Южная Осетия открывает двери туристам: вулканы, исчезающее озеро и монастыри XIII века

За девять месяцев 2025 года Южную Осетию посетили около 6,5 тысяч человек — это столько же, сколько за весь предыдущий год. Регион делает ставку на развитие массового туризма: природные красоты, культурное наследие и поддержку России в создании инфраструктуры.
На первом международном экономическом форуме в столице республики было подписано соглашение между Министерством экономического развития Южной Осетии и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма России. Документ включает планы по реконструкции санатория "Дзау", строительству современного курортно-гостиничного комплекса и созданию тематических маршрутов.
Южная Осетия предлагает туристам сочетание природы и истории:
Кельское вулканическое плато — уникальный ландшафт с кратерами и лавовыми формами;
озеро Эрцо, загадочно исчезающее в определённые периоды;
Тирский монастырь XIII века с сохранившимися фресками;
древние храмы и памятники, отражающие богатую историю региона.
|Направление
|Особенности
|Для кого подходит
|Южная Осетия
|Плато, озёра, монастыри, национальные традиции
|Любители природы и культурного туризма
|Северная Осетия
|Курорт "Мамисон", Владикавказ, горные ущелья
|Семейные поездки, активный отдых
|Комбинированный тур
|Маршрут объединяет обе Осетии
|Для тех, кто хочет максимально глубоко познакомиться с регионом
Планируйте поездку в межсезонье — весной или осенью меньше туристов и мягче климат.
Забронируйте жильё заранее — инфраструктура пока ограничена.
Совмещайте отдых: можно провести часть поездки в Северной Осетии и продолжить маршрут в Южной.
Посетите вечерние мероприятия у Белой скалы и горные монастыри — это придаст маршруту особый колорит.
Ошибка: ехать без подготовки. Последствие: сложности с дорогами и жильём. Альтернатива: выбирать организованный тур или уточнять информацию у местных гидов.
Ошибка: игнорировать погодные условия. Последствие: внезапные перепады температуры и дожди. Альтернатива: брать с собой тёплые вещи даже летом.
…вы хотите совместить Южную Осетию с другими кавказскими направлениями? Тогда лучше всего выбрать комбинированный маршрут через Владикавказ. Так можно посетить курорт "Мамисон", а затем отправиться в Цхинвал, добавив к поездке культурные объекты и степные пейзажи.
Плюсы: уникальная природа, историческое наследие, дружелюбные жители, возможность совместить с туризмом в Северной Осетии.
Минусы: ограниченный выбор гостиниц, необходимость бережного отношения к природе, пока недостаточно развитый сервис.
Как добраться в Южную Осетию?
Обычно через Владикавказ и Рокский тоннель.
Когда лучше ехать?
Весной и осенью — комфортная температура и меньше туристов.
Есть ли санатории?
Да, работает санаторий "Дзау", который планируют реконструировать и расширить.
Миф: в Южной Осетии почти нет условий для туризма.
Правда: инфраструктура развивается, появляются новые гостиницы и маршруты.
Миф: все достопримечательности связаны только с горами.
Правда: регион богат монастырями, храмами и степными пейзажами.
Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.