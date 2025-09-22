Экономить на путешествиях проще, чем кажется: секреты выгодного бронирования жилья

Сравнение условий и цен на разных сервисах бронирования жилья помогает избежать лишних расходов в путешествии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Отпуск

По его словам, при выборе жилья важно учитывать не только стоимость, но и бонусные предложения и акции сервисов.

"Некоторые платформы предоставляют скидки при раннем бронировании или предлагают бесплатное проживание на одну-две ночи в рамках специальных акций. Это особенно актуально, если вы следите за выгодными предложениями и планируете поездку заранее", — пояснил Синельников.

Он отметил, что выбор между апартаментами и отелями зависит от предпочтений путешественника.

"Апартаменты часто напоминают квартиру и могут быть оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания, включая кухню и бытовую технику. Отель же предоставляет привычный гостиничный сервис. Бронируя через крупные платформы, вы получаете гарантии защиты прав как при заказе отеля, так и апартаментов", — сказал эксперт.

Синельников также подчеркнул важность анализа отзывов и приоритетов отдыха перед бронированием.

"Стоит почитать отзывы и оценить, насколько выбранный вариант соответствует стилю путешествия. Если бюджет ограничен, лучше бронировать заранее. Для тех, кто ориентирован на комфорт или дополнительные удобства, например бассейн или спортзал, полезно использовать фильтры и искать объекты с необходимыми опциями", — заключил тревел-эксперт.