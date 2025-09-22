Туризм под прикрытием: вот что придумала Чехия, чтобы не потерять российских гостей

3:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чехия, как и многие другие европейские страны, ощутила сильный удар по туристической отрасли после введения санкций против России. Резкое падение потока российских туристов обернулось крупными финансовыми потерями для гостиниц, ресторанов и экскурсионного бизнеса. Чтобы не потерять доходы окончательно, власти страны, по данным СМИ, нашли способ обойти ограничения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья путешествует

Суть схемы

Российским гражданам оформляют не стандартные туристические визы, а так называемые "маскировочные". Формально они идут как визы для посещения — Návštěva, а не как Turistika. При этом юридически такие документы позволяют делать то же самое, что и обычная туристическая виза, сообщает "Царьград".

Как это работает

У заявителя должен быть заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет. В посольстве объясняют, в какой визовый центр подать бумаги. В документах цель поездки указывается не "туризм", а "посещение". Через месяц готова виза с приглашением от чешского жителя. Дополнительно оплачивается сервисный сбор — около 35 евро.

Зачем это Чехии

Сохранение турпотока: российские туристы занимали значимую долю на рынке.

Поддержка малого бизнеса: гостиницы, рестораны и экскурсоводы напрямую зависят от количества приезжих.

Минимизация убытков: падение туризма грозило миллионами евро недополученной прибыли.

Плюсы и минусы схемы

Плюсы Минусы Туристы продолжают приезжать Схема может вызвать критику ЕС Доходы гостиниц и ресторанов сохраняются Требуется дополнительная бюрократия Формально виза легальна Репутационные риски для Чехии

А что если…

Если другие страны Евросоюза узнают о практике Чехии, возможны претензии и ужесточение правил. Но если схема сохранится, Чехия сможет удержать часть турпотока и выиграть на фоне конкурентов, которые полностью закрыли двери для россиян.

FAQ

Сколько стоит оформление такой визы?

Помимо стандартных затрат, оплачивается сервисный сбор — примерно 35 евро.

Сколько ждать визу?

В среднем документы готовятся в течение месяца после подачи через визовый центр.

Чем "посещение" отличается от "туризма"?

Формально цель поездки указывается как визит к жителю Чехии, но юридическая сила визы такая же, как у туристической.

Можно ли с такой визой свободно путешествовать по Европе?

Да, так как это шенгенская виза, она даёт право передвигаться по другим странам Шенгенской зоны.

Кому доступна схема?

Тем, у кого есть загранпаспорт нового образца на 10 лет и кто готов пройти оформление через посольство и визовый центр.

Мифы и правда

Миф: маскировочная виза полностью отличается от туристической.

Правда: юридически это тот же шенген, просто цель поездки указана как "посещение".

Миф: такие визы оформляют тайно и нелегально.

Правда: процедура проходит через официальные визовые центры, с оплатой всех сборов.

Миф: по такой визе нельзя останавливаться в отелях и путешествовать по стране.

Правда: ограничений нет, турист может селиться в гостиницах и ездить по Чехии и другим странам Шенгена.

Миф: получить визу можно только по знакомству.

Правда: нужен лишь загранпаспорт нового образца и правильно оформленные документы.