.
Сохранение турпотока: российские туристы занимали значимую долю на рынке.
Поддержка малого бизнеса: гостиницы, рестораны и экскурсоводы напрямую зависят от количества приезжих.
Минимизация убытков: падение туризма грозило миллионами евро недополученной прибыли.
|Плюсы
|Минусы
|Туристы продолжают приезжать
|Схема может вызвать критику ЕС
|Доходы гостиниц и ресторанов сохраняются
|Требуется дополнительная бюрократия
|Формально виза легальна
|Репутационные риски для Чехии
Если другие страны Евросоюза узнают о практике Чехии, возможны претензии и ужесточение правил. Но если схема сохранится, Чехия сможет удержать часть турпотока и выиграть на фоне конкурентов, которые полностью закрыли двери для россиян.
Сколько стоит оформление такой визы?
Помимо стандартных затрат, оплачивается сервисный сбор — примерно 35 евро.
Сколько ждать визу?
В среднем документы готовятся в течение месяца после подачи через визовый центр.
Чем "посещение" отличается от "туризма"?
Формально цель поездки указывается как визит к жителю Чехии, но юридическая сила визы такая же, как у туристической.
Можно ли с такой визой свободно путешествовать по Европе?
Да, так как это шенгенская виза, она даёт право передвигаться по другим странам Шенгенской зоны.
Кому доступна схема?
Тем, у кого есть загранпаспорт нового образца на 10 лет и кто готов пройти оформление через посольство и визовый центр.
Миф: маскировочная виза полностью отличается от туристической.
Правда: юридически это тот же шенген, просто цель поездки указана как "посещение".
Миф: такие визы оформляют тайно и нелегально.
Правда: процедура проходит через официальные визовые центры, с оплатой всех сборов.
Миф: по такой визе нельзя останавливаться в отелях и путешествовать по стране.
Правда: ограничений нет, турист может селиться в гостиницах и ездить по Чехии и другим странам Шенгена.
Миф: получить визу можно только по знакомству.
Правда: нужен лишь загранпаспорт нового образца и правильно оформленные документы.
