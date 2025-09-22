Вместо яхт и гостиниц — суды и возврат денег: как проект в Ширяево утонул в собственных амбициях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:46
Туризм

Проект яхт-клуба в Ширяево задумывался как гордость Самарской области и туристическая точка притяжения. Но вместо красивой набережной с катерами и модульными гостиницами регион получил судебные разбирательства, возврат субсидии и испорченную репутацию.

Заброшенная набережная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заброшенная набережная

Что пошло не так

Компания, взявшаяся за строительство, получила землю и крупный грант, но за целый год не сдвинулась с места. Формально средства потратили, но на деле комплекс так и не появился. Сначала планировали "скромный" вариант с модульными домиками, потом внезапно решили строить огромный комплекс, требующий дополнительных согласований. В итоге сроки сорваны, деньги ушли, а область осталась без поддержки из федерального бюджета.

Сравнение: как планировали и как получилось

План Реальность
Построить модульный комплекс на 157 млн Решили делать проект на 1,2 млрд
Ввод до конца 2024 года Работы даже не начались
Упрощённая схема согласований Масса экспертиз и разрешений на ООПТ
Поддержка федерального бюджета Потеря грантов на 2025-2026 годы

Эта разница между изначальной задумкой и итоговой "переделкой" стала ключевой причиной провала. Вместо простого и реализуемого варианта компания взялась за неподъёмный проект, требующий огромных вложений и множества проверок. В результате деньги потрачены, а регион остался ни с чем.

Советы шаг за шагом: как избежать провала

  1. До старта проверять статус земли — особенно если это охраняемая территория.

  2. Не менять концепцию проекта после получения субсидии.

  3. Реально оценивать сроки и силы — лучше взять меньше, но довести до конца.

  4. Отчитываться за каждый этап, чтобы не потерять доверие грантодателя.

  5. Держать открытые коммуникации с регионом и инвесторами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: решили "раздуть" бюджет в несколько раз.
    Последствие: сорванные сроки и провал.
    Альтернатива: закончить базовый проект, а потом расширять.

  • Ошибка: игнорировать статус нацпарка.
    Последствие: новые проверки и запреты.
    Альтернатива: проектировать лёгкие сезонные объекты.

  • Ошибка: потратить грант на покупку "комплекта здания" без стройки.
    Последствие: возврат денег и судебные разбирательства.
    Альтернатива: привязать расходы к фактическому прогрессу.

А что если…

А если бы компания не пыталась построить слишком масштабный объект, а ограничилась модульными домиками и лёгкой инфраструктурой? Возможно, проект успели бы завершить вовремя, а Самарская область сохранила бы федеральное финансирование.

Плюсы и минусы грантовой поддержки

Плюсы Минусы
Быстрый старт проекта Жёсткие сроки
Деньги без возврата при выполнении условий Риск потерять всё при срыве
Престиж и внимание к региону Сложная отчётность

FAQ

Почему проект не построили?
Компания решила менять масштаб и не уложилась в сроки.

Можно ли вернуть доверие регионам и грантодателям?
Да, если честно отчитываться и доводить начатые проекты до конца.

Что будет с землёй?
Вероятно, её вернут в распоряжение нацпарка или передадут другому инвестору.

Мифы и правда

  • Миф: грант — это "бесплатные деньги".
    Правда: их нужно освоить строго по назначению и в срок.

  • Миф: нацпарки можно застраивать без проблем.
    Правда: нужны десятки согласований и экспертиз.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
